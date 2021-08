L’ex banchiere della Societe Generale vince l’appello degli Stati Uniti nel caso di manipolazione del Libor Reuters

Il caso è United States v. Bescond, United States Court of Appeals for the Second Circuit, n. 19-1698.

Ha detto che Bescond non ha cercato di fuggire o evitare l’arresto, e che “qualsiasi anima sulla terra” è un latitante che sta a casa, il che indebolisce l’assunto che la legge degli Stati Uniti non dovrebbe applicarsi al comportamento straniero.

Nel maggio 2019, Joanna Seibert, un giudice distrettuale degli Stati Uniti nel centro di Islip, New York, ha dichiarato che lo status di latitante di Bescond significava che non poteva chiedere l’archiviazione dell’accusa.

I pubblici ministeri hanno affermato di averlo fatto per consentire a Societe Generale di prendere in prestito denaro a un tasso di interesse inferiore e per proteggere la reputazione di Societe Generale come banca solida.

Per molto tempo, le banche hanno utilizzato il Libor per valutare vari contratti finanziari e fissare tassi di interesse su mutui, carte di credito e altri prestiti.

La Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito di Manhattan ha ribaltato la sentenza della corte di grado inferiore, affermando che Muriel Bescond non era una latitante e non aveva bisogno di attraversare l’Atlantico, né rischiare di essere detenuta per chiedere l’archiviazione del suo atto d’accusa.

New York (Reuters)-L’ex capo del dipartimento del Tesoro di Parigi di Societe Generale (OTC:) SA può rimanere in Francia invece di andare negli Stati Uniti per difendersi dalle accuse degli Stati Uniti secondo cui sta cercando di manipolare il tasso di interesse di riferimento del Libor . Lo ha deciso giovedì il tribunale degli Stati Uniti.

