L’ex caporedattore del quotidiano Kushner graziato da Trump denunciato a Manhattan Reuters

Coulson è stato redattore capo di The Observer dal 2013 al 2017. Il giornale ha sostenuto Trump come presidente nel 2016.

Vance ha dichiarato in una dichiarazione: “Non accetteremo un perdono presidenziale come carta di esenzione dal carcere con ampi collegamenti a New York”.

Sebbene il perdono di Trump abbia posto fine al caso, il presidente degli Stati Uniti non può perdonare le persone per i crimini nazionali commessi.

Coulson, 52 anni, di South Orange, New Jersey, è stato accusato di intercettazioni telefoniche e pirateria informatica, due reati che comportano una pena massima di quattro anni di carcere. Coulson è un consigliere politico ed ex scrittore di discorsi dell’ex avvocato personale di Trump Rudy Giuliani.

NEW YORK (Reuters) – L’ex direttore del New York Observer, Ken Kurson, è stato graziato dall’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump a gennaio ed è stato monitorato mercoledì dai pubblici ministeri di Manhattan mentre visitava il computer della sua ex moglie. comportamento dell’ex moglie.

