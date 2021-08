L’indagine israeliana sul fuggi fuggi mortale delle vacanze ascolta il primo testimone Reuters

Alcuni anni fa, i regolatori del governo israeliano consideravano pericoloso il sito del Monte Meron. Sebbene il numero di fedeli in questo luogo quest’anno sia stato inferiore rispetto agli anni precedenti, ha comunque superato il numero consentito dalle restrizioni COVID-19 in quel momento.

Gerusalemme (Reuters)-Un’indagine nazionale su una fuga precipitosa in un luogo di pellegrinaggio ebraico ad aprile che ha ucciso 45 persone, tra cui cittadini di Stati Uniti e Canada, ha iniziato a sentire testimonianze domenica per determinare cosa ha causato il più grande disastro civile di Israele .

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.