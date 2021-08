L’exchange di criptovalute Binance assume l’ex investigatore criminale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Reuters

Brian Brooks, amministratore delegato di Binance America ed ex Acting Comptroller of Currency degli Stati Uniti, si è dimesso all’inizio di questo mese, solo tre mesi dopo il suo insediamento.

Negli ultimi mesi il Regno Unito https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, Italia https://www.consob.it /Documents/46180/46181/pr_20210715.pdf/7f78ad2d-a146-4b17-abe8-92efac07f49e e Hong Kong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/en doc? refNo =21PR76 indica che le Binance Units non sono autorizzate a svolgere attività regolamentate nel proprio mercato, mentre https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions -on – i regolatori finanziari di binance-per-operare-in-malaysia lo hanno condannato per operazioni illegali di scambi nel paese. Bloomberg ha anche riferito all’inizio di quest’anno che Binance è sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell’Internal Revenue Service.

Il governo e i regolatori finanziari stanno prestando molta attenzione all’industria delle criptovalute e spesso creano regole che rappresentano una sfida per gli scambi come Binance che prosperano in un ambiente quasi non regolamentato.

HONG KONG (Reuters)-Binance ha dichiarato mercoledì di aver nominato un ex investigatore criminale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come suo addetto alla segnalazione globale sul riciclaggio di denaro, che è uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo, rebranding come istituto finanziario regolamentato. il tentativo della società.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.