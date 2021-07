L’impatto di Amazon sull’economia degli Stati Uniti

Amazzonia (Amazon) ovunque. Interrompendo il modo in cui le persone fanno acquisti, Amazon ha creato una reazione a catena economica che va ben oltre i portafogli dei clienti.Amazon colpisce direttamente o indirettamente inflazione, Occupazione e investimenti.

Punti chiave I costi indiretti di Amazon sono molto più bassi rispetto ad altri rivenditori perché non c’è una vetrina.

Nonostante il basso costo dell’azienda, Amazon è stata accusata di non pagare ai propri dipendenti un salario dignitoso.

Amazon paga le tasse, ma non tanto quanto la gente pensa.

Amazon è sempre stato un ottimo investimento, ma è estremamente improbabile che questi ritorni vengano replicati in futuro.

Gigante del commercio al dettaglio

Amazon ha iniziato con i libri e poi ha aggiunto di tutto, dagli anelli di fidanzamento ai cellulari fino a diventare un “negozio universale”. Insieme alla comodità di consegnarlo rapidamente a casa tua, i clienti hanno già premiato Amazon con un portafoglio aperto.

Secondo Digital Commerce 360, le entrate degli acquisti online di Amazon da parte dei consumatori statunitensi hanno rappresentato il 30,7% delle vendite al dettaglio online statunitensi nel primo trimestre del 2021. Nel 2020, la percentuale di e-commerce nelle vendite al dettaglio negli Stati Uniti è salita a circa il 21,3%, il che significa che Amazon rappresenta circa il 6,5% di tutta la spesa al dettaglio. Questa enorme crescita può essere attribuita alla pandemia globale causata dal nuovo virus COVID-19, che ha portato a un’impennata degli acquisti online.

Se consideri l’immagine macro, consumatore L’aumento della spesa è un buon segno perché contribuisce al PIL. Detto questo, la spesa dei consumatori su Amazon non è sufficiente per influenzare la scala del PIL. Tuttavia, potrebbe essere in futuro.

Come Amazon frena l’inflazione

Amazon ha capovolto il settore della vendita al dettaglio tradizionale Morte accelerata Giocatore in difficoltà. Senza una vetrina, i costi indiretti dell’azienda sono significativamente inferiori rispetto ad altri rivenditori. Ciò offre ad Amazon un vantaggio per indebolire i concorrenti nel prezzo e operare con margini di profitto inferiori.

Alcuni osservatori economici sono nervosi per l’impatto deflazionistico di Amazon. Idealmente, una bassa disoccupazione è accompagnata da una crescita dei salari e, poiché le aziende trasferiscono i costi ai consumatori, questo a sua volta aumenterà l’inflazione.Questa è la logica Curva di Phillips, Ma Amazon lo ha anche interrotto.

Una maggiore concorrenza e prezzi più bassi limitano la capacità dell’azienda di trasferire eventuali aumenti salariali ai consumatori. Dopo l’acquisizione di Whole Foods nel 2017, queste preoccupazioni sono riapparse. Le osservazioni del presidente della Fed di Chicago Charles Evans (Charles Evans) sono spiegate in questo contesto.

Lavora in Amazon

Entro la fine del 2020, Amazon ha circa 1,3 milioni di dipendenti in tutto il mondo. Nel solo 2020, l’azienda ha aggiunto 400.000 posti di lavoro. Ciò include i dipendenti a tempo pieno e part-time. Sebbene più di 1 milione sembri essere un numero elevato, secondo gli standard del settore della vendita al dettaglio, questo numero è in realtà molto basso perché Amazon non ha un gran numero di vetrine. I negozi tradizionali hanno bisogno di più dipendenti. Ad esempio, Walmart (Classificazione dei rifiuti) Ha circa 2,3 milioni di dipendenti in tutto il mondo.

Amazon ha anche assunto molti appaltatori e società di terze parti per completare attività come la consegna. Quelle persone consegnano pacchi Amazon da porta a porta. Tuttavia, non sono dipendenti dell’azienda. È importante? Sì e no.

In un certo senso, questi sono lavori umani. Pertanto, alcuni crediti possono essere attribuiti ad Amazon per la creazione di posti di lavoro. D’altra parte, assumere lavoratori a contratto aiuta le aziende a controllare i costi. Alcune persone hanno criticato le cattive condizioni di lavoro dell’azienda.

Un altro aspetto della conversazione sul lavoro è quanti lavori Amazon sta eliminando. Pensa a quanto danno ha fatto l’azienda ad altri rivenditori, costringendoli a chiudere i negozi e tagliare i costi. L’aumento del lavoro di Amazon potrebbe non avere alcun senso per l’occupazione complessiva.

La società è stata criticata dal senatore Bernie Sanders. Ha proposto un disegno di legge nel settembre 2018 per bloccare i datori di lavoro senza scrupoli o fermare il disegno di legge BEZOS cancellando i sussidi. Ha proposto di tassare le grandi aziende per far dipendere i loro dipendenti dal benessere pubblico. Sanders una volta ha attaccato Amazon e Jeff Bezos per motivi di salario e condizioni di sicurezza dei lavoratori. In risposta, Amazon ha aumentato il suo salario minimo a $ 15 all’ora il 1° novembre 2018, che è molto più alto del salario minimo federale di $ 7,25 all’ora.

