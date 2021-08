L’indagine ha scoperto che Cuomo ha molestato sessualmente più donne

Il governatore di New York Andrew Cuomo ha molestato sessualmente molte donne, violando le leggi statali e federali, e si è conclusa un’indagine sensazionale.

Il procuratore generale dello stato Letitia James, che ha nominato gli investigatori, ha affermato che la loro indagine di cinque mesi ha rivelato un “quadro profondamente inquietante ma chiaro” di un posto di lavoro tossico. Como Abusare dei dipendenti attuali ed ex palpeggiando, baciando o toccando i loro desideri e bombardandoli con commenti pornografici. Tra le presunte vittime c’era un poliziotto di stato assegnato ai dettagli di sicurezza del governatore.

Secondo James, il governatore e il suo staff hanno anche reagito contro almeno una denunciante condividendo informazioni negative su di lei con i media e cercando di screditarla.

Martedì, in una conferenza stampa, l’avvocato che conduce le indagini per conto del procuratore generale ha raccontato molti incidenti in cui Cuomo avrebbe afferrato il petto o le natiche di un ex assistente amministrativo, o accarezzato la spina dorsale di un soldato con le dita e le ha toccato l’addome.

In un incidente, il governatore avrebbe detto a un assistente: “Se sei single, ti farò qualcosa.” Gli avvocati dicono che questo comportamento non è solo un tentativo emotivo imbarazzante o goffo, ma anche illegale. .

Cuomo ha risposto in un discorso di 15 minuti, in cui ha continuato a negare con forza le accuse che lo hanno tormentato da quando l’ex funzionario statale per lo sviluppo economico Lindsey Boylan (Lindsey Boylan) è comparso in tribunale a febbraio.

“I fatti sono molto diversi da quelli descritti”, ha detto Cuomo, esortando le persone a fare riferimento alle sue confutazioni nel rapporto del procuratore generale pubblicato sul suo sito web. “Non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato o preso in giro in modo inappropriato.”

Cuomo ha incolpato della sua situazione i media, i nemici politici e altri colpevoli e ha affermato che coloro che promuovono false accuse diffamano le vittime di abusi sessuali. Non ha risposto a nessuna domanda.

Il governatore si è scusato con una querelante, Charlotte Bennett. Charlotte Bennett, un’ex assistente, ha affermato che dopo avergli parlato della sua violenza sessuale, ha continuato a fare domande suggestive sulla sua vita sessuale. una persona anziana. uomo.

Cuomo ha detto che pensava a un membro della famiglia che era stato picchiato e voleva solo aiutare: “Charlotte, voglio che tu sappia, mi dispiace davvero”.

Il governatore di New York ha ripetutamente negato le sue accuse di molestie sessuali su donne, anche se in passato si è scusato per azioni che potrebbero mettere a disagio le persone. Ha raccolto fondi per la campagna elettorale del quarto mandato del prossimo anno.

Da mesi incombono indagini civili su Cuomo, tre volte governatore democratico Famoso in tutto il paese In riconoscimento della sua forte gestione dei primi mesi della pandemia di Covid.

Il rapporto ha portato a un’altra richiesta di dimissioni di Cuomo. A marzo, la maggior parte della delegazione del Congresso dello stato e due senatori statunitensi Chuck Schumer e Kirsten Gillibrand, Chiedigli di dimettersi, ha detto Cuomo aveva perso la fiducia della gente di New York perché diverse donne si sono fatte avanti e lo hanno accusato di molestie.

Dopo che il rapporto è stato rilasciato martedì, Schumer e Gillibrand hanno rilasciato una dichiarazione affermando che il presunto comportamento di Cuomo era “profondamente inquietante, inappropriato e totalmente inaccettabile”. I senatori hanno dichiarato di “continuare a ritenere che il governatore debba dimettersi”.

Alla domanda su cosa sarebbe successo dopo, James ha detto che la pubblicazione del rapporto significava che il suo lavoro sulla questione era stato completato. “A questo punto, lasceremo cadere le fiches, ove possibile”.