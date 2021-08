Levkovich di Citi è ancora a corto di azioni, ma ama le azioni cicliche

Sciocco variegato

Le azioni di Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) sono diminuite per la maggior parte di luglio a causa della debole performance finanziaria prevista che sarà contrastata dai forti guadagni guidati dalla pandemia di un anno fa. Poiché il COVID-19 ha bloccato tutti a casa per la maggior parte dello scorso anno e le vendite di videogiochi sono aumentate vertiginosamente, le entrate di Activision Blizzard sono aumentate di quasi il 20% rispetto all’anno precedente, che è stato un anno di declino per i produttori di giochi. Con i guadagni che sarebbero stati annunciati il ​​3 agosto, il titolo ha iniziato a diminuire e alla fine di luglio, quando il Dipartimento per l’occupazione e l’alloggio equo della California ha annunciato una causa contro Activision per discriminazione e molestie sessuali, il suo prezzo delle azioni è sceso al minimo.

