L’ETF sull’orso dell’energia è scoppiato dopo i deboli dati cinesi

energia inversa Fondo quotato in borsa (ETF)-direzione di negoziazione e Dipartimento——I prezzi del petrolio sono crollati del 3% lunedì a causa dell’indebolimento, a causa del recente consolidamento Dati economici della Cina Ciò ha sollevato preoccupazioni per il rallentamento della crescita nella seconda economia più grande del mondo.

Punti chiave I dati della Cina mostrano che la crescita economica è rallentata, il che significa che la domanda di materie prime è diminuita ei prezzi del petrolio sono diminuiti.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) ha rotto la linea di tendenza superiore del modello a triangolo simmetrico, il che potrebbe innescare un test per prezzi più alti vicino a $ 25.

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) ha rotto la linea di tendenza superiore del triangolo simmetrico, il che potrebbe portare a un rimbalzo sostenuto al livello psicologico di $ 20.

Il mese scorso la produzione in fabbrica è stata inferiore alle attese, le vendite al dettaglio sono state deboli e il virus delta COVID-19 altamente contagioso è aumentato a livello globale, intensificando le speculazioni sulla domanda del prodotto. Phil Flynn, analista di Price Futures Group, ha dichiarato: “Con l’aumento dei casi di COVID, le prospettive della domanda sembrano incerte, quindi i trader sono sempre più preoccupati per la copertura e il blocco dei prezzi”. Secondo Reuters.

Di seguito, diamo uno sguardo più da vicino ai dettagli delle due più grandi aziende del settore energetico ETF inverso E determinare il potenziale commercio Usa l’analisi tecnica per giocare.

Direxion Daily Energy Bear 2X Azioni (ERY)

Lancio da un luogo alto crisi economica globale Nel 2008, Direxion Daily Energy deteneva 2X azioni (Eli) Mira a generare un rendimento giornaliero doppio rispetto all’indice di settore energetico selezionato.Il fondo è adatto alla ricerca leva Considerando che Exxon Mobil Corporation (Exxon Mobil Corporation) (XOM) E Chevron (CVX), ciascuno ha una propria quota di circa il 20%.In termini di trading, più di 1 milione di azioni vengono scambiate con uno spread medio estremamente sottile dello 0,07% ogni giorno per ridurre al minimo ScontrinoAllo stesso tempo, la commissione di gestione annuale dell’1,05% non dovrebbe influire sulle strategie di trading a breve termine. ERY controlla quasi $ 26 milioni di attività nette e il prezzo della transazione al 17 agosto 2021 è diminuito del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il prezzo delle azioni di ERY ha rotto la linea di tendenza al ribasso a lungo termine a metà giugno.Tuttavia, da allora, il prezzo è stato Triangolo simmetrico, Né i tori né gli orsi possono ottenere un vantaggio. Ieri, quando i rialzisti hanno utilizzato i deboli prezzi del petrolio per spingere la rottura al di sopra della linea di tendenza, la situazione è cambiata, una mossa che potrebbe innescare un test di prezzi più alti nel breve e medio termine.Chi acquista qui dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di prenotare profitti intorno a $ 25, dove i prezzi hanno incontrato resistenza da gennaio Oscillazione bassa E una pendenza in discesa di 200 giorni Media mobile semplice (SMA). Previeni il fallimento del breakout inserendo un ordine di stop loss al di sotto della linea di tendenza inferiore del triangolo.

TradingView.com



Una specie di Triangolo simmetrico È un Modalità grafico Caratterizzato da due linee di tendenza convergenti che collegano una serie di linee di tendenza continue picco e trogoloQueste linee di tendenza dovrebbero convergere con pendenze approssimativamente uguali.

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)

Petrolio e gas ProShares UltraShort (Scavare) Cercando di raddoppiare la performance giornaliera del Dow Jones U.S. Oil and Gas Index, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto dalle principali società petrolifere e del gas statunitensi. Come suggerisce il nome, gli ETF si concentrano sul fornire ai trader attivi un’esposizione a società che sono principalmente impegnate nell’esplorazione e nella produzione di petrolio e gas.Composizione del nome rispettata del settore Segno di riferimento 34 partecipazioni includono EOG Resources, Inc. (pressione intraoculare), Schlumberger Limited (Bilanciamento del carico) E Phillips 66 (PSX). La profonda liquidità in USD di oltre $ 5 milioni al giorno e gli spread medi in penny rendono il fondo uno dei preferiti tra i trader in questo campo.A partire dal 17 agosto 2021, DUG gestisce 19,4 milioni di dollari USA Gestire le risorse (AUM), che offre un dividend yield del 3,3%, in calo di oltre il 50% dall’inizio di gennaio.

Come ERY, il prezzo delle azioni di DUG ha toccato il fondo durante l’estate ed è stato scambiato per la maggior parte del tempo di lato da.La rottura della linea di tendenza superiore del triangolo simmetrico lunedì potrebbe portare a un rimbalzo sostenuto psicologia Il livello dei prezzi di $ 21 in quest’area potrebbe incontrare una resistenza sopraelevata dal minimo di gennaio e il declino della media mobile di 200 giorni.maneggio Rischio negativo Impostando uno stop loss al di sotto del minimo della scorsa settimana di $ 12,88.



TradingView.com.



Rischio negativo è una stima Sicurezza Se le condizioni di mercato fanno scendere il prezzo del titolo, si ha una potenziale perdita di valore.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.