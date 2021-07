Libertà di parola o divisione? “Recuperare Hong Kong” è al centro del caso storico Reuters

© Reuters. Immagine del file: il 6 luglio 2020, la polizia ha scortato un’auto carceraria che trasportava Tang Yingjie, la prima persona accusata ai sensi della nuova legge sulla sicurezza nazionale, a lasciare i tribunali dei magistrati di West Kowloon a Hong Kong, in Cina. REUTERS/Tyrone Xiao/File Photo



HONG KONG (Reuters)-Tre giudici di Hong Kong decideranno martedì se lo slogan di protesta “Recover Hong Kong. Our Revolution of the Time” è un appello alla secessione, e si pronunceranno sulle accuse di un uomo arrestato in una manifestazione lo scorso anno. .

Alcuni studiosi legali hanno affermato che questa sentenza storica potrebbe rimodellare il modo in cui la rimodellerà una legge sulla sicurezza nazionale contro la secessione, il terrorismo, la sovversione e la collusione con le forze straniere che la Cina ha implementato nella sua città più libera un anno fa. impatto.

Gli attivisti hanno affermato che una sentenza per vietare lo slogan inasprirebbe le restrizioni alla libertà di parola.

Questo slogan è stato cantato, pubblicato su Internet, scarabocchiato sul muro e stampato su qualsiasi cosa, da opuscoli, libri, adesivi e magliette alle tazze di caffè durante le proteste democratiche.

Durante il processo di 15 giorni del cameriere 24enne Tong Yingjie, il tribunale ha appreso che stava guidando una motocicletta nel centro di Hong Kong il 1° luglio dell’anno scorso e si è rivolto a diversi poliziotti antisommossa con una bandiera nera con uno slogan.

Tong è la prima persona ad essere accusata ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale.

Il procuratore capo del governo Anthony Chau ha sostenuto in tribunale che si trattava di un atto terroristico. Tong ha cercato di incitare le persone a dividere il paese. Entrambi questi sono crimini “gravi” ai sensi della legge sulla sicurezza. Se condannati, potrebbero essere condannati a diversi anni di reclusione. .

Tong si è dichiarato non colpevole delle accuse di gravi lesioni personali causate dal terrorismo, incitamento alla secessione e guida pericolosa. Zhou non ha risposto a una richiesta di commento. L’avvocato difensore Clive Grossman ha rifiutato di commentare.

Uno dei capisaldi del processo è stato l’argomento dell’accusa secondo cui lo slogan “significa l’indipendenza di Hong Kong”, una posizione che la Cina non può accettare. La Cina considera questo centro finanziario e l’ex colonia britannica una parte “inseparabile” del suo territorio.

Nelle proteste iniziate nel 2019 e paralizzate la città, milioni di persone sono scese in piazza per opporsi alla soppressione della libertà concessa dalla costituzione della città da parte del leader del Partito comunista cinese. Questo slogan è ovunque.

Quando Hong Kong tornò sotto il dominio cinese dalla Gran Bretagna nel 1997, la leadership del Partito Comunista Cinese promise di consentire a Hong Kong di mantenere il proprio sistema giudiziario e di mantenere ampia autonomia e libertà come parte di un accordo vincolante con il Regno Unito.

I critici affermano che queste libertà vengono calpestate e le autorità di Pechino e Hong Kong negano questa affermazione.

Separatisti o attivisti?

Durante il processo, il significato dello slogan è stato dibattuto ferocemente nello scambio, che menzionava l’imperatore della Cina, il marxismo-leninismo, gli antichi poeti cinesi Li Bai, Malcolm X, i barbari mongoli rampanti e l’ex leader nazionalista Chiang Kai-shek.

Il pubblico ministero ha detto alla corte che questo slogan è stato proposto dal famoso sostenitore dell’indipendenza di Hong Kong e attivista di Hong Kong Leung Ka Fai nel 2016. Liang sta scontando sei anni di carcere per i disordini e non può essere raggiunto per un commento. I due legali che lo rappresentano non hanno subito commentato.

Il testimone esperto dell’accusa e professore di storia Liu Zhipeng ha testimoniato che la prima parte dello slogan cinese è stata tradotta come “liberazione” o “recupero”, ed è stata utilizzata in tutta la storia cinese dalla dinastia Qin alla dinastia Qing, e ha riguadagnato il terreno perduto o espulso il nemico Significa “immutato in mille anni”.

Liu ha detto alla corte che le parole nello slogan, usate da sole o da sole, possono avere un solo significato: “Sono legate alla separazione della Regione amministrativa speciale di Hong Kong dalla Repubblica popolare cinese”.

Liu ha anche menzionato una manifestazione del 21 luglio 2019, quando i manifestanti che intonavano slogan hanno distrutto un emblema nazionale fuori dall’ufficio di collegamento del rappresentante cinese a Hong Kong. L’accusa ha detto alla corte che il comportamento e l’uso dello slogan quel giorno avevano “lo scopo di rifiutare il governo della Repubblica popolare cinese”.

Liu ha rifiutato di commentare.

Tong ha rifiutato di testimoniare in tribunale. La difesa ha convocato due studiosi, Eliza Lee, docente di scienze politiche, e Francis Lee, docente ed esperto di comunicazione politica. Non sono correlati.

Francis Lee ha affermato in un rapporto che utilizza centinaia di interviste con manifestanti sul posto e al telefono e un’analisi statistica di oltre 25 milioni di post online, che non esiste “nessuna connessione sostanziale” tra slogan e indipendenza. è mantenuto da Liu.

Francis Lee ha detto in tribunale: “Lo slogan del tema è infatti compreso da molte persone in molti modi diversi”.

Eliza Lee ha detto alla corte che lo slogan era “unire gli amanti della libertà di tutte le età”. Tuttavia, ha accettato che potrebbe avere un significato pro-indipendenza per alcune persone.

Eliza Lee non ha risposto a una richiesta di commento. Francis Lee ha rifiutato di commentare.

In un’occasione, il procuratore Zhou ha cercato di confrontare Liang Zhenying con il leader dei diritti civili americano Malcolm X, e ha chiesto a Eliza Lee se pensava di essere un separatista?

“Quanto abbiamo bisogno di avventurarci nella complessa storia dell’apartheid per capirlo”, ha risposto Lee, prima che un giudice Anthea Pang interrompesse.

“Se Malcolm X fosse o possa essere considerato un separatista o un separatista è ben diverso dalla questione sollevata davanti alla corte”.

Martedì Grossman ha detto nel suo discorso conclusivo che i manifestanti di tutto il mondo spesso alzano cartelli senza essere perseguiti.Se il significato dello slogan è aperto, Tong dovrebbe essere assolto.

Grossman ha detto che Liu ha una “visione insostenibile, rigida e meccanica della storia.” Ignorando la retorica, il significato degli slogan non può essere accertato come ha provato Liu.

Pang ha detto che la corte valuterà se “l’effetto naturale e ragionevole” dello slogan può davvero incitare gli altri a dividersi e le intenzioni criminali di Tong.