La ricerca di innovazione e tecnologia da parte di Amazon per raggiungere l’efficienza operativa fa preoccupare le persone per la disoccupazione. Dato che la società ha lanciato negozi Amazon Go senza cassa in diverse grandi città degli Stati Uniti, queste preoccupazioni non sono inverosimili.

Promotore di piccole imprese

L’infrastruttura logistica di Amazon non solo aiuta a consegnare merci ai consumatori di tutto il mondo, ma aiuta anche un altro gruppo di persone: le piccole imprese. Elencare i loro prodotti su Amazon li aiuta ad espandere la loro portata di clienti e la consegna è diventata fondamentalmente un mal di testa per Amazon.

La società ha dichiarato nella sua lettera agli azionisti del 2020: “Più di 1,9 milioni di piccole e medie imprese sono vendute nei nostri negozi e rappresentano quasi il 60% delle nostre vendite al dettaglio”.

Con il vigoroso sviluppo delle piccole imprese, saranno inevitabilmente creati più posti di lavoro e spese. Secondo Amazon, vengono creati 1,1 milioni di posti di lavoro al di fuori dell’azienda a causa del mercato Amazon.

Amazon come contribuente

Tassa sul reddito

Amazon paga le tasse, ma paga molto meno di quanto alcuni pensino. Un’analisi del New York Times e della Standard & Poor’s Global Market Intelligence Corporation nel 2016 ha mostrato che l’aliquota fiscale media di Amazon dal 2007 al 2015 è stata del 13%, che è quasi la metà dell’aliquota fiscale media del 26,9% per le società S&P 500. Ma non è solo. Anche le aliquote fiscali di altri giganti della tecnologia come Facebook, Alphabet e Apple sono significativamente inferiori alla media.

La struttura di Amazon è progettata per ridurre al minimo l’imposta sul reddito delle società. La società reinveste la maggior parte dei profitti di altre società nell’espansione della propria attività. Sebbene alcune persone abbiano scherzato sul fatto che questa politica rende Amazon la più grande organizzazione senza scopo di lucro negli Stati Uniti, il reinvestimento aumenterà la quota di mercato e le plusvalenze. La riduzione delle tasse di Amazon aiuta l’azienda ad espandersi e l’espansione aiuta Amazon a ridurre le tasse.

imposta sulle vendite

L’assenza di negozi fisici o dipendenti in molti stati esonera anche Amazon dal ritiro imposta sulle venditeL’imposta sulle vendite è un argomento complesso e le aliquote e le regole fiscali variano da stato a stato. In questo caso, la spiegazione più semplice è che le leggi fiscali di molti stati richiedono la presenza fisica di rivenditori online in quello stato per riscuotere l’imposta sulle vendite. Pertanto, Amazon non ha propri magazzini o dipendenti in alcuni stati, risparmiando così le tasse.

Tuttavia, questo problema non è esclusivo di Amazon, poiché si applica a qualsiasi rivenditore online che trasporta merci attraverso gli stati. Nel corso del tempo, Amazon ha iniziato a riscuotere l’imposta sulle vendite su tutti i prodotti venduti o consegnati negli stati che applicano l’imposta sulle vendite. I seguenti prodotti non sono soggetti all’imposta sulle vendite:

Alaska

Delaware

Oregon

New Hampshire

Montana

Quando sono coinvolti venditori di terze parti, la questione dell’imposta sulle vendite diventa più complicata.

Investire in Amazon

Amazon è diventata la seconda azienda da trilioni di dollari USA il 4 settembre 2018. A luglio 2021, era al terzo posto dopo Apple e Microsoft con un valore di mercato di $ 1,875 trilioni. Un’altra pietra miliare è che nel luglio 2020 il prezzo delle azioni della società ha superato la soglia dei 3.000 dollari e da allora è in costante aumento. Jeff Bezos, fondatore e presidente esecutivo di Amazon, è spesso la persona più ricca del mondo, a seconda degli attuali prezzi di mercato.

Gli anni di attività delle azioni Amazon sono incredibili. L’azienda ha debuttato in borsa nel 1997, quando un investimento di 100 dollari sarebbe diventato a sei cifre. Negli ultimi decenni, Amazon ha ottenuto risultati significativamente migliori rispetto all’indice Standard & Poor’s 500, ma a volte è stato difficile. Soprattutto quando Amazon perde più del 90% del suo valore, Bolla di Internet Incidentato.

Qui, i rendimenti passati ovviamente non rappresentano risultati futuri.Le ottime prestazioni di Amazon in questo periodo Mercato orso 2020 È un segno della maturità dell’azienda. Il ritorno di mille volte che i primi investitori di Amazon possono ottenere è semplicemente impossibile da ripetere.No Iper inflazione, Una società da un trilione di dollari non varrà mai 100 miliardi di dollari, perché supera il valore totale di ogni mercato azionario del mondo.