L’euro sale tra le diffuse scommesse valutarie ad alto rischio; lo yen sale alle stelle Reuters

Un commerciante di una banca statunitense a Londra ha dichiarato: “Questa è una tipica liquidazione di una posizione di rischio del mercato valutario. I rendimenti stanno inseguendo inversioni commerciali e i flussi di capitale si stanno spostando dai paesi in deficit di conto corrente ai paesi in surplus”.

Dopo la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Fed, il mercato più ampio per i titoli tecnologici statunitensi si è indebolito, portando a una più ampia svendita nei mercati azionari asiatici e a una rinnovata domanda per l’attrattiva dei titoli di stato e delle valute rifugio.

