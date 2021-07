Lezioni dalla crisi immobiliare giapponese

Qual è la crisi immobiliare nel “decennio perduto” del Giappone?

Le economie di libero mercato sono soggette a ciclo. ciclo economico Compresi periodi volatili di espansione economica e rimpicciolire A misura di paese prodotto interno lordo (prodotto interno lordo).

La lunghezza del ciclo economico (espansione e contrazione) può variare notevolmente.Indicatori economici tradizionali recessione economica È il calo del PIL per due o più trimestri consecutivi.C’è anche una depressione economica, che è una contrazione economica a lungo termine, come Grande Depressione Gli anni ’30.

Dal 1991 al 2001, il Giappone ha vissuto un periodo di recessione economica. Stagnante La deflazione dei prezzi si chiama “giapponese Persi dieci anni. “Sebbene la crescita economica del Giappone abbia superato questo periodo, il suo tasso di crescita è molto più lento di quello di altri paesi industrializzati. Durante questo periodo, l’economia giapponese ha subito due effetti. Contrazione del credito con uno Trappola di liquidità.

Comprendere la crisi immobiliare nel “decennio perduto” del Giappone

Il decennio perduto del Giappone

L’economia del Giappone era l’invidia del mondo negli anni ’80: il suo tasso di crescita medio annuo (misurato dal PIL) negli anni ’80 era del 3,89%, rispetto al 3,07% degli Stati Uniti. Ma l’economia giapponese era in difficoltà negli anni ’90.

Dal 1991 al 2003, il tasso di crescita annuale dell’economia giapponese misurato dal PIL è stato solo dell’1,14%, molto più basso di quello di altri paesi industrializzati.

Punti chiave Il “decennio perduto” del Giappone è un periodo che va approssimativamente dal 1991 al 2001, quando l’economia precedentemente prospera del Giappone ha subito un brusco rallentamento.

La ragione principale di questo rallentamento economico è l’aumento dei tassi di interesse, che ha creato una trappola della liquidità mentre si sta svolgendo la stretta creditizia.

Le principali lezioni che le economie possono trarre dal “decennio perduto” del Giappone includono l’utilizzo dei fondi pubblici disponibili per ristrutturare i bilanci delle banche, e talvolta la paura dell’inflazione può portare alla stagnazione economica.

Equità giapponese e immobiliare La bolla iniziò a scoppiare nell’autunno del 1989. Dalla fine del 1989 all’agosto 1992, il valore delle azioni è crollato del 60%. nonostante Valore del terreno È diminuito durante gli anni ’90 e nel 2001 era di un incredibile 70%.

Scade il tasso di interesse della Banca del Giappone

la gente di solito pensa che, Banca del Giappone (BoJ), giapponese Banca centrale, ha commesso alcuni errori che potrebbero esacerbare e prolungare l’impatto negativo dello scoppio della bolla immobiliare e azionaria.

Ad esempio, la politica monetaria è stop-and-go; attenzione inflazione E i prezzi delle attività, la Banca del Giappone Finanziamento Alla fine degli anni ’80, ciò potrebbe aver contribuito allo scoppio della bolla del mercato azionario. Poi, quando il valore delle azioni è sceso, la Banca del Giappone ha continuato ad aumentare i tassi di interesse perché era ancora preoccupata per il valore degli immobili che si stava ancora apprezzando.

Tassi di interesse più elevati aiutano a porre fine agli aumenti dei prezzi dei terreni, ma aiutano anche l’economia complessiva a scivolare in una spirale discendente. Nel 1991, quando i prezzi delle azioni e dei terreni crollarono, la Banca del Giappone invertì bruscamente e iniziò a tagliare i tassi di interesse. Ma era troppo tardi, a fluidità La trappola è stata tesa e la stretta creditizia sta arrivando.

Trappola di liquidità

Una trappola della liquidità è uno scenario economico in cui le famiglie e gli investitori detengono liquidità, che si tratti di conti a breve termine o di disponibilità liquide.

Possono farlo per diversi motivi: non sono sicuri di poter guadagnare un reddito più elevato. tasso di risposta Attraverso gli investimenti, credono Deflazione Prossimamente (il valore della liquidità rispetto alle immobilizzazioni aumenterà), o la deflazione esiste già. Queste tre ragioni sono fortemente correlate: in questo caso, le convinzioni delle famiglie e degli investitori diventano realtà.

Nella trappola della liquidità, bassi tassi di interesse, come un problema Politica monetaria, Diventa non valido. Le persone e gli investitori non spendono denaro né investono affatto. Credono che beni e servizi domani saranno più economici, quindi aspettano il consumo e credono di poter ottenere un rendimento migliore semplicemente sedendosi e godendosi i risultati invece di investire.Banca del Giappone Tasso di sconto Era dello 0,5% per la maggior parte degli anni ’90, ma non riuscì a stimolare l’economia giapponese e la deflazione continuò.

Rompi la trappola della liquidità

Per sfuggire alla trappola della liquidità, famiglie e imprese devono essere disposte a spendere soldi e investire.Un modo per convincerli a farlo è attraverso Politica fiscaleIl governo può finanziare direttamente i consumatori riducendo i consumi aliquota fiscale, Emissione di agevolazioni fiscali e spese pubbliche.

