L’ex ministro degli esteri della guerriglia peruviana si dimette dopo 19 giorni

Il ministro degli Esteri peruviano è un ex guerrigliero di sinistra che ha difeso i regimi di Cuba e Venezuela e si è dimesso meno di tre settimane dopo che lui e il presidente Pedro Castillo si sono insediati nel controverso governo.

Héctor Béjar si è dimesso martedì dopo aver affermato che il gruppo maoista che aveva intimidito il Perù negli anni ’70 e ’80 in Glorious Path “era in gran parte un prodotto dei servizi della CIA”.

Ha anche detto: “Il terrorismo del Perù è stato avviato dalla marina, cosa che può essere dimostrata storicamente, e la CIA li ha addestrati”.

Questi video sono stati registrati prima che Bejar diventasse ministro, ma solo di recente sono emersi e hanno suscitato la rabbia dei peruviani, che ancora ricordano il sanguinoso conflitto con Shining Path una generazione fa. L’organizzazione ha ucciso decine di migliaia di persone in una campagna per rovesciare il paese.

Le dimissioni di Bejar segnano l’ultimo capitolo del difficile inizio del nuovo governo dai tempi di Castillo, insegnante di scuola elementare con poca esperienza politica. Ha prestato giuramento come presidente il 28 luglio.

Trascorsero solo nove giorni prima che Castillo presentasse il suo gabinetto al Congresso per un voto chiave di fiducia per l’approvazione.

Héctor Bejar, ministro degli esteri uscente del Perù ©Peruvian Presidency/AFP via Gett



Martedì mattina, centinaia di persone hanno protestato davanti al Ministero degli Affari Esteri, chiedendo le dimissioni di Behar. La Marina ha rilasciato una dichiarazione condannando le sue osservazioni per “tentativo di distorcere la storia”.

Castillo ha suscitato grande sorpresa a luglio Nomina un giocatore di sinistra tostoGuido Bellido, come suo primo ministro. La mossa ha suscitato l’ira di alcuni moderati e ha innescato una breve lotta per la nomina del ministro delle Finanze e della Giustizia.

ministri solo Confermato la notte successivaIn questo momento, la valuta peruviana rispetto al dollaro USA ha registrato il suo più grande calo di un giorno in sette anni.

Teneo, una società di consulenza globale, ha sottolineato: “È un eufemismo dire che Castillo ha avuto un brutto inizio quando ha nominato il governo”.

La settimana successiva, i membri del Congresso di Perú Libre, il partito marxista-leninista che ha spinto Castillo al potere, hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che Bellido si recherà nel sud del Perù per confermare “l’eventuale cancellazione” di un importante progetto minerario. Il giorno dopo Bellido disse che non aveva un piano del genere.

Castillo ha anche annullato un importante incontro con Julio Velarde, il rispettato governatore della banca centrale, quando il Dipartimento del Tesoro stava cercando di convincerlo a continuare il suo lavoro.

Per molto tempo, Behar è stato uno dei nomi più controversi del governo. All’età di 85 anni ricevette l’addestramento militare a Cuba e negli anni ’60 fondò un movimento di guerriglia di breve durata. Fu arrestato e imprigionato nel 1966 e rilasciato dal governo militare di sinistra del Perù nel 1970.

La tensione in Perù resta alta Elezioni presidenziali straordinarieTra questi, Castillo ha sconfitto il suo concorrente di destra Keiko Fujimori con il vantaggio più debole.

Alcuni oppositori del governo hanno chiesto l’impeachment di Castillo e i suoi sostenitori hanno affermato che se il Congresso ostacolerà il suo programma di riforme radicali, inclusa la promessa di sostituire la costituzione peruviana del 1993 con una carta redatta dall’Assemblea costituente, il governo dovrebbe cercare di chiudere giù il Congresso.

Un sondaggio pubblicato da Ipsos questa settimana ha mostrato che Castillo aveva un tasso di approvazione del 38% quando è entrato in carica e un tasso di disapprovazione del 45%. Questa è la prima volta in almeno 20 anni che il presidente del Perù ha più critici che sostenitori all’inizio del suo mandato.