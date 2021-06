L’Imperatore del Giappone “Estremamente Preoccupato” per i Giochi Olimpici

Secondo l’alto funzionario dell’Imperatore del Giappone, l’Imperatore del Giappone era “preoccupato” per aver ospitato i Giochi Olimpici durante il Covid-19. Questo è stato un raro intervento che ha aggirato il divieto di partecipazione imperiale alla politica.

Secondo le osservazioni in conferenza stampa riportate dai media locali, il maggiordomo imperiale Nishimura Yasuhiko ha affermato che la sua impressione era che il monarca fosse preoccupato per l’incidente.

I commenti fatti 28 giorni prima dell’inizio del gioco saranno molto sgraditi Il primo ministro Yoshihide Suga, Chi ha deciso di organizzare l’evento con uno stadio a metà capienza.

La conferenza stampa imperiale è stata rigorosamente compilata ed è improbabile che Nishimura abbia fatto queste osservazioni senza una qualche forma di autorizzazione da parte dell’imperatore Naruhito.

Naruhito è salito al trono nel maggio 2019. Finora ha imitato suo padre ed evitato qualsiasi controversia politica, il che rende questi commenti particolarmente insoliti.

Secondo un rapporto dell’emittente nazionale giapponese NHK, Nishimura ha dichiarato: “Per quanto riguarda le Olimpiadi, l’imperatore è molto preoccupato per l’attuale situazione di infezione da coronavirus”. un aumento del numero di contagi ai Giochi Olimpici e Paralimpici. Servirà come patrono onorario”.

“Per quanto mi riguarda, al fine di prevenire un aumento del numero di persone infette, spero che il comitato organizzatore e le parti interessate facciano del loro meglio per contrastare il virus”.

Il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 ha deciso questa settimana di ignorare i consigli medici e Fino a 10.000 fan O metà della capacità disponibile. Il governo giapponese ha allentato lo stato di emergenza a Tokyo e in altre grandi città durante il fine settimana.

Il principale consigliere medico del Giappone era preoccupato che vedere uno stadio pieno di fan avrebbe stimolato il pubblico Rilassati guardia Quando la variante del coronavirus Delta è prevalente, combatti contro il Covid e impegnati in più attività sociali.

L’articolo 4 della Costituzione giapponese viene solitamente interpretato come il divieto di quasi ogni commento o azione dell’imperatore con significato politico. L’articolo è stato approvato dopo che i militaristi hanno sfruttato il potere dell’impero durante la seconda guerra mondiale e diceva: “L’imperatore può agire solo sugli affari di stato come stabilito in questa Costituzione, e non avrà alcun potere relativo al governo”.

Il capo di gabinetto Kato Katsunobu ha affermato che il governo non considererà queste osservazioni come quelle dell’imperatore: “Ammetto che il maggiordomo ha espresso le sue opinioni personali”. Kato ha promesso di realizzare “Olimpiadi sicure e affidabili”.

L’opinione pubblica giapponese ha accettato con riluttanza che le Olimpiadi continueranno. Tuttavia, la decisione di consentire agli spettatori di entrare nell’arena, e il successivo tempestivo ribaltamento del suggerimento che lo stadio avrebbe fornito bevande, hanno rinnovato le preoccupazioni sulla saggezza di ospitare l’evento.