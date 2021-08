L’inasprimento del mercato obbligazionario statunitense potrebbe ridurre la pressione sui prezzi dei titoli del Tesoro USA derivante dalla riduzione del quantitative easing

L’imminente inasprimento dell’offerta di nuovi titoli di stato statunitensi ha ridotto le aspettative che il ritiro della Fed dal programma di stimolo del periodo di crisi possa far scendere i prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi.

Gli investitori hanno acquistato $ 126 miliardi di nuovi buoni del Tesoro in tre aste questa settimana, l’ultimo segnale di una forte domanda di obbligazioni di alto livello.La buona performance è arrivata dopo che il Ministero delle Finanze ha indicato che potrebbe iniziare a ridurre la sua Vendita di obbligazioni Nel novembre di quest’anno è stato ridotto per la prima volta in cinque anni perché la richiesta di fondi per il programma di stimolo è diminuita.

Questi sviluppi dovrebbero fornire vantaggi al mercato dei titoli del Tesoro e deprimere i rendimenti. È stato allora che la Fed stava valutando quando iniziare a “ridurre” i suoi acquisti di obbligazioni, e molti analisti si aspettavano che ciò spingesse i rendimenti nella direzione opposta.

Il livello dei rendimenti obbligazionari statunitensi è fondamentale per l’economia statunitense e globale perché determina i costi di finanziamento di un’ampia gamma di attività e i rendimenti inferiori sono considerati più adatti alla crescita rispetto ai rendimenti più elevati.

Greg Peters, responsabile multisettore e strategia del reddito fisso presso PGIM, ha dichiarato: “L’offerta è una cosa importante di cui nessuno parla”. [Fed] Il taper è un po’ irrilevante. “

Come Ripresa del mercato del lavoro Dall’epidemia e Inflazione in aumento Al ritmo più veloce in 13 anni, la Federal Reserve ha iniziato a discutere quando iniziare a ridurre gli acquisti di obbligazioni.

Il vicepresidente Richard Clarida ha detto la scorsa settimana che avrebbe… Supporto per annunci in diminuzione Se l’economia continua a svilupparsi come previsto quest’anno. Senza la Fed come acquirente, la quantità di buoni del Tesoro a disposizione degli investitori di solito aumenterà, ma se l’emissione viene ridotta allo stesso tempo, potrebbe non essere così.

L’attrattiva dei titoli di stato statunitensi è stata rafforzata perché fornisce rendimenti positivi.In un mondo con poco rischio di insolvenza, la maggior parte delle migliori obbligazioni di $ 16 trilioni sono scambiate con rendimenti negativi. Gli investitori che acquistano obbligazioni con rendimenti negativi hanno la garanzia di perdere denaro se le detengono fino alla scadenza.

Nell’asta decennale dei titoli del Tesoro USA di questo mercoledì ha dimostrato un forte appetito, i dealer primari e le grandi società finanziarie devono assorbire qualsiasi offerta che altri offerenti non hanno acquistato e la percentuale di acquisti è la più piccola mai registrata. L’offerente indiretto, l’agente dell’acquirente straniero, ha ricevuto il 77% dell’offerta, valutata a circa 32 miliardi di dollari.

Non solo investitori stranieri: la domanda media di aste obbligazionarie a 10 anni quest’anno è il livello più alto dal 2014. Il prossimo test di offerta è mercoledì, quando gli Stati Uniti metteranno all’asta 27 miliardi di dollari in nuove obbligazioni a 20 anni.

“La liquidità globale è enorme. Il direttore della strategia di NatWest Markets, John Briggs, ha affermato che ciò limiterà sicuramente i rendimenti a lungo termine negli Stati Uniti o semplicemente metterà sotto pressione il loro futuro.