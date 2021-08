L’improvviso aumento del numero di decessi per Covid nel Regno Unito allarma la leadership ospedaliera

I leader ospedalieri hanno espresso preoccupazione per la pressione del SSN anche prima I giovani tornano a scuola In autunno e durante il periodo universitario, il numero di decessi per Covid-19 negli ospedali ha raggiunto il livello più alto in cinque mesi in Inghilterra. essere ricoverato Crescita continua.

dati I dati del National Bureau of Statistics mostrano che il numero di decessi per il nuovo virus della corona in Inghilterra è aumentato di quasi il 10% da inizio a metà agosto. Gli ospedali in Inghilterra e Galles hanno avuto 468 decessi a causa del nuovo virus corona, il peggiore dalla fine di marzo, ma ancora molto al di sotto del livello al culmine della seconda ondata.

Secondo i dati al 20 agosto, il numero di ricoveri negli ultimi 7 giorni è aumentato del 9,1%.

Gli studenti in Scozia sono tornati in classe, il che potrebbe preannunciare un potenziale sviluppo in Inghilterra e in altre parti del Regno Unito. Il primo ministro Nicola Sturgeon ha dichiarato durante il briefing sul Covid che da quando la scuola e il calcio professionistico sono ripresi, il numero di nuovi casi di coronavirus è più che raddoppiato nell’ultima settimana e il totale giornaliero di martedì ha raggiunto 4.323. Questo è il numero più alto di casi di un solo giorno. casi registrati durante la pandemia finora.

“Se l’ondata continua o accelera, se iniziamo a vedere prove di un aumento significativo di malattie gravi, non possiamo escludere completamente la necessità di reintegrare alcune restrizioni”, ha affermato Sturgeon.

Saffron Cordery, vice amministratore delegato di NHS Providers, ha affermato che è importante rendersi conto che, grazie al successo della campagna di vaccinazione, l’aumento del numero di infezioni e ricoveri è più stabile e meno affrettato. “Ci sono meno persone malate, il che è una cosa molto positiva”, ha detto.

Tuttavia, Cordry ha affermato che ci sono prove recenti che il numero di infezioni e ricoveri ospedalieri è in aumento, il che potrebbe minare i tentativi di trattamento per le persone il cui trattamento è stato ritardato durante il picco della pandemia.

“Vediamo circa 30.000 o più nuovi casi ogni giorno e il numero di ricoveri è in aumento”, ha detto.In aumento anche il numero di persone che necessitano di ventilazione, il che fa sì che il SSN “ora corri a velocità doppia nel tentativo di lasciar andare Lista d’attesa E risolvere l’arretrato delle cure”, ha aggiunto.

Le prove dell’anno scorso hanno mostrato che quando le scuole e le università si riprenderanno, le infezioni aumenteranno, il che è ancora più preoccupante. Ha detto che i giovani hanno molte meno probabilità di essere vaccinati con i doppi vaccini e possono diventare vettori, diffondendo malattie nelle comunità locali.

“Dobbiamo prepararci per il futuro”, ha detto Cordery, avvertendo che il servizio sanitario nazionale dovrà presto affrontare tutti gli altri requisiti per la crescita invernale, come Un’ondata di malattie respiratorie E più danni. “Ci sono molti problemi qui che dobbiamo risolvere”, ha aggiunto.

Il dottor Graham Jackson, un consulente clinico senior della Federazione NHS, che rappresenta le istituzioni mediche in tutto il paese, ha affermato che sebbene il numero di ricoveri ospedalieri sia in aumento, le condizioni generali dei pazienti non sono così gravi come all’inizio del pandemia. “Nitidezza… non così intensa come prima”, ha detto.

In generale, i pazienti hanno malattie relativamente lievi e anche coloro che hanno bisogno di usare i ventilatori non hanno bisogno di usare i ventilatori fino a quando le loro controparti si sono ammalate all’inizio della crisi.

Tuttavia, Jackson ha avvertito che ci sono ancora molte incertezze sul futuro decorso della malattia, soprattutto legate all’onere che il Covid continuerà a gravare sul SSN a lungo termine.

Danny Bryden, vice preside della School of Intensive Care Medicine, ha affermato che da quando le restrizioni governative finali sono state revocate in Inghilterra il 19 luglio, il numero di ricoveri nelle unità di terapia intensiva è stato approssimativamente “stabile” e spera che l’impatto della vaccinazione Il programma continuerà a scendere per allentare la pressione nelle prossime settimane. Tuttavia, ha affermato che con l’aumento dei casi comunitari, il numero di persone in terapia intensiva aumenterà inevitabilmente, così come lei e i suoi colleghi stanno affrontando anche il tipico stress invernale.