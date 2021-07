Lila Ibrahim di DeepMind: “È difficile non sperimentare la sindrome dell’impostore”

Lila Ibrahim è la prima COO di sempre Pensiero profondo, Una delle aziende di intelligenza artificiale più famose al mondo. Non ha un background formale nell’intelligenza artificiale o nella ricerca. Questo è il lavoro principale dell’azienda, ma è responsabile della gestione della metà dei suoi dipendenti. Si tratta di un team globale di circa 500 persone, tra ingegneri e scienziati.

Stanno lavorando a un unico compito piuttosto amorfo: costruire un’intelligenza artificiale generale, una potente versione meccanica del cervello umano in grado di far progredire la scienza e lo sviluppo umano. Il suo compito è trasformare questa visione in un’operazione strutturata.

“È difficile non provare la sindrome dell’impostore. Non sono un esperto di intelligenza artificiale. Sto lavorando con alcune persone super intelligenti qui… Fatta eccezione per i primi sei minuti di alcune delle nostre sessioni di ricerca, mi ci è voluto un po’ per capire qualsiasi cosa”, ha detto. “Ma mi sono reso conto che non ero stato assunto per essere quell’esperto. Sono stato assunto per portare i miei 30 anni di esperienza. Comprendo gli aspetti umani della tecnologia e dell’impatto e ci aiuta a raggiungerli in modo senza paura. Questo obiettivo ambizioso”.

L’ingegnere libanese-americano di 51 anni è entrato a far parte di DeepMind nel 2018 e ha trasferito la sua famiglia dalla Silicon Valley a Londra, dove ha lavorato per Intel per 20 anni, dove ha ricoperto il ruolo di chief operating officer della società di formazione online Coursera. Prima di lasciare Intel nel 2010, era CEO Craig Barrett come capo del personale in un’organizzazione di 85.000 persone e aveva appena dato alla luce due gemelli.

Come ingegnere arabo-americano nel Midwest, Ibrahim è stato “sempre strano”. In DeepMind è anche una outsider: viene dal mondo aziendale e ha lavorato a Tokyo, Hong Kong e Shanghai. Gestisce anche un’organizzazione senza scopo di lucro, Team4Tech, Recluta volontari del settore tecnologico per migliorare l’istruzione nei paesi in via di sviluppo.

DeepMind ha sede a Kings Cross, Londra, ed è gestito da Demis Hassabis e da un gruppo dirigente principalmente britannico. Durante i tre anni lì, Ibrahim ha raddoppiato la sua forza lavoro in quattro paesi a più di 1.000 e sta risolvendo alcuni dei problemi più difficili dell’intelligenza artificiale: come fare scoperte di valore commerciale? Come espandi i canali dei talenti nel mercato del lavoro tecnologico più competitivo? Come si inventa l’intelligenza artificiale responsabile ed etica?

La prima sfida che Ibrahim ha dovuto affrontare è stata come misurare il successo e il valore dell’organizzazione quando l’organizzazione non vende prodotti tangibili. È stata acquisita da Google per 400 milioni di sterline nel 2014 e la società ha perso 477 milioni di sterline nel 2019. I suoi 266 milioni di sterline di entrate quell’anno provenivano da altre società Alphabet come Google, che ha pagato DeepMind per qualsiasi applicazione AI commerciale sviluppata internamente.

“Prima di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di una società quotata, conosco le pressioni che Alphabet deve affrontare. Nella mia esperienza, spesso si inciampa quando l’organizzazione si concentra sul breve termine. Alphabet deve considerare il breve e il lungo termine da prospettiva di valore”, ha detto Ibrahim. Xin ha detto. “Alphabet vede DeepMind come un investimento nel futuro dell’intelligenza artificiale, fornendo allo stesso tempo un valore aziendale per l’organizzazione. Prendendo WaveNet come esempio, la tecnologia DeepMind è ora integrata nei prodotti Google [such as Google Assistant] Ed entra nel piano Euphonia. “Questo è un servizio di voice-to-text, dove ALS [motor neuron disease] Il paziente può mantenere la sua voce.

Queste applicazioni sono sviluppate principalmente dal team DeepMind4Google, che si dedica alla commercializzazione della sua intelligenza artificiale per il business di Google.

Insiste sul fatto che DeepMind abbia tutta l’autonomia di cui la sua società madre “ha bisogno finora”, ad esempio, per costruire i propri obiettivi di gestione delle prestazioni. “Devo dire che ero curiosa quando ti sei unito, era un po’ nervoso? E non ancora”, ha detto.

Un’altra grande sfida è reclutare ricercatori nel mercato del lavoro altamente competitivo: aziende come Apple, Amazon e Facebook sono tutte in competizione per gli scienziati dell’intelligenza artificiale. È interessante notare che, secondo i rapporti, lo stipendio di uno scienziato senior può essere di circa 500.000 sterline e alcuni possono guadagnare milioni di sterline. “Pensiero profondo [pay] Competitivo, indipendentemente dal tuo livello e dalla tua posizione, ma questo non è l’unico motivo per cui le persone rimangono”, ha detto Ibrahim. “Qui, le persone si preoccupano della missione e vedono come il lavoro che svolgono fa progredire la missione. [of building artificial general intelligence], Non solo da solo, ma come parte di uno sforzo maggiore. “

La terza sfida su cui si concentra Ibrahim è tradurre i principi etici nella praticità della ricerca sull’intelligenza artificiale di DeepMind. I ricercatori stanno enfatizzando sempre più i rischi posti dall’intelligenza artificiale, come i robot killer autonomi, e l’uso del riconoscimento facciale e di altre tecnologie per replicare i pregiudizi umani e le violazioni della privacy.

Ibrahim è stato guidato dall’impatto sociale della tecnologia. In Intel, ha partecipato a progetti come portare Internet alle persone isolate nella foresta pluviale amazzonica. “Quando intervisto Shane [Legg, DeepMind co-founder], sono andato a casa e ho pensato, posso lavorare in questa azienda e far dormire le mie figlie gemelle la notte per sapere cosa sta facendo la loro madre? ”

Rispettati

La consociata di DeepMind, Google, è stata criticata per il suo approccio alle questioni etiche dell’intelligenza artificiale.L’anno scorso, Google avrebbe licenziato due Ricercatori di intelligenza artificiale etica, Timnit Gebru e Margaret Mitchell, secondo i rapporti, credono che l’intelligenza artificiale di elaborazione del linguaggio (sviluppato anche da Google) possa rispondere ai pregiudizi del linguaggio umano. (Google descrive la partenza di Gebru come “dimissioni”.) L’influenza del pubblico ha portato a una crisi di fiducia nella comunità dell’intelligenza artificiale: le aziende tecnologiche come Google e DeepMind sono consapevoli dei potenziali danni dell’intelligenza artificiale e hanno l’intenzione di mitigare questi danni?

A tal fine, Ibrahim ha istituito un team di influenza sociale interno di diverse discipline. Ha incontrato il team di ricerca principale dell’azienda per discutere i rischi e gli impatti del lavoro di DeepMind. “Devi riesaminare costantemente questi presupposti… e le decisioni che prendi e aggiornare il tuo pensiero su questa base”, ha detto.

Ha aggiunto: “Se non abbiamo opinioni di esperti, porteremo esperti esterni a DeepMind. Portiamo persone del campo della sicurezza, della privacy, della bioetica e degli psicologi sociali. Questa è una barriera culturale. [scientists] Apriti e dì: “Non so come usarlo. Non oso indovinare, perché se indovino male? “Abbiamo lavorato molto per organizzare questi incontri per garantire la sicurezza psicologica. “

DeepMind non è sempre cauto: nel 2016 ha sviluppato un sistema di lettura labiale AI ultra-preciso basato su video che potrebbe essere adatto a persone sorde e non vedenti, ma non ha riconosciuto i rischi per la sicurezza personale e la privacy. Tuttavia, Ibrahim ha affermato che DeepMind ora sta considerando maggiormente l’impatto morale dei suoi prodotti, come WaveNet, il suo sistema di sintesi vocale. “Abbiamo considerato potenziali opportunità di abuso. Dove e come possiamo mitigarle e limitarne le applicazioni”, ha affermato.

Ibrahim ha detto che parte del lavoro è capire i problemi che l’intelligenza artificiale non può risolvere. “Ci sono posti dove non dovrebbe essere usato. Ad esempio, il monitoraggio delle applicazioni è un problema [and] Un’arma micidiale autonoma. “

Ha aggiunto: “Lo descrivo spesso come una vocazione morale. Tutto ciò che faccio prepara a questo momento, per studiare la tecnologia più avanzata fino ad oggi, e [on] comprensione. .. Come usarlo. “