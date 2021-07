L’impatto della domanda e dell’offerta

Il petrolio è il fiore all’occhiello delle materie prime e viene utilizzato in molti modi nelle nostre vite, dalla plastica all’asfalto al carburante.Questo Industria petrolifera È un paese economicamente potente e l’andamento dei prezzi del petrolio è seguito da vicino da investitori e commercianti. Le variazioni dei prezzi del petrolio porteranno onde d’urto all’economia globale. Ogni cambiamento nella produzione e nel consumo di petrolio si riflette nei prezzi. Il petrolio non è diamanti o caviale, non è un lusso con un’utilità limitata di cui la maggior parte di noi può fare a meno. Le riserve di petrolio sono abbondanti e la domanda è grande, il che rende i suoi prezzi largamente influenzati dalle forze di mercato. (Per ulteriori informazioni, vedere: Cosa determina il prezzo del petrolio?)

Ci sono molte variabili che influenzano i prezzi del petrolio, ma diamo un’occhiata a una delle teorie economiche più basilari, domanda e offerta, Influenza questo prezioso merceLa legge della domanda e dell’offerta mostra che se l’offerta aumenta, i prezzi diminuiranno. Se la domanda aumenta, i prezzi aumenteranno. Quindi la domanda chiave è: cosa influenza il rapporto tra domanda e offerta di petrolio?

Domanda e offerta semplici

Ci sono centinaia di milioni di persone dal lato dei consumatori e la loro capacità personale di influenzare i prezzi è limitata, ma la loro influenza collettiva è grande. Il lato della produzione è un po’ complicato. Quale paese sta diventando giorno dopo giorno il più grande produttore mondiale di petrolio? La risposta nel 2019 è leggermente diversa dal solito.

Normalmente, gli Stati Uniti sono stati il ​​più grande produttore di petrolio negli ultimi anni, superando quello che la maggior parte delle persone considera il più grande produttore: l’Arabia Saudita. Il motivo per cui gli Stati Uniti hanno superato l’Arabia Saudita per diventare il più grande produttore mondiale di petrolio nel 2013 frattura Nel Texas e nel Nord Dakota. Tuttavia, nel 2019, a causa degli attacchi ai suoi giacimenti petroliferi e delle interruzioni della produzione, la produzione di petrolio dell’Arabia Saudita è scesa dai livelli normali.

Nel 2020, gli Stati Uniti hanno prodotto circa 11,3 milioni Numero di barili di petrolio al giornoL’Arabia Saudita produce circa 9,3 milioni di barili al giorno e la Russia produce circa 9,9 milioni di barili al giorno. La produzione di petrolio di nessun altro paese è la metà di quella di nessuno dei primi tre paesi. Il Canada è al quarto posto con 4,2 milioni di barili al giorno.

Capacità e riserva

Se vuoi sapere perché sembra che il paese che produce più petrolio non sia necessariamente lo stesso del paese più spesso considerato ricco di petrolio, allora non penseresti a questo.C’è una differenza importante tra la produzione di petrolio e la produzione di petrolio oil Riserve di petrolioLe riserve di petrolio sono petrolio che non è stato ancora convertito in approvvigionamento sotterraneo.

A partire dal 2019, il Venezuela guida la categoria, con riserve stimate a 304 miliardi di barili. Tuttavia, la maggior parte del loro petrolio è in mare o nel sottosuolo profondo, che è difficile da raggiungere. È anche petrolio denso, quindi è più difficile raffinarlo in prodotti utilizzabili, come la benzina. L’Arabia Saudita ha la seconda più grande riserva di 298 miliardi di barili. Se presumi che la produzione non aumenterà o le stime delle riserve non cambieranno tra oggi e il 2082, allora questo è il valore del petrolio in 62 anni.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, è Riserve comprovate Non impressionante come le sue attuali capacità. A partire dal 2019, gli Stati Uniti hanno 69 miliardi di barili di riserve, molto indietro rispetto al Canada (170 miliardi), all’Iran (156 miliardi), all’Iraq (145 miliardi) e al Kuwait (102 miliardi). Altri paesi davanti agli Stati Uniti includono alcuni paesi amici (Emirati Arabi Uniti, 98 miliardi), alcuni paesi ostili (Russia, 107 miliardi) e alcuni paesi temporaneamente amici (Libia, 48 miliardi).

È importante determinare il numero di riserve accertate (la probabilità che più del 90% del petrolio possa essere recuperato), le possibili riserve (la probabilità che più del 50% del petrolio possa essere recuperato) e il numero di possibili riserve di petrolio (il tasso di estrazione è inferiore al 50%) . La determinazione di queste informazioni aiuta a determinare la fonte dell’offerta futura e la capacità dell’offerta futura di soddisfare la domanda.

Dal pozzo al fumo

Quindi cosa rappresenta un barile di petrolio, per non parlare di 13 milioni di esso? È difficile per le persone al di fuori del settore immaginare i numeri di produzione, quindi cerchiamo di capirli.maggior parte greggio Utilizzato nella produzione di petrolio negli Stati Uniti. Il petrolio viene utilizzato per alimentare i veicoli, fornire elettricità, riscaldare edifici, produrre plastica e molti altri prodotti. Le statistiche attuali per il 2020 mostrano che gli Stati Uniti consumano 18 milioni di barili di petrolio al giorno, che è molto più alto del proprio livello di produzione.

