L’importanza di Excel negli affari

Microsoft (NASDAQ: MSFT) Excel è stato rilasciato nel 1985 Ed è diventato probabilmente il programma per computer più importante nei luoghi di lavoro di tutto il mondo. Negli affari, letteralmente, qualsiasi funzione in qualsiasi settore può trarre vantaggio da qualcuno con una forte conoscenza di Excel. Excel è un potente strumento profondamente radicato nei processi aziendali globali, sia che venga utilizzato per analizzare azioni o emittenti, preparare budget o organizzare elenchi di vendita dei clienti.

Contabilità

I servizi finanziari e la contabilità finanziaria sono i settori finanziari che si affidano e beneficiano maggiormente dei fogli di calcolo Excel. Negli anni ’70 e nei primi anni ’80, gli analisti finanziari trascorrevano settimane manualmente o (dal 1983) eseguendo formule avanzate su programmi come Lotus 1-2-3.Ora puoi eseguire Usa Excel per completare la modellazione complessa in pochi minuti.

Cammina attraverso il dipartimento finanziario o contabile dell’ufficio di qualsiasi grande azienda e vedrai uno schermo di computer pieno di fogli di calcolo Excel che si occupano di numeri. Riepiloga i risultati finanziariE stabilisci un budget, predizione, E i piani utilizzati per prendere importanti decisioni aziendali.

La maggior parte degli utenti sa che Excel può aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere, ma se combinato con CERCA.VERT, INDICE-MATCH-MATCH e perno tavolo. (Per ulteriori informazioni, vedere Guida di Investopedia Financial Excel: Funzioni PV e FV.)

Marketing e gestione del prodotto

nonostante Marketing E gli esperti di prodotto contano sul loro team finanziario per fare il lavoro pesante per l’analisi finanziaria L’utilizzo di un foglio di calcolo per elencare i clienti e gli obiettivi di vendita può aiutarti a gestire Forza vendita E pianifica strategie di marketing future in base ai risultati passati.

Utilizzando una tabella pivot, gli utenti possono riassumere rapidamente e facilmente i dati dei clienti e delle vendite per categoria tramite rapide operazioni di trascinamento della selezione.

pianificazione delle risorse umane

Anche se il sistema di database è come Oracolo (ORCL), linfa (linfa), con Abbreviazione (INTU) Può essere utilizzato per gestire Libro paga E le informazioni sui dipendenti, l’esportazione di questi dati in Excel consente agli utenti di scoprire tendenze, riepilogare spese e ore di lavoro per periodo di pagamento, mese o anno e comprendere meglio come è distribuita la forza lavoro per funzione o livello di stipendio.

Risorse umane I professionisti possono utilizzare Excel per ottenere un enorme foglio di calcolo pieno di dati dei dipendenti e comprendere con precisione l’origine dei costi e come pianificare e controllare al meglio i costi per il futuro.

Puoi fare qualsiasi cosa con i fogli di calcolo

Non ci sono quasi restrizioni sulle applicazioni che utilizzano Excel per le aziende. Ecco alcuni esempi:

Quando pianifichi un’uscita di squadra per una partita di baseball, puoi utilizzare Excel per tenere traccia degli elenchi e dei costi RSVP.

Excel crea un modello di crescita dei ricavi per il nuovo prodotto basato sulla previsione del nuovo cliente.

Quando pianifichi un calendario editoriale per il tuo sito web, puoi elencare date e argomenti in un foglio di calcolo.

Quando crei un budget per un prodotto di piccole dimensioni, puoi elencare le categorie di spesa in un foglio di calcolo, aggiornare ogni mese e creare un grafico per mostrare quanto il prodotto è vicino al budget per ciascuna categoria.

Puoi calcolare gli sconti cliente in base al volume di acquisto mensile del prodotto.

Gli utenti possono aggregare le entrate dei clienti per prodotto per trovare aree in cui è possibile stabilire relazioni più solide con i clienti.

Utilizzare metodi di calcolo complessi, come Rapporto di nitidezza.

Excel non andrà da nessuna parte

Excel non sarà disponibile ovunque e le aziende continueranno a utilizzare Excel come strumento principale per varie funzioni e applicazioni, dai progetti IT ai picnic aziendali.

Un tipo Conoscenza operativa di Excel È essenziale per la maggior parte dei professionisti che lavorano oggi in ufficio e competenze di Excel più solide possono aprire la porta a opportunità di promozione e leadership. Excel è uno strumento potente, ma non può essere eseguito da solo. Gli utenti di computer esperti devono sfruttare appieno tutte le funzionalità fornite da Excel per fornire i migliori risultati per la propria azienda.