L’Europa rischia il lancio del “doppio binario” delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Secondo i risultati del sondaggio delle agenzie di commercio del settore, quasi tre quarti dei punti di ricarica per auto in Europa si trovano in soli tre paesi dell’UE, evidenziando lo “squilibrio” della rete di veicoli elettrici nella regione.

ACEA, che rappresenta le case automobilistiche europee, ha avvertito che i paesi più poveri con meno punti di ricarica potrebbero essere lasciati indietro dalle regole a livello di UE promulgate da Bruxelles che aumenteranno le vendite di veicoli elettrici entro la fine di questo decennio.

I risultati dell’indagine mostrano che i Paesi Bassi hanno 66.665 punti di ricarica, che rappresentano il 30% dell’intera rete dell’UE, mentre Francia e Germania ne hanno circa 45.000 ciascuna. I tre possiedono il 70% della rete. Al contrario, la Romania ha solo 493 punti, mentre la Lituania ha 174 punti.

L’agenzia ha avvertito che “il lancio delle due infrastrutture ferroviarie si sta sviluppando lungo la linea di demarcazione tra gli Stati membri dell’UE più ricchi dell’Europa occidentale e i paesi con PIL più bassi dell’Europa orientale, centrale e meridionale”.

La Commissione Europea pubblicherà le sue ultime regole di riduzione delle emissioni di carbonio per l’industria automobilistica il mese prossimo, ed è ampiamente previsto che i requisiti attuali saranno sostanzialmente inaspriti.

Le case automobilistiche, tra cui il proprietario di Volkswagen e Peugeot, Stellattis, hanno investito miliardi di dollari in nuovi veicoli elettrici per soddisfare le normative esistenti entrate in vigore lo scorso anno.

L’industria ha In attesa di aumentare la produzione Da dieci anni, per stare al passo con la crescente domanda dei consumatori e le nuove normative sulle emissioni.

Secondo le regole odierne, entro il 2030, le case automobilistiche devono ridurre le emissioni di anidride carbonica delle loro flotte del 37,5% o incorrere in multe salate. Il nuovo requisito dovrebbe raggiungere il 50%, il che aumenterà notevolmente il numero di veicoli elettrici venduti in tutta Europa.

Secondo i calcoli del comitato, se l’obiettivo viene portato al 50%, e questo numero è sostenuto dalle organizzazioni ambientaliste, l’area avrà bisogno di circa 6 milioni di punti di ricarica pubblici. In confronto, il numero attualmente disponibile è 225.000.

ACEA spera che eventuali modifiche alle normative sui veicoli elettrici includano obiettivi di punti di ricarica specifici per paese.

Il direttore generale Eric-Mark Huitema ha dichiarato: “Chiunque voglia acquistare un veicolo elettrico o a celle a combustibile dipende dall’avere un’infrastruttura di ricarica o rifornimento affidabile, a casa, al lavoro o in viaggio.

“È tempo che i governi europei accelerino la corsa al trasporto verde”.

Secondo i dati ACEA, lo scorso anno i veicoli elettrici o ibridi plug-in hanno rappresentato il 10% di tutte le vendite di auto nell’UE. La Germania ha 194.000 veicoli elettrici ed è il più grande mercato di veicoli elettrici, con 111.000 in Francia e 73.000 nei Paesi Bassi.

Regno Unito, ACEA ha dichiarato che la società non è più membro dell’Unione Europea e non è stata inclusa nei dati, con vendite di 108.000 veicoli.