Nel 2020, il consumo di petrolio è suddiviso in: 66% trasporti, 28% industria, 3% residenziale, 2% commerciale e 1% elettricità. Il consumo di benzina per motori è di 8 milioni di barili al giorno, pari al 44% del consumo di petrolio. La benzina è chiaramente il leader nell’uso del petrolio (per ulteriori informazioni, vedere: Cosa determina il prezzo del gas naturale?)

Pompaggio, raffinazione e distribuzione

La teoria di base della domanda e dell’offerta afferma che in tutte le stesse condizioni, più prodotti vengono prodotti, più basso è il prezzo di vendita. Questa è una danza simbiotica. Il motivo per produrre di più in primo luogo era perché era economicamente più efficiente (o anche economicamente inefficiente).Se qualcuno vuole inventare una tecnologia di stimolazione del pozzo che possa raddoppiare la produzione giacimento petroliferoL’output è solo piccolo Costo incrementaleQuindi, con la domanda che rimane la stessa, il prezzo dovrebbe scendere.

Negli ultimi anni sono successe cose simili. La produzione di petrolio in Nord America è al suo punto più alto nella storia ei giacimenti petroliferi in North Dakota e Alberta sono più produttivi che mai. E nuova fornitura dalla fratturazione dello scisto. Poiché i motori a combustione interna dominano ancora le nostre strade e la domanda non può tenere il passo con l’offerta, la benzina non dovrebbe vendere un gallone di nichel?

Un problema è che è qui che teoria e pratica si oppongono; la produzione è alta, ma la distribuzione e la raffinatezza non possono tenere il passo. Stanno ancora raggiungendo la prosperità. Gli Stati Uniti non costruiscono spesso raffinerie di petrolio. Tra il 2014 e il 2019 sono state costruite sei raffinerie per tenere il passo con la produzione, ma prima del 2014 l’ultima raffineria è stata costruita nel 1998. La velocità di costruzione è rallentata dopo gli anni ’70. Negli anni ’80 e ’90 sono state costruite solo due raffinerie in totale e nessuna di queste è stata costruita per l’alta capacità.In realtà c’è un Perdita netta: Negli Stati Uniti ci sono meno raffinerie di petrolio rispetto agli anni precedenti. A gennaio 2021, ci sono 129 raffinerie che operano negli Stati Uniti. Pertanto, anche se c’è una grande offerta di petrolio, la capacità di raffinarlo e commercializzarlo è limitata, il che influisce sull’offerta effettiva disponibile per il consumo.

OPEC: Impatto limitato

Allora il problema sta arrivando Cartello. Questo OPEC (OPEC) è stata fondata negli anni ’60. Sebbene lo statuto dell’organizzazione non lo dichiari chiaramente, hanno fissato il prezzo. Limitando la produzione, l’OPEC può far salire i prezzi del petrolio, ottenendo così profitti maggiori di quelli che i suoi Stati membri possono vendere sul mercato mondiale ai prezzi correnti. Per tutti gli anni ’70 e la maggior parte degli anni ’80, questa era una strategia ragionevole ma non etica per l’OPEC.

Per citare il giornalista americano PJ O’Rourke, “Alcune persone entrano nel cartello a causa dell’avidità; poi, a causa dell’avidità, cercano di sbarazzarsi del cartello”. Amministrazione delle informazioni sull’energia (EIA), gli Stati membri dell’OPEC spesso superano le quote e vendono milioni di barili in più, sapendo che le forze dell’ordine non possono davvero impedirglielo. Poiché Canada, Cina, Russia e Stati Uniti sono tutti non membri, la capacità dell’OPEC di stabilizzare i prezzi e l’offerta è limitata.

rivolte straniere

L’industria petrolifera è un gioco globale e ciò che accade nel mondo influisce sui prezzi del petrolio, soprattutto perché gran parte dei maggiori produttori mondiali di petrolio si trova in regioni instabili, principalmente il Medio Oriente. Arabia Saudita, Iraq, Iran, Kuwait e Libia appartengono tutti a questa regione.La Russia è sempre stata un partecipante malvagio nella politica globale e ha sofferto sanzioni Per questo motivo, il Venezuela è in una crisi politica. Attacchi terroristici, sanzioni e altri affari regionali influenzeranno i metodi di approvvigionamento petrolifero di questi paesi, che a loro volta determineranno l’andamento dei prezzi del petrolio. Se a questi paesi viene impedito di fornire petrolio e la domanda rimane la stessa, i prezzi del petrolio aumenteranno.

Il 2019 ha visto molti di questi impatti regionali. L’esplosione terroristica nei giacimenti petroliferi sauditi, le nuove sanzioni iraniane, il turbolento Venezuela, le esplosioni di petroliere nel Golfo di Oman e l’inquinamento degli oleodotti in Russia sono solo alcuni dei disastri regionali che affliggono l’industria petrolifera.

Linea di fondo

L’industria petrolifera è un’industria complessa con molti componenti diversi e molti attori diversi. Le leggi naturali della domanda e dell’offerta funzioneranno, proprio come qualsiasi mercato libero, ma ognuna è influenzata dai componenti che compongono l’industria petrolifera, come la capacità di raffinazione, le riserve di petrolio e gli affari esteri.