Secondo un’indagine pubblicata domenica, strumenti spyware autorizzati dalla società israeliana NSO Group sono stati utilizzati per attaccare gli smartphone appartenenti a 37 giornalisti, attivisti per i diritti umani e altre personalità di spicco.

Il rapporto ha ricevuto una rapida risposta dal National Bureau of Statistics, sostenendo che era “pieno di false ipotesi e teorie non dimostrate”.

Il sondaggio è stato condotto dall’organizzazione no-profit Forbidden Stories e da 17 media partner. Il sondaggio si basa su un elenco di oltre 50.000 numeri di telefono che corrispondono a persone che sarebbero state selezionate dai clienti NSO per una possibile sorveglianza dal 2016. l’organizzazione ha detto Dire.

Forbidden Stories ha affermato che Pegasus, un prodotto software venduto dal National Bureau of Statistics alle agenzie governative, è stato “ampiamente abusato” dai clienti per prendere di mira avvocati, accademici e altri professionisti in paesi come India, Messico e Francia.

Un’organizzazione per i diritti umani ha pubblicato un rapporto separato affermando che un’analisi forense condotta da Amnesty International ha scoperto che questi 37 telefoni cellulari erano stati infettati o avevano tentato di essere infettati da spyware NSO. rapporto Nella sua metodologia.

Il “Financial Times” britannico non è stato in grado di verificare in modo indipendente le affermazioni riportate dal consorzio dei media.

Secondo Forbidden Stories, le presunte vittime dell’attacco includevano Siddharth Varadarajan, il fondatore del sito web indiano di notizie The Wire, e Szabolcs Panyi, un giornalista investigativo dell’organizzazione no-profit di notizie ungherese Direkt36.

Bill Marczak, un ricercatore senior presso l’agenzia di regolamentazione canadese Citizens Lab, ha affermato di aver esaminato quattro di questi telefoni e ha confermato “con grande fiducia” che sono diventati obiettivi per il software Pegasus. Marczak ha affermato che Citizen Lab ha condotto una revisione paritaria del metodo di Amnesty International e lo ha ritenuto “ragionevole”.

I partner del consorzio hanno promesso di rivelare i nomi di altre persone sulla più ampia lista di sospetti entro i prossimi giorni. Secondo il Guardian, questa lista include dirigenti aziendali, ministri di gabinetto, presidenti e primi ministri., Uno del consorzio.

Un portavoce della NSO ha dichiarato che la società “continuerà a indagare su tutte le accuse credibili di abuso”, negando le “false accuse” che sostiene nel rapporto Taboo Stories.

“Il Gruppo NSO ha tutte le ragioni per credere che la dichiarazione della fonte anonima a Forbidden Stories si basi su un’interpretazione fuorviante dei dati provenienti da informazioni di base accessibili e disponibili al pubblico (come i servizi di ricerca HLR) che è incompatibile con Pegasus o qualsiasi altro NSO. Il target di clienti del prodotto”, ha detto il portavoce.

Ufficio nazionale di statistica Dire Il software Pegasus è progettato per raccogliere solo dati mobili di persone sospettate di coinvolgimento in attività criminali e terroristiche. Ha affermato che il suo contratto con il cliente richiede che il prodotto non venga utilizzato per violare i diritti umani e che ha spento i sistemi dei clienti “più volte in passato” a causa di abusi.

Il sondaggio si aggiunge alla revisione di NSO, che è stata valutata oltre $ 1 miliardo nell’acquisizione del 2019 del suo team di gestione e della società di private equity Novalpina.

A dicembre, Citizen Lab Dire Decine di iPhone utilizzati dai giornalisti di Al Jazeera sono stati hackerati dallo spyware NSO. L’Ufficio nazionale di statistica ha dichiarato che queste affermazioni si basano su “speculazioni, ipotesi imprecise e non comprendere appieno i fatti”.

In precedenza, il Financial Times rapporto L’autore dell’attacco ha utilizzato una vulnerabilità nell’applicazione di messaggistica WhatsApp per installare un programma spyware NSO sul telefono di destinazione. Il National Bureau of Statistics ha dichiarato all’epoca di non essere coinvolto in operazioni o di prendere di mira la sua tecnologia, che era gestita interamente da servizi di intelligence e forze dell’ordine.

Secondo il “Guardian”, il cliente del National Bureau of Statistics del Regno Unito ha elencato più di 180 giornalisti come potenziali bersagli nel sondaggio e Roula Khalaf, editore del “Financial Times” britannico era uno di questi. Un portavoce di NSO ha dichiarato che è stato confermato che Khalaf “non è un obiettivo di Pegasus per nessuno dei clienti di NSO”.

“La libertà di stampa è di fondamentale importanza e qualsiasi intervento statale illegale o sorveglianza dei giornalisti è inaccettabile”, ha affermato un portavoce del Financial Times.