L’ex capo della FDA ha affermato che Delta Variant può aumentare l’immunità Covid degli Stati Uniti all’85% – shareandstocks.com

Poiché la variante delta ampiamente infettiva di Covid-19 si diffonde in molti stati degli Stati Uniti occidentali e meridionali, il suo alto tasso di trasmissione può aumentare l’attuale livello di immunità da circa il 50% all’85%, anche se il tasso di vaccinazione continua a rimanere stabile, il dott. Scott Gottlieb, un ex direttore della US Food and Drug Administration, ha detto in un’intervista domenica.

Il dottor Scott Gottlieb, ex direttore della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, ha testimoniato durante… [+] Audizioni della Commissione Energia e Commercio della Camera.

“Considerando il potere di diffusione di questa variante”, ha detto Gottlieb a CBS News questa settimana È probabile che circa l’85% della popolazione degli Stati Uniti alla fine acquisirà un certo grado di immunità al Covid-19. Gottlieb ha sottolineato che, a seguito della vaccinazione, circa il 55% della popolazione è almeno parzialmente immune, mentre un terzo degli americani è naturalmente infetto.Gottlieb ha sottolineato che milioni di americani sono ancora vulnerabili e possono ora “scegliere come [they] Ottieni l’immunità. “ Gottlieb ha affermato che anche coloro che sono immunizzati attraverso infezioni naturali sono a maggior rischio e ha sottolineato che i dati mostrano che l’immunità delle persone che sono naturalmente infette da Covid-19, specialmente quelle più anziane, è di circa otto anni. il mese. Il medico ha predetto che il Covid sarebbe effettivamente diventato “la seconda pandemia di influenza quest’inverno”, anche se ha affermato che la sua importanza “potrebbe essere peggiore”.

“Non annuncerò che la missione è completa. Penso che questa sarà una battaglia prolungata”, ha detto Gottlieb domenica. “Vedi il disaccoppiamento tra casi, ricoveri e decessi, perché c’è così tanta immunità nella popolazione, non solo attraverso le vaccinazioni, ma anche attraverso le infezioni precedenti… ma è probabile che questo diventi un virus endemico. con esso.”

Dall’inizio della pandemia, gli esperti affermano da tempo che una volta raggiunta l’immunità di gregge, la minaccia di Covid-19 sarà notevolmente ridotta. Fare riferimento a Un rapporto di immunizzazione sufficientemente ampio rende effettivamente estremamente improbabile la trasmissione da uomo a uomo nella comunità.Il dottor Anthony Fauci, uno dei massimi esperti di malattie infettive e direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive, una volta ha affermato che questa situazione può verificarsi con un’immunità che va dal 70% all’85% circa, ma altri nella comunità medica hanno avvertimento Le varianti delta ad alta diffusione possono aumentare la soglia di immunità richiesta. “Per fermare la diffusione di Covid-19 e delle sue varianti, la cosa più importante che possiamo fare è garantire che tutti coloro che soddisfano le condizioni siano vaccinati”, ha dichiarato la scorsa settimana il responsabile della sanità pubblica della California, il dott. Tomas Aragon. avvertimento I residenti ritengono che, poiché la variante delta diventa il ceppo principale nello stato, il tasso di infezione è nuovamente aumentato.

Grandi numeri

70%. Questa è la percentuale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden che spera di essere vaccinato prima del 4 luglio.Sebbene il 67% degli adulti americani sia stato vaccinato ricevuto Almeno una dose, la maggior parte afferma perdere Per raggiungere gli obiettivi di Biden.

