L’incapacità di Yoshihide Suga di vincere il rimbalzo olimpico dà speranza agli avversari

Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha fatto un piano semplice per l’estate: Ospita le Olimpiadi di Tokyo Nonostante la pandemia di Covid-19, ha comunque suscitato l’entusiasmo del pubblico e ha vinto con successo le elezioni con un’ondata di medaglie.

Tuttavia, anche se il Giappone ha vinto 27 medaglie d’oro senza precedenti e sostanzialmente non ci sono stati problemi con le Olimpiadi, il primo ministro non ha mostrato segni di ripresa dalle Olimpiadi, che hanno spinto il Giappone nel tumulto politico e nell’incertezza.

Secondo la Costituzione giapponese, il mandato di Yoshihide Suga come leader del Partito Liberal Democratico al governo scadrà a settembre e le elezioni generali dovranno tenersi entro il 30 novembre.Ma uno Scorrimento regolare Gli analisti hanno affermato che nella valutazione del sondaggio del Primo Ministro, è a maggior rischio di affrontare sfide di leadership politica.

Una specie di Sondaggi recenti Poiché il quotidiano Asahi è uno dei numerosi giornali che hanno mostrato che il tasso di approvazione di Yoshihide Suga è sceso al di sotto del 30%, questo è ampiamente considerato un livello pericoloso. “All’interno del Partito Liberal Democratico, questo crea la sensazione che Yoshihide Suga non possa emergere alle elezioni”, ha detto l’analista politico ed ex funzionario del partito Atsuo Ito.

Il pubblico sembra godersi le Olimpiadi: il 56% degli elettori nel sondaggio di Asahi ha affermato che è stata la decisione giusta continuare a ospitare le Olimpiadi. Ma non hanno approvato il modo in cui Suga ha forzato l’incidente, il 54% ha affermato che non è stato tenuto in modo sicuro e affidabile.

I Giochi Olimpici si svolgono a porte chiuse, ci sono Relativamente pochi casi di Covid-19 Nella cosiddetta bolla olimpica, vengono fatti sforzi per isolare i concorrenti e i funzionari legati all’evento dal pubblico più ampio. Tuttavia, durante le Olimpiadi, il numero di casi in Giappone è triplicato, raggiungendo più di 15.000 casi al giorno.

Yoshihide Suga (a destra) non può partecipare ad altri eventi oltre alle cerimonie di apertura e chiusura a causa dell’epidemia, ed è difficile trarne benefici politici © Reuters



Yoshihide Suga ha dichiarato: “Questa è una partita senza precedenti, ma abbiamo adempiuto alla nostra responsabilità di padroni di casa e abbiamo passato il testimone a Parigi”. Breve video Rilasciato durante il fine settimana perché ha cercato di guadagnare credito per il suo avanzamento. La capitale francese ospiterà le prossime Olimpiadi estive nel 2024.

Questo Mancanza di pubblico Rende difficile per il Primo Ministro associarsi alle Olimpiadi in modo positivo. Ad eccezione delle cerimonie di apertura e chiusura, non ha partecipato ad altre attività e non ha incontrato nessuna medaglia d’oro giapponese.

La professoressa della Waseda University Mieko Nakabayashi ha dichiarato: “Molte persone pensano che le Olimpiadi siano fantastiche e sono apprezzate per i loro eccezionali atleti e le loro prestazioni”. “Ma non hanno collegato direttamente questo alla leadership del signor Yoshihide Suga”.

Maggioranza schiacciante Disapprovazione La gestione della pandemia da parte di Naoto Kan e crede che il lancio del vaccino in Giappone sia già avvenuto troppo lento, Secondo i sondaggi di opinione.

La domanda di Suga è cosa fare ora. Ito ha detto che nella situazione ideale del primo ministro, terrà le elezioni generali all’inizio di settembre per cogliere la competizione per la leadership all’interno del partito. Tuttavia, l’alto livello di casi di Covid rende questo difficile.

La cronologia delle elezioni di Suga 23 luglio – 8 agosto Olimpiadi di Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre Giochi Paralimpici di Tokyo 30 settembre Termina il mandato di Yoshihide Suga come leader del Partito Liberal Democratico 21 ottobre L’ultima data per sciogliere la Camera dei Comuni 30 novembre L’ultima data possibile delle elezioni generali

I concorrenti percepiscono la debolezza e iniziano a dimostrare che intendono opporsi alla leadership del partito di Suga, deludendo le sue speranze. Elezioni non contestate.

Sanae Koichi, che ha ricoperto diverse posizioni di governo sotto il predecessore di Suga, Shinzo Abe, ha annunciato che si candiderà alle elezioni.

“Ho votato per me [for Suga] Perché è l’unico candidato che ha promesso di attenersi alle politiche del governo Abe”, ha scritto in un articolo di una rivista. “Tuttavia, la seconda freccia dell’Abenomics, lo stimolo fiscale flessibile, non viene implementata correttamente. “

Ha aggiunto che la politica fiscale del governo Yoshihide Suga è frammentaria ed eccessivamente complicata.

Takaichi lavorerà sodo per ottenere le 20 candidature parlamentari richieste, ma i concorrenti più pericolosi stanno valutando le loro opportunità, tra cui l’ex ministro degli Esteri Fumio Kishida e l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba.

Nakabayashi ha detto: “I veri leader potenziali come Kishida e Ishiba stanno valutando se entrare”. “Questo tipo di politica inizia ora”.

Rispettati

Oltre alle elezioni anticipate, un’altra opzione per Suga è provare a posticipare le elezioni della leadership a causa della pandemia. Questo farà guadagnare tempo per aumentare i tassi di vaccinazione.

Primo ministro Vantaggio Lo stesso di quando è stato eletto lo scorso settembre: non c’è alternativa ovvia all’interno del Partito liberaldemocratico e i partiti di opposizione del Giappone sono più deboli. Anche con un leader impopolare, il partito al governo è un candidato popolare per vincere le elezioni autunnali.

Nakabayashi ha affermato che il jolly è gestito da una terza parte. “Avranno una grande possibilità perché nessuno sostiene davvero il partito attuale”, ha detto. “La gente è molto insoddisfatta. C’è un’enorme opportunità. A meno che non si verifichi questo tipo di movimento, il Partito Liberal Democratico farà bene”.