L’hedge fund Odey scommette sull’AMC preferito dalle “azioni memetiche”

Odey Asset Management, una società di hedge fund londinese fondata dal trader Crispin Odey, ha scommesso su uno dei “titoli memetici” più popolari quest’anno, vendendo allo scoperto le azioni della catena di cinema colpita dalla pandemia AMC Entertainment.

Secondo le lettere agli investitori viste dal Financial Times, la società, che gestisce circa 4,1 miliardi di dollari di asset, ha recentemente detenuto una posizione corta nel portafoglio gestito da James Hanbury, scommettendo sul calo dei prezzi. Hanbury gestisce circa 1,5 miliardi di dollari di asset, incluso il fondo LF Brook Absolute Return.

Hanbury ha detto agli investitori in una lettera che l’influenza degli investitori al dettaglio è uno dei numerosi fattori che “causano alcune importanti distorsioni” e alcune “convincenti opportunità brevi” nel mercato. Ord Asset Management ha rifiutato di commentare.

AMC è diventato uno degli argomenti più discussi Emoticon Quest’anno investiremo insieme al rivenditore di console di gioco GameStop.

Nelle due ondate di acquisti, gli investitori al dettaglio si sono concentrati su azioni con un forte slancio e spesso hanno coordinato azioni su forum online come Reddit per spingere il prezzo di AMC da 2 dollari statunitensi alla fine dello scorso anno a circa 20 dollari statunitensi a fine gennaio.

Successivamente il prezzo delle azioni è sceso, ma ha ricominciato a salire alla fine di maggio, questa volta raggiungendo brevemente oltre $ 65 all’inizio di giugno.

Si scopre che le azioni Meme sono una grande sfida per gli hedge fund che hanno scommesso su di loro quest’anno. Sebbene la vendita allo scoperto possa portare enormi guadagni quando le azioni scendono, la perdita è teoricamente illimitata ed è difficile uscire da posizioni affollate.

Alcuni investitori al dettaglio sembrano puntare direttamente agli hedge fund che detengono ampie posizioni corte in azioni come GameStop e hanno contribuito a realizzare una perdita del 53% a gennaio. Melvin Capital. White Square Capital, un altro fondo che sta scommettendo su GameStop, di recente Chiudere il suo fondo principale, Riportato dal “Financial Times” britannico.

Tuttavia, alcuni fondi, come la Senvest di New York, che ha investito in GameStop lo scorso anno, sono stati in grado di ottenere enorme guadagno Quando questi prezzi delle azioni salgono. Prove aneddotiche mostrano anche che alcuni fondi hanno fatto tranquillamente soldi scommettendo su azioni meme che sono scese alla fine di gennaio.

Secondo una lettera agli investitori, la posizione di Hanbury è già uno dei suoi maggiori vincitori: poiché il prezzo delle azioni di AMC è sceso da quasi $ 57 a $ 37 alla fine del mese, ha realizzato un profitto a luglio.

AMC è entrata nella pandemia con oltre 4,5 miliardi di dollari di debiti e oltre 450 milioni di dollari in pagamenti dilazionati, ma il prezzo delle azioni in rialzo l’ha aiutata a raccogliere liquidità e a sopravvivere alla pandemia.Lo scorso mese Piano abbandonato Ulteriore finanziamento azionario dopo il feedback degli investitori.

Secondo i dati inviati agli investitori, il fondo di Hanbury utilizza il nome commerciale di Brooke Asset Management e il suo fondo LF Brook Absolute Return quest’anno è aumentato del 3,7%.