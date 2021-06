L’impatto del mercato azionario sulle prestazioni di sicurezza sociale

Dovresti tenere a mente il rapporto tra il mercato azionario e gli assegni sociali mensili. In alcune circostanze limitate, un reddito da investimento consistente dal mercato può ridurre i tuoi benefici o renderli tassabili. Come per la maggior parte dei consigli sugli investimenti, un’attenta pianificazione e una conoscenza approfondita delle regole contribuiranno a garantire che il controllo dei benefici non diminuisca.

Punti chiave Il Social Security Bureau non investirà nessuno dei suoi fondi nel mercato azionario, quindi le fluttuazioni del prezzo delle azioni non influenzeranno direttamente il benessere.

Un mercato azionario prospero può aumentare il reddito del tuo portafoglio di investimenti personali per la pensione e rendere tassabili le tue prestazioni di sicurezza sociale, riducendole così.

Se inizi a ricevere la previdenza sociale ed eserciti diritti di opzione per dipendenti non qualificati prima dell’età del pensionamento completo, i tuoi benefici potrebbero essere ulteriormente ridotti.

Come nascono le prestazioni di sicurezza sociale?

Innanzitutto, alcune conoscenze di base.I tuoi benefici sono pagati dalle riserve della compagnia di assicurazione Fondo fiduciario di previdenza socialeI fondi del fondo fiduciario (in realtà sono costituiti da due fondi: Fondo fiduciario per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti con Fondo fiduciario per l’assicurazione invalidità) Dalla busta paga riscossa da lavoratori e datori di lavoro (ricordate la categoria contrassegnata “Detrazione FICA” sulla vostra busta paga).

quelle persone Contributi autonomi Allo stesso modo, sotto forma di imposta sul lavoro autonomo. Pertanto, i tuoi benefici sono finanziati dai contributi sul lavoro e dai redditi da capitale derivanti da questi contributi e dall’imposta federale sul reddito.

Tuttavia, il Social Security Trust Fund non ha alcun collegamento diretto con il mercato azionario.I fondi rimanenti dopo che tutti i benefici sono stati pagati sono Investire in titoli di stato emessi appositamente Prendi un giorno come un ciclo. Sono simili ai buoni del Tesoro degli Stati Uniti, tranne per il fatto che non sono quotati in borsa. Queste obbligazioni fruttifere sono una forma di IOU e saranno pagate dalle future entrate fiscali FICA.

Scenario orientato alle azioni

Come vengono determinate le prestazioni personali di sicurezza sociale e Pensione a reddito fisso Piano di lavoro. L’importo che ricevi dipende in parte dal tempo che lavori e dal tuo reddito durante il periodo di lavoro. Anche i calcoli utilizzati per determinare i tuoi benefici non hanno nulla a che fare con il mercato azionario, il mercato obbligazionario o i principali tassi di interesse.

Tuttavia, il mercato azionario può influenzare in qualche modo le prestazioni di sicurezza sociale.Se scegli di iniziare a ricevere questi benefici prima dell’età del pensionamento completo, durante l’attività fisica Opzioni su azioni per dipendenti non qualificati (Ufficio nazionale di statistica). I profitti derivanti dall’esercizio di queste opzioni sono trattati come lavoro o reddito guadagnato. Se il tuo reddito da lavoro totale per l’anno (incluso il profitto dalla vendita di NSO) supera il limite legale, i tuoi benefici saranno ridotti di un dollaro ogni due dollari oltre il limite.

Tuttavia, questo vale solo per NSO.Profitti da stock option esercitate concesse sul mercato aperto o dai datori di lavoro Opzioni su azioni incentivanti (ISO) è visto come una plusvalenza, non come una ricompensa. Pertanto, finché mantieni queste opzioni per almeno un anno, non influiranno sul tuo benessere.

Conseguenze fiscali

Una volta raggiunta l’età del pensionamento completo, indipendentemente dalla fonte di reddito, ciò non influirà sull’importo delle prestazioni di sicurezza sociale. Tuttavia, se il tuo reddito totale dichiarabile (compresi pagamenti di interessi, dividendi, opzioni su azioni, plusvalenze e qualsiasi altro elemento correlato agli investimenti) supera un determinato importo a qualsiasi età, alcuni dei tuoi benefici di sicurezza sociale possono essere considerati tassabili. Pertanto, l’ironia è che è un buon anno per il mercato e il tuo portafoglio di investimenti e puoi ridurre efficacemente le tue entrate tassandole.

Altri fattori, tra cui l’età in cui hai iniziato a ricevere benefici, la tua esperienza lavorativa e qualsiasi reddito aggiuntivo che hai ricevuto durante la ricezione dei benefici, possono influenzare direttamente o indirettamente i tuoi profitti della sicurezza sociale. Se ricevi una pensione governativa, può comportare una riduzione dei benefici che ricevi attraverso l’offset della pensione governativa (GPO) o la clausola di eliminazione del colpo di fortuna (WEP).

Se la proposta ha successo, consentendo al governo o ai singoli dipendenti di investire in borsa, l’andamento del mercato azionario influenzerà sicuramente il tuo benessere.

Una proposta delicata

Fondamentalmente, la sicurezza sociale (e tu come beneficiario) ha rischi molto limitati nel mercato azionario. Ironia della sorte, questo potrebbe cambiare.

La nota e ben nota crisi di finanziamento che circonda il Social Security Trust Fund – teme che la Social Security andrà in bancarotta, soprattutto perché la maggior parte dei baby boomer va in pensione e inizia a raccogliere – ha suscitato molte discussioni sulla ricerca di modi migliori per farlo Piano per fornire finanziamenti.Una proposta prevede l’investimento in tutto o in parte del Fondo fiduciario di previdenza sociale in Mercato azionario. Un altro reclamo consente ai singoli lavoratori di investire in tutto o in parte le loro donazioni FICA negli strumenti di loro scelta.

Mentre alcuni osservatori insistono sul fatto che è tempo che il mercato degli investimenti previdenziali – o consenta ai dipendenti di farlo – e tragga vantaggio dal più alto tasso di rendimento possibile, altri avvertono che la partecipazione al mercato azionario non avrà alcun impatto. se un crollo del mercato o un mercato ribassista a lungo termine possono inserire fattori di rischio. Si ipotizza che il fondo fiduciario sia un investitore conservatore, che sceglie le azioni blue chip più sicure, ma c’è sempre un certo grado di rischio quando si investe in azioni.

Linea di fondo

Se sei preoccupato che il crollo del mercato azionario influirà sui tuoi benefici di sicurezza sociale, allora la risposta breve è no. Nella maggior parte dei casi, si può affermare che l’andamento del mercato azionario non ha alcun impatto diretto sulle prestazioni di sicurezza sociale.

Se il Fondo fiduciario della previdenza sociale inizia a investire in borsa o consente ai lavoratori di utilizzare i loro contributi per investire, non c’è dubbio che il risultato del mercato – buono o cattivo – sarà Ha un impatto diretto sulle prestazioni di sicurezza sociale. Sebbene non ci sia un piano chiaro per raggiungere questo obiettivo, questa possibilità serve come promemoria (come se ne avessi bisogno) che dovresti anche avere il tuo conto pensionistico personale e non fare affidamento solo sulle riserve governative.