Il Giappone ha provato una serie di misure di politica fiscale per rompere la trappola della liquidità, ma si ritiene generalmente che queste misure non siano attuate bene: il denaro viene sprecato in progetti di lavori pubblici inefficienti e flussi verso aziende chiuse. La maggior parte degli economisti concorda sul fatto che affinché lo stimolo fiscale sia efficace, i fondi devono essere allocati in modo efficace. In altre parole, lasciare che sia il mercato a decidere dove spendere e investire mettendo i soldi direttamente nelle mani dei consumatori.

Un altro modo per rompere la trappola della liquidità è “rigonfiare” l’economia aumentando l’offerta di moneta reale invece di prendere di mira l’obiettivo. Tasso di interesse nominaleLa banca centrale può ignorare il tasso di interesse target fissato (ad es. Tasso di fondi federali negli USA) acquistando Obbligazioni statali nel Operazioni di mercato aperto.

Questo è quando la banca centrale acquista obbligazioni, le converte effettivamente in contanti, aumentando così l’offerta di moneta.Questo è chiamato Monetizzazione Debito. (Va notato che le operazioni di mercato aperto sono utilizzate anche per raggiungere e mantenere i tassi di interesse target, ma quando la banca centrale monetizza il debito, lo fa senza considerare il tasso di interesse target.)

Nel 2001, la Banca del Giappone ha iniziato a prendere di mira l’offerta di moneta piuttosto che i tassi di interesse, il che ha contribuito ad alleviare la deflazione e stimolare Crescita economica. Tuttavia, quando la banca centrale ha iniettato fondi Sistema finanziario, La banca ha più soldi a disposizione, ma deve anche essere disposta a prestarli. Questo ci porta al prossimo problema che il Giappone deve affrontare: la stretta creditizia.

Contrazione del credito

La stretta creditizia è una situazione economica in cui le banche stringono i requisiti di prestito e nella maggior parte dei casi non concedono prestiti.

Potrebbero non prestare per una serie di motivi, tra cui: 1) Hanno bisogno di mantenere riserve per riparare il loro Bilancio Dopo aver subito una perdita, è successo alle banche giapponesi che hanno investito molto nel settore immobiliare, e 2) potrebbe esserci un generale Ritirarsi Azioni di assunzione di rischi verificatesi negli Stati Uniti nel 2007 e nel 2008 Istituzione finanziaria La perdita iniziale e Mutuo subprime I prestiti riducono tutti i tipi di prestiti, riducono l’indebitamento del bilancio e generalmente cercano di ridurre il livello di rischio in tutte le aree.

L’assunzione di rischi calcolata e i prestiti sono la linfa vitale di una persona mercato libero economico. Quando il capitale viene investito nel lavoro, creerà posti di lavoro, aumenterà le spese, troverà efficienza (aumento della produttività) e l’economia crescerà. D’altra parte, quando le banche non sono disposte a concedere prestiti, è difficile che l’economia cresca.

Proprio come la trappola della liquidità porta alla deflazione, anche la stretta creditizia porta alla deflazione, perché le banche non sono disposte a concedere prestiti, quindi i consumatori e le aziende non possono consumare, portando a un calo dei prezzi.

La soluzione alla stretta creditizia

Anche il Giappone ha subito una stretta creditizia negli anni ’90 e la Banca del Giappone ha subito una lenta perdita. Sebbene le banche possano utilizzare fondi pubblici per ristrutturare i propri bilanci, non sono riuscite a farlo a causa delle preoccupazioni sullo stigma di esporre le perdite nascoste a lungo termine e del timore di perdere il controllo degli investitori stranieri. Per sbarazzarsi della stretta creditizia, le perdite bancarie devono essere riconosciute, il sistema bancario deve essere trasparente e le banche devono avere fiducia nella loro capacità di valutare e gestire i rischi.

Ovviamente, la deflazione causerà molti problemi. Quando i prezzi delle attività scendono, le famiglie e gli investitori accumuleranno denaro perché il denaro di domani è più prezioso di quello di oggi. Questo crea una trappola della liquidità. Quando i prezzi delle attività scendono, Garanzia I prestiti di sostegno sono diminuiti, il che a sua volta ha portato a perdite bancarie. Quando le banche subiscono perdite, smettono di prestare, con conseguente stretta creditizia.

Il più delle volte, pensiamo a inflazione Essendo un problema economico molto grave, potrebbe essere un problema economico molto grave, ma la reinflazione potrebbe essere esattamente ciò che è necessario per evitare una crescita lenta a lungo termine (come quella che ha vissuto il Giappone negli anni ’90).

Il problema è che non è facile rigonfiare l’economia, soprattutto quando le banche non sono disposte a concedere prestiti.Famoso economista americano Milton Friedman Il modo consigliato per evitare la trappola della liquidità è bypassare Intermediario finanziario E spendere soldi direttamente per gli individui. Questo è chiamato “lancio di denaro dall’elicottero”, perché in teoria la banca centrale può investire i fondi direttamente dall’elicottero. Ciò dimostra anche che, indipendentemente dal paese in cui vivi, la vita deve essere nel posto giusto al momento giusto.