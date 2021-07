L’indagine sulla perdita dell’obiettivo di Hancock si è concentrata sull’uso della CCTV di Whitehall

Un’indagine su come un video della CCTV di Matt Hancock che bacia la sua consigliera sia trapelato a un tabloid britannico ha sollevato preoccupazioni sulla privacy di politici e funzionari che lavorano al centro del governo britannico.

L’inchiesta è stata avviata dal ministero della Salute e dell’Assistenza Sociale la scorsa settimana per esaminare la serie di incidenti che hanno portato l’ex ministro della Salute a essere ripreso nel suo ufficio ministeriale, ma ovviamente non ne era a conoscenza.

Hancock è stato costretto a dimettersi dopo che il filmato di lui che bacia e tiene in braccio la sua assistente Gina Coladangelo è trapelato al The Sun.

Secondo alti funzionari del governo, una delle indagini condotte dal Ministero della Salute è se il personale di Emcor, una società di gestione delle strutture che fornisce sicurezza al Ministero della Salute, sia stato coinvolto in una certa misura nella fuga di immagini CCTV.

Il giornale ha detto che la persona che ha girato il video voleva smascherare l’ipocrisia di Hancock, il principale sostenitore dei tre blocchi nel Regno Unito, che ha baciato Coradangelo all’Ufficio del Ministero della Salute, violando le sue stesse norme sul Covid-19.

I funzionari di Whitehall hanno anche affermato che l’indagine ha in gran parte negato la teoria di Hancock secondo cui potrebbe essere sfruttato da forze ostili.

Nel 2017, quando il Ministero della Salute si è trasferito nell’edificio, la telecamera non è stata posizionata nella stanza per catturare il Ministro della Salute, ma era già lì, nello stesso punto sul soffitto.

L’edificio era precedentemente occupato da un’altra agenzia governativa chiamata Ufficio Parlamentare Immobiliare.

Quando la PED si è trasferita nell’edificio di Westminster nel 2015, ha ascoltato i suggerimenti della polizia metropolitana, del team di sicurezza parlamentare e di un’unità del servizio di sicurezza interna britannico MI5 (chiamato National Infrastructure Protection Center).

L’edificio del British Health Department a Westminster, Londra © PA



Secondo un documento di pianificazione dell’epoca, questi gruppi suggerirono di installare telecamere a circuito chiuso sui balconi e sulle terrazze degli uffici dell’edificio per scoraggiare gli intrusi.

Ciò solleva la questione se l’angolazione sia stata deliberatamente modificata e, in caso affermativo, se ciò sia accaduto durante il mandato di Hancock come ministro della Salute.

Indipendentemente dal fatto che la telecamera sia stata manomessa, la notizia della presenza di telecamere a circuito chiuso nell’Ufficio del Primo Ministro ha causato il panico a Whitehall e Westminster.

Il leader dei liberaldemocratici, Sir Ed David, ha dichiarato: “L’ufficio del ministro non ha assolutamente bisogno di telecamere a circuito chiuso, né ha varie opposizioni. Ministri, funzionari e consiglieri possono discutere e prendere decisioni significative – e quelle Il pericolo di essere registrati e hackerato è decisamente maggiore di qualsiasi vantaggio in termini di sicurezza offerto dalle telecamere.”

Tom Tugendhat, presidente della commissione speciale per gli affari esteri del Partito conservatore, ha dichiarato: “Dobbiamo saperne di più su cosa sta facendo questa telecamera CCTV. La telecamera può essere dotata di software di riconoscimento facciale per interessi commerciali e nazionali, anche se le persone non può ascoltare.”

Il ministro dell’ufficio di gabinetto Julia Lopez (Julia Lopez) ha cercato di calmare le preoccupazioni, dicendo ai parlamentari questa settimana che la registrazione non proveniva da un bug “segreto” e che la CCTV era considerata un “anomalo” – altri ministri non erano contemporaneamente è monitorato. Metodo.

Emcor ha vinto un contratto del valore di 22 milioni di sterline nel 2018 per fornire “servizi di gestione completa delle strutture” al DHSC e al Care Quality Committee.Il Partito Laburista chiede una revisione urgente dei contratti governativi rapporto Funziona anche in luoghi sensibili, tra cui la Royal Air Force Base e il Defense Science and Technology Laboratory a Bolton Down.

Ora è al centro dell’indagine dell’assessorato alla salute.

Ma all’inizio di questa settimana, ha affermato che stava “collaborando strettamente” con l’indagine e i funzionari hanno affermato che i dipendenti della società erano stati intervistati come parte del processo di indagine. La polizia metropolitana non ha partecipato alle indagini e ha dichiarato di “non aver condotto un’indagine penale”.

Un esperto di sicurezza ha affermato che gli scatti di Hancock erano coerenti con quelli che inizialmente utilizzavano gli smartphone per riprendere le telecamere a circuito chiuso.

“La fotocamera condivisa da The Sun è leggermente scossa, il che indica che qualcuno potrebbe scattare su un telefono cellulare invece di esportare il file. Ad esempio, esportando tramite USB, il team IT può facilmente rintracciarlo”, ha affermato Philip Ingram, un pensionato ufficiale dell’intelligence militare.

Matt Hancock nel suo Ufficio del Ministero della Salute © Simon Dawson/10 Downing Street



Inoltre, la giornalista politica Isabel Oakeshott ha dichiarato giovedì che un uomo d’affari e attivista del blocco le ha fornito queste immagini compromesse davanti a The Sun, che ha ricevuto tramite il servizio di messaggistica crittografata Protonmail. Ecco questo video.

Ha scritto in The Spectator che ha rifiutato il video perché pensava che fosse falso.

Tuttavia, non