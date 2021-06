L’Etiopia si prepara a elezioni serrate e a lungo ritardate Reuters

Share it

3/3 © Reuters. Foto del file: il primo ministro etiope Abi Ahmed ha partecipato alla sua ultima campagna elettorale prima delle elezioni del parlamento etiope e del distretto previste per il 16 giugno 2021 a Jimma, in Etiopia. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo



2/3

Autori: Giulia Paravicini e Dawit Endeshaw

Addis Abeba (Reuters)-L’Etiopia si sta preparando per le elezioni parlamentari nazionali e regionali di lunedì. Il primo ministro Abi Ahmed ha affermato che questa sarà la prima libertà del Paese dopo decenni di governo autoritario. Sondaggi equi.

Tuttavia, a causa di conflitti violenti e problemi logistici, il voto in 110 dei 547 collegi elettorali è stato rinviato e alcuni partiti di opposizione stanno boicottando le elezioni perché le chiamano molestie nei confronti dei loro membri. Un candidato sta partecipando alle elezioni in carcere.

Quando Abiy è stato nominato capo della coalizione di governo etiope nel 2018, ha vinto il plauso internazionale e il Premio Nobel per la pace per le sue riforme democratiche e la fine delle ostilità ventennali con la vicina Eritrea. Prigionieri politici, e ha provveduto ad aprire uno degli ultimi mercati non sfruttati in Africa.

Ora sta affrontando una crescente pressione internazionale a causa di una guerra nella regione settentrionale del Tigray, così come le accuse di gruppi per i diritti che il suo governo sta annullando alcune nuove libertà, ma sono state negate. Il portavoce di Abiy Billene Seyoum ha rifiutato di commentare.

Le elezioni di lunedì saranno il primo test per l’elettore del tasso di sostegno del governo Abi. Abi ha dichiarato su Twitter questa settimana che i sondaggi saranno “il primo tentativo del paese di condurre elezioni libere ed eque”.

Le precedenti elezioni sono state accusate di brogli. Nel 2015, la coalizione di governo e i suoi alleati hanno vinto tutti i seggi parlamentari.

Circa 37 milioni dei 109 milioni di etiopi si sono registrati per votare, ma alcuni dovranno aspettare fino al secondo turno di votazioni a settembre.

Da novembre, l’esercito etiope combatte il Fronte di liberazione del popolo del Tigray (TPLF), l’ex partito di governo nella regione, ma non ha ancora fissato una data per il voto in Tigray.

Contro il boicottaggio

Il Welfare Party di Abiy è ancora il favorito di 46 partiti in lizza per i seggi parlamentari. L’opposizione è sparsa tra partiti più piccoli, per lo più a base etnica.

Merera Gudina, presidente del Congresso etnico e federalista oromo di Oromo, inizialmente ha sostenuto il programma di riforma di Abi. Ma ha detto che dopo che le forze di sicurezza regionali hanno chiuso 203 uffici nella regione di Oromia lo scorso anno, e solo tre uffici sono rimasti aperti, il suo partito avrebbe boicottato le elezioni.

L’ex prigioniera politica Merella ha detto che migliaia di persone sono state arrestate.

“Le nostre speranze di elezioni libere, eque e credibili sono deluse”.

Gizachew Gebisa, vice portavoce del governo regionale di Oromia, ha rivolto la domanda al capo della polizia regionale Ararsa Merdasa, che non ha risposto.

Il leader di un altro partito politico, il vero democratico Valderas, è stato condannato al carcere con l’accusa di terrorismo, che ha negato. Il giudice ha stabilito a maggio che Eskinder Nega, un amarico, potrebbe candidarsi per il parlamento in prigione.

Altri sono più ottimisti sul voto della prossima settimana.

“Nessuno si aspetta che questo sia perfetto al 100%. Ma crediamo che questo paese abbia bisogno di un nuovo inizio”, ha detto Birhanu Nega, il cui Partito dei cittadini etiopi per la giustizia sociale (Ezema) sta cercando di trascendere i gruppi di potere razziale, anche se è stato cercando di attirare supporto al di fuori del centro città.

Abi ha creato il Partito della prosperità nel 2019, unendo tre dei quattro partiti etnici nella coalizione di governo con partiti regionali più piccoli in un partito nazionale.

Il TPLF, che aveva guidato la coalizione di governo per quasi tre anni prima che Abiy salisse al potere, si rifiutò di aderire. Lo ha accusato di concentrare il potere a spese delle regioni etniche dell’Etiopia, cosa che ha negato.

Le elezioni erano originariamente programmate per l’agosto 2020, ma Abiy ha rinviato le elezioni citando la pandemia di COVID-19. Il TPLF ha comunque tenuto le elezioni in Tigray, portandolo in conflitto con il governo.

I combattimenti in Tigray hanno ucciso migliaia di persone e provocato lo sfollamento di oltre 2 milioni di persone. La scorsa settimana, le Nazioni Unite hanno avvertito della carestia in alcune aree.

Abi ha detto al Parlamento a marzo che le denunce di abusi, inclusi stupri di gruppo e uccisioni di massa, erano “esagerate”. Tuttavia, ha affermato che l’abuso sarà indagato e gli autori saranno assicurati alla giustizia.

Il procuratore generale ha affermato il mese scorso che più di 50 soldati sono stati processati per aver stuprato o ucciso civili, ma non ha fornito alcun dettaglio.

Incidenti violenti sono scoppiati anche in altre regioni, dove i mediatori del potere nazionale hanno colto l’apertura politica sotto la guida di Abi per mostrare il loro potere. Centinaia di persone sono state uccise in scontri ai confini di Oromia e Amhara, due delle regioni più popolose dell’Etiopia.

Asheber Aboneh, un ingegnere di 32 anni di Oromiya, ha detto che voterebbe comunque per Abiy, “perché i demoni conosciuti sono meglio degli angeli sconosciuti”.