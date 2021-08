L’ETF con leva più scambiato nel quarto trimestre del 2021

Fondo quotato in borsa (ETF) Fornire agli investitori un modo diretto per possedere un singolo titolo la cui performance si basa su un paniere di titoli più ampio. Di solito, il paniere è costruito per replicare la performance dell’indice sottostante (come l’S&P 500). stesso, ETF con leva Fornire agli investitori un unico strumento di investimento che rappresenta un paniere di titoli.Tuttavia, questi ETF con leva finanziaria sono strumenti molto più complessi rispetto agli ETF tradizionali e tendono a concentrare le proprie partecipazioni sul debito e sui derivati ​​finanziari, come Scambio Per ingrandire il rendimento dell’indice tracciato. Nell’ultimo anno, a causa della pandemia di COVID-19 e dei danni associati all’economia globale e statunitense, molti di questi ETF sono stati preferiti dagli investitori per sfruttare la volatilità del mercato.

Punti chiave Gli ETF con leva finanziaria con il volume di scambi giornaliero medio di 3 mesi più elevato sono SQQQ, TQQQ e UVXY.

Questi ETF forniscono un’esposizione con leva inversa per l’indice Nasdaq 100, un’esposizione con leva per l’indice Nasdaq 100 e un’esposizione con leva per l’indice dei futures a breve termine S&P 500 VIX.

Durante la pandemia di COVID-19, gli ETF con leva finanziaria più scambiati forniscono esposizioni lunghe volatili, nonché esposizioni lunghe e corte ai principali indici di mercato.

Gli ETF con leva generalmente offrono agli investitori la possibilità di aumentare la performance giornaliera dell’indice di 2 o 3 volte.Ma alcuni forniscono 0,5x, 1,5x o addirittura il conto alla rovescia Influenza, Come prestazioni -2x e -3x. Pertanto, gli ETF con leva finanziaria sono adatti solo per investitori esperti con un alto livello di competenza. Tolleranza al rischioSono più spesso utilizzati come strumenti di trading a breve termine e la maggior parte degli investitori uscirà dalle posizioni entro un giorno o pochi giorni.

Gli ETF con leva possono essere più rischiosi degli ETF senza leva perché rispondono alle variazioni giornaliere dei titoli sottostanti che rappresentano e le perdite possono essere amplificate durante variazioni di prezzo avverse. Inoltre, gli ETF con leva sono progettati per ottenere un moltiplicatore dei loro rendimenti giornalieri, ma non dovresti aspettarti che lo facciano in rendimenti a lungo termine. Ad esempio, un ETF 2x può restituire il 2% in un giorno in cui il suo benchmark sale dell’1%, ma non dovresti aspettarti che restituisca il 20% in un anno in cui il suo benchmark sale del 10%.Per maggiori dettagli, fare riferimento a questo Avviso Commissione Titoli e Cambio.

Ci sono 89 diversi ETF con leva scambiati negli Stati Uniti, esclusi i fondi con meno di 50 milioni di dollari USA Patrimonio in gestione (AUM)L’elevato volume di scambi è un indicatore chiave per molti investitori nel decidere quali ETF con leva generano il maggior interesse.Questi ETF ad alto volume possono fornire il massimo fluidità Pertanto, potrebbe essere più facile entrare e uscire.

Rispetto agli ETF non invertiti, gli ETF invertiti possono essere investimenti più rischiosi perché mirano solo a ottenere l’inverso del rendimento giornaliero del benchmark. Non dovresti aspettarti che lo facciano in rendimenti a lungo termine. Ad esempio, un ETF inverso può restituire l’1% in un giorno in cui il suo benchmark scende del -1%, ma non dovresti aspettarti che restituisca il 10% in un anno quando il benchmark scende del -10%.Per maggiori dettagli, fare riferimento a questo Avviso Commissione Titoli e Cambio.

Questi fondi non hanno benchmark e ogni fondo mira a raggiungere i propri obiettivi di investimento su base giornaliera. Pertanto, i seguenti tre fondi non sono classificati in base al rendimento totale di 1 anno. Invece, sono classificati in base al volume delle transazioni, che è una misura della liquidità. Tuttavia, come riferimento, a partire dal 17 agosto 2021, l’indice S&P 500 ha avuto un rendimento totale del 33,5% nell’ultimo anno. Sulla base di un volume di scambi giornaliero medio di 3 mesi, l’ETF con leva finanziaria con il volume di scambi maggiore è ProShares UltraPro Short QQQ (QQQQ). Abbiamo controllato i primi 3 ETF con leva finanziaria con il volume di scambi maggiore di seguito. Tutte le cifre sottostanti si riferiscono al 17 agosto 2021.

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 72.793.672

Performance su un anno: -68,7%

Tasso di spesa: 0,95%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Patrimonio in gestione: $ 1,7 miliardi

Data di costituzione: 9 febbraio 2010

Editore: ProShares

SQQQ offre opportunità di investimento a breve termine ad alta intensità tecnologica 3 volte al giorno Indice Nasdaq 100, Un importante indice di mercato composto dalle 100 maggiori società non finanziarie quotate sul mercato azionario Nasdaq Valore di mercato. Gli ETF forniscono un modo per gli investitori ribassisti di scommettere speculativamente che l’indice cadrà un giorno. Se l’indice del fondo scende dell’1% in un giorno, il tasso di rendimento del fondo dovrebbe essere del 3%. Si azzera ogni giorno, il che significa che detenere il fondo per più di un giorno si tradurrà in un rendimento composto e un risultato che potrebbe essere significativamente diverso dal rendimento target. SQQQ utilizza vari index swap del Nasdaq 100 per raggiungere il suo obiettivo di 3 volte la leva corta giornaliera. L’elevato volume di scambi del fondo mostra che gli investitori sono molto interessati a vendere allo scoperto i principali indici in caso di aumento dei prezzi volatilità nell’anno passato.

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 27.003.468

Performance in un anno: 103,1%

Tasso di spesa: 0,95%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Patrimonio in gestione: 13,8 miliardi di dollari

Data di costituzione: 9 febbraio 2010

Editore: ProShares

TQQQ offre un’esposizione lunga giornaliera 3x all’indice Nasdaq 100. Gli ETF forniscono un modo per gli investitori rialzisti di ottenere guadagni significativi sull’aumento dell’indice in una data specifica. Se l’indice Nasdaq 100 sale dell’1% in un solo giorno, il fondo dovrebbe aumentare del 3%. A causa della funzione di ripristino giornaliero, la detenzione del fondo per più di un giorno si tradurrà in un rendimento composto e il risultato potrebbe essere significativamente diverso dal rendimento target. TQQQ è uno strumento per investitori esperti e non è adatto a persone con bassa propensione al rischio o come parte di investitori Compra e tieni Strategia di investimento. Il fondo detiene le azioni delle società che compongono l’indice Nasdaq 100 e utilizza vari index swap per fornire un’esposizione con leva finanziaria all’indice.

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 20.773.086

Performance in un anno: -87,8%

Tasso di spesa: 0,95%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Patrimonio in gestione: 966,2 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 3 ottobre 2011

Editore: ProShares

UVXY fornisce 1,5 volte l’esposizione giornaliera all’indice a breve termine S&P 500 VIX, che è progettato per misurare l’indice di volatilità Cboe mensile (solo) Un contratto future con una media ponderata di un mese dalla data di scadenza. Il VIX viene spesso definito “indicatore di paura” o “indice di paura”, è aumentato vertiginosamente all’inizio della pandemia all’inizio dello scorso anno e da allora è rimasto a un livello elevato. UVXY offre agli investitori un modo per trarre profitto dall’aumento previsto della volatilità, fornendo 1,5 volte la performance giornaliera del suo indice. Quando l’indice del fondo sale dell’1% in un solo giorno, si prevede che il fondo aumenti dell’1,5%. Il fondo utilizza futures e swap per raggiungere i rendimenti previsti. È adatto per strategie a breve termine di investitori esperti e non dovrebbe essere utilizzato come parte di un portafoglio di acquisto e detenzione.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.