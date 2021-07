L’ETF cinese è rimbalzato mentre i media statali cercavano di calmare i nervi

Share it

Il mercato azionario cinese ha registrato il suo primo rialzo in quattro giorni mercoledì, fermando i forti guadagni Venduto A causa delle preoccupazioni sull’inasprimento della regolamentazione del governo, i mercati azionari di Hong Kong e del continente hanno tagliato 1,5 trilioni di dollari USA negli ultimi giorni di negoziazione.

La svolta di ieri è avvenuta dopo che i media cinesi hanno cercato di calmare il nervosismo degli investitori.Securities Times di proprietà statale ha affermato che i rischi sistemici “non esistono in A azioni mercato nel suo insieme” e rassicurare gli investitori che l’economia è in una fase di ripresa stabile. Il commento in prima pagina ha aggiunto che l’economia Fondamenti Mantienilo invariato e il mercato si stabilizzerà.

Il prezzo delle azioni di iShares MSCI China ETF (MCHI) è sceso al di sotto della sua testa e spalle all’inizio di questo mese, ma è rimbalzato fortemente dopo aver ottenuto supporto dal suo massimo di gennaio 2020.

Il prezzo delle azioni di Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Share ETF (ASHR) è temporaneamente sceso al di sotto del livello di supporto chiave, ma si è rapidamente ripreso al di sopra di tale livello, aumentando la possibilità di una trappola del mercato ribassista.

Investitori e trader possono ottenere esposizione alle azioni cinesi attraverso due China quotate negli Stati Uniti Fondo quotato in borsa (ETF) è riassunto come segue.Diamo un’occhiata più da vicino agli indicatori di ciascun fondo e utilizziamo diverse idee di trading per sfruttare il mercato recente volatilità.

iShares MSCI China ETF (MCHI)

iShares MSCI China ETF (MCHI) Progettato per generare rendimenti simili all’indice MSCI China, l’indice MSCI China è un benchmark che fornisce esposizione a un’ampia gamma di azioni cinesi investibili con diverse dimensioni di capitalizzazione di mercato. L’indice sottostante è composto da più di 500 titoli, incluse azioni H, Azioni B, Red chips, P chips e inserzioni estere. Il gigante della tecnologia Alibaba Group Holdings Limited (Baba) e Tencent Holdings Limited (Tessie) Ha la più grande allocazione di azioni singole con pesi del 13,3% e del 13,12%.Fai trading con saggezza, con uno spread medio dello 0,01%, più giornaliero Liquidità in dollari USA 240 milioni di dollari USA, rendendo il fondo uno dei preferiti dai trader in questo campo. MCHI ha un patrimonio netto totale di 7,33 miliardi di dollari e fornisce lo 0,95% Rendimento da dividendo, Ma a partire dal 29 luglio 2021, l’ETF è sceso dell’11,1% dall’inizio dell’anno.

Prezzo delle azioni MCHI da Testa e spalle All’inizio di questo mese, ma è rimbalzato fortemente dopo la scoperta sostegno Dal massimo di gennaio 2020 prima della pandemia.Il titolo ha anche completato un modello grafico di inversione rialzista di tre giorni a questo livello, che è stato chiamato dagli analisti tecnici Ottimista sui bambini abbandonati – Un modello che di solito preannuncia il fondo del mercato.Chi compra qui dovrebbe guardarsi indietro Zona di resistenza Tra US $ 77 e US $ 81. Proteggi il capitale posizionando uno stop loss al di sotto del minimo di mercoledì di 69,88$.

Una specie di Ottimista sui bambini abbandonati Si forma una tendenza al ribasso composta da tre barre di prezzo.La prima è una grande candela, poi una Doji Candela che spacco Sotto la prima candela. La candela successiva si apre sopra il doji e si muove positivamente.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Share ETF (ASHR)

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-share ETF ha un patrimonio netto di 2,77 miliardi di dollari USA (ASHR) Mira a monitorare la performance dell’indice 300 di Shanghai e Shenzhen. Come suggerisce il nome, il fondo offre opportunità di investimento nelle 300 azioni cinesi più grandi e liquide (cioè azioni China A) negoziate sulle borse di Shanghai e Shenzhen.Pertanto, gli ETF tendono a Mercato e Settore finanziario Deviazione (quasi il 30%). Ogni giorno vengono scambiate più di 2,5 milioni di azioni con uno spread medio dello 0,03% per ridurre al minimo i costi di transazione. Allo stesso tempo, 0,65% Rapporto di spesa Aumenta il costo dell’investimento per l’acquisto e la detenzione. Al 29 luglio 2021, il rendimento ASHR era dello 0,80% e il prezzo della transazione era diminuito del 4,82% su base annua. Negli ultimi 12 mesi, il fondo è cresciuto del 16,5%.

Il prezzo delle azioni ASHR è temporaneamente sceso al di sotto della chiave sostegno 37,60 USD, ma è rapidamente rimbalzato sopra questo livello durante la sessione di trading di mercoledì, aumentando Wednesday un Intrappola l’orso. Inoltre, il modello grafico del bambino abbandonato in quest’area aumenta la possibilità di un’inversione al rialzo.I trader attivi che acquistano vicino al prezzo corrente dovrebbero mirare a test Il massimo di fine maggio si è attestato intorno ai 42$, pur controllando i rischi, lo stop loss si è posizionato al di sotto del minimo di ieri di 37,44$.

Una specie di un Significa che il prezzo di un titolo si muove in una direzione, ma poi si inverte e si muove nella direzione opposta.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.