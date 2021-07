L’incredibile viaggio dell’Australia alla ripresa economica del Delta, problema del vaccino Reuters

Share it

2/2 © Reuters. Il 22 luglio 2021, il cantiere della stazione della metropolitana di Sydney in Australia. REUTERS/Sam Holmes



2/2

Swati Pandey

Sydney (Reuters) – Nella città più grande dell’Australia, con l’aumento dei casi di COVID-19, Sydney è sotto il blocco più severo dall’inizio della pandemia e la costruzione si è fermata per la prima volta nella memoria delle persone.

La disoccupazione degli uomini d’affari ha un effetto a catena su altri settori come i rivenditori e i caffè, poiché la variante delta del coronavirus deprime le prospettive economiche di 1,5 trilioni di dollari dell’Australia, che è una delle poche economie che hanno superato con successo la pandemia nel 2020.

Ora, alcuni analisti ritengono che l’economia si ridurrà in questo trimestre, che è il primo calo dal giugno 2020, poiché ci sono indizi che Sydney potrebbe rimanere bloccata a tempo indeterminato. Il segretario al Tesoro Josh Frydenberg (Josh Frydenberg) ha concordato, affermando in un’intervista televisiva che il trimestre di settembre potrebbe essere “negativo”.

Poiché la variante Delta ha determinato l’improvviso cambiamento nelle fortune dell’Australia, i politici di altri paesi sviluppati hanno iniziato a riconsiderare la rapida riapertura dell’economia.

Gladys Berejiklian, la capitale del New South Wales, ha dichiarato: “Non credo che tutti siano consapevoli di quanto sia contagioso questo ceppo e di quanto sia diverso dai ceppi del passato”.

Berejiklian ha controllato la precedente epidemia di virus senza attuare un blocco su larga scala. Ha bloccato Sydney per la prima volta il 26 giugno. Da allora ha inasprito le restrizioni sui divieti sulle attività di costruzione, chiuso i negozi al dettaglio non essenziali e ha esortato i datori di lavoro a ripristinare Strict politica del lavoro da casa.

Il settore delle costruzioni rappresenta circa il 9% della produzione annuale australiana, mentre il settore della vendita al dettaglio rappresenta oltre il 4%.

“Delta Air Lines ha battuto ogni giurisdizione del mondo”, ha detto Berejiklian, definendo questa variante un “punto di svolta” e ha affermato che un certo grado di restrizioni può essere mantenuto fino all’aumento dei tassi di vaccinazione.

Gli economisti che hanno rapidamente abbassato le loro aspettative per la crescita economica dell’Australia hanno avvertito che dal momento che il Nuovo Galles del Sud rappresenta un terzo della produzione del paese, un blocco più lungo avrebbe conseguenze disastrose.

Ritengono inoltre che la banca centrale potrebbe essere costretta a ritirare la decisione presa all’inizio di questo mese di ridurre le misure di stimolo monetario a partire da settembre.

“Gli sviluppi sono preoccupanti perché le cose non si stanno muovendo nella direzione prevista rispetto a COVID-19, specialmente nel Nuovo Galles del Sud”, ha affermato Gareth Aird, Direttore economico dell’Australia, Commonwealth Bank.

Giovedì il Nuovo Galles del Sud ha riportato 124 nuovi casi di COVID-19, rispetto ai 110 del giorno prima. Questo è il record più alto quest’anno e il livello più alto in 16 mesi, nonostante diverse settimane di blocco.

Aird ha aggiunto: “Non possiamo ignorare la durata indefinita del blocco fino a quando la proporzione della popolazione vaccinata raggiunge un livello che i politici considerano accettabile per riaprire l’economia”.

La cosa più importante è il fallimento del piano di vaccinazione: meno del 12% della popolazione è completamente vaccinata e il virus spesso si diffonde dagli hotel in quarantena alla comunità.

Le cupe prospettive sono in netto contrasto con il successo che l’Australia ha propagandato pochi mesi fa, poiché l’economia è rapidamente rimbalzata al livello prima della nuova epidemia di polmonite coronarica dopo aver sperimentato la sua prima recessione in 30 anni.

Oltre al successo iniziale nel contenere il virus, anche il sostegno del governo su larga scala lo scorso anno ha aiutato, sebbene questa volta il pagamento del sostegno non sia stato così generoso.

Rischio di stagflazione

Di conseguenza, aziende e lavoratori sono sempre più frustrati dal blocco intermittente.

Qantas questa settimana ha avvertito che se il blocco dura a lungo, i suoi dipendenti potrebbero essere sospesi senza retribuzione.

Il secondo stato più popoloso d’Australia di Victoria è al suo quinto blocco, e anche il più piccolo stato del South Australia ha ordinato ai suoi residenti di rimanere a casa questa settimana perché la variante del delta divampa come un incendio.

Il gigante dell’elettronica JB Hi-Fi ha avvertito questa settimana che le sue vendite sono proseguite fino a luglio.

L’indice ad alta frequenza dell’ANZ, che combina vari dati di liquidità e prenotazioni di ristoranti, è attualmente in zona negativa ed è al suo livello più basso da ottobre 2020.

Per le aziende più piccole come la Ianotti Electricals con sede a Sydney, lunghi ritardi significano migliaia di dollari in perdite di affari.

“Ho dovuto lasciare il bagno e la ristrutturazione della cucina a metà. Avremmo dovuto anche iniziare un nuovo lavoro, ma non è successo”, ha detto David Inotti, il cui padre è proprietario dell’azienda. “Sto facendo un po’ di lavoro, come completare le scartoffie, pulire il mio camion, ecc., ma sono tutti lavori non retribuiti”.

L’Australia non sta combattendo da sola la variante Delta.

Mentre sempre più paesi re-implementano le restrizioni, la ripresa dei casi globali ha smorzato il sentimento nei mercati azionari mondiali e gettato un’ombra sulle previsioni ottimistiche di crescita economica.

Nancy Davis, portfolio manager di Quadratic Capital Management con 3,2 miliardi di dollari di asset, ha dichiarato: “La variabile delta può esacerbare le preoccupazioni sulla stagflazione, che è una terribile combinazione di rallentamento della crescita economica e inflazione”.

“Per gli investitori, la stagflazione è un rischio maggiore dell’inflazione”.