L’hype sui meme può scoraggiare le donne dall’investire

L’autore è il gestore del portafoglio obbligazionario di Barksdale Investment Management e coautore di “Undiversified: The Big Gender Short in Investment Management”

“Cos’è un day trader?” Il mio figlioccio mi ha chiamato per farmi questa domanda subito dopo il suo diciottesimo compleanno. Aveva appena avuto un conto di intermediazione Schwab pieno di soldi delle superiori.

Quando ho definito il termine, mi ha ammesso, sì, è diventato un day trader e ha realizzato un profitto contabile di $ 1.000 nella prima settimana della sua età adulta.Dico “ammetti” perché ha fatto qualcosa che sconsiglio di fare: leggi attentamente i forum di Reddit e scommetti sui titoli che li dominano, come i rivenditori Arresto del gioco.

Se il mio figlioccio avesse fatto una scommessa sbagliata, non sarebbe andato nei bassifondi. Sospetto che la maggior parte dei day trader lo siano. Credo che abbia imparato molto dalla sua esperienza.

Ma come qualcuno che si guadagna da vivere gestendo gli investimenti, sono preoccupato per l’impatto più ampio del clamore del day trading che circonda i cosiddetti titoli memetici.

Continuano molti miti sui “lavori reali” molto diversi della gestione degli investimenti, che a loro volta hanno lasciato l’industria priva di diversità di genere per molto tempo.I resoconti soffocanti delle azioni meme indicano che l’investimento è di competenza di “fratelli” ad alto contenuto di testosterone, avventurosi e vacillanti che urlavano e interagivano tra loro sui forum online. Ricco gestore di hedge fundDimostra che gli investitori di successo si affidano principalmente all’intuizione piuttosto che all’analisi.

Ovviamente la situazione reale è ben diversa. In qualità di gestore di portafoglio, posso personalmente attestare il fatto che la maggior parte di noi, uomini e donne, sono generalmente persone analitiche, noiose e nerd, e non faranno a meno di uno studio approfondito dell’azienda. o obbligazioni. Altrimenti sarebbe imprudente, per non parlare della violazione del dovere fiduciario nei confronti dei clienti.

Le scommesse concentrate dei trader di azioni su pochissime azioni violano i principi di diversificazione di Investing 101. Il metodo di trading intraday richiede una grande propensione al rischio e accetta fluttuazioni giornaliere imprevedibili nei tuoi risparmi di una vita.

La ricerca mostra che le donne di solito Avere una visione diversa del rischio Da li. Questo non vuol dire che siano inaccettabili, è solo che tendono ad avere una visione più equilibrata del rischio e della ricompensa.

Sono preoccupato che una giovane donna che legge il rapporto sulle azioni dei meme possa concludere che non è l’avversario di un trader speculativo e/o che non ha interesse a lavorare in un settore dominato da questo tipo di personalità.

A un gran numero di donne è stato impedito di entrare nel campo della gestione dei fondi. Lo squilibrio di genere nel settore è grave.

Dai qualche cifra, fintanto che 10% Dei gestori di portafoglio statunitensi (o di coloro che investono i tuoi soldi se possiedi un fondo comune o un ETF) sono donne, secondo Rapporto di ricerca Morningstar. E solo 16% dei promotori finanziari (La persona che ti ha consigliato fondi comuni di investimento ed ETF) è una donna.

Rispettati

I colloqui di gestione degli investimenti di solito si concentrano sull’effettiva esperienza di investimento, che è un modo inquietante per selezionare i candidati. Oltre a una chiara base di riferimento della ricchezza investibile richiesta, ed escludendo coloro che sono cresciuti in famiglie normali, come verifica questo prerequisito?

Supponiamo che una donna abbia partecipato a un corso MBA, questo è il modo tradizionale per entrare nel percorso professionale di un gestore di investimenti. Il suo interesse per il lavoro di investimento potrebbe essere suscitato. Tuttavia, potrebbe essere deragliata dal processo di reclutamento che chiede quasi sempre ai candidati la loro esperienza di investimento. Potrebbe essere intervistata con un giovane entusiasta che racconta la storia delle sue “dieci borse” – un investimento che è aumentato di valore di 10 volte – amato dalla catena di film AMC Entertainment e da altre folle memetiche.

Poi è riapparso il clamore su cosa serve per diventare un day trader.Un ben noto Ricerca sulla revisione aziendale di Harvard Si raccomanda che le donne possano candidarsi per un lavoro solo se sono qualificate al 100% e al 60% per gli uomini. Ciò potrebbe indicare che i lavori che pubblicizzano “l’istinto omicida” come qualifica attireranno inevitabilmente meno donne.

Nei gestori di portafoglio e nei team di analisti degli investimenti, è necessario prestare maggiore attenzione alle enormi disuguaglianze di genere e razziali, piuttosto che emettere innumerevoli titoli memetici. In generale, tali rapporti memetici possono impedire alle donne e alle persone di colore di entrare nel settore degli investimenti, esacerbando così queste disuguaglianze.

La recente telefonata del mio figlioccio riguarda un altro aggiornamento sul profitto del suo libro (ora in aumento del 45%, o $ 4.500). È con uno dei suoi compagni di classe, è anche un sedicente day trader. Per un capriccio, ho chiesto se conoscessero qualche day trader femminile. Hanno risposto: “Beh, no”.