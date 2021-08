L’ex assistente di Giuliani Igor Fruman dovrebbe dichiararsi colpevole nel caso di finanziamento della campagna Reuters

Giuliani è l’ex sindaco di New York City e “Man of the Year” di Time Magazine nel 2001. Non è stato accusato e non è stato accusato di condotta criminale.

I pubblici ministeri stanno ancora esaminando le transazioni di Giuliani in Ucraina https://www.reuters.com/world/us/judge-orders-special-master-review-rudolph-giulianis-electronic-devices-2021-05-28, incluso se ha violato la legge nell’attività di lobbying agendo come agente straniero non registrato mentre lavorava per Trump.

Il loro avvocato non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Giuliani e il suo legale non hanno subito risposto a richieste simili.

Loro e un altro imputato, Andrey Kukushkin, sono stati anche accusati di aver usato illegalmente la donazione di un uomo d’affari russo a politici americani per aiutarli a ottenere una licenza legale per il commercio di cannabis ricreativa.

I pubblici ministeri hanno accusato Fruman, nato in Bielorussia, e l’uomo d’affari Lev Panas, nato in Ucraina, di aver nascosto le loro donazioni illegali di $ 325.000 per sostenere la campagna di rielezione di Trump del 2020.

Gli atti del tribunale di lunedì mostrano che l’udienza per il “cambio di dichiarazione di colpevolezza” di Igor Fruman è prevista per mercoledì nella corte federale di Manhattan, che di solito annuncia un’imminente dichiarazione di colpevolezza.

NEW YORK (Reuters) – Si prevede che un ex collega di Rudolph Giuliani si dichiarerà colpevole in un caso di finanziamento di una campagna elettorale statunitense, il che potrebbe aumentare la pressione legale sugli ex avvocati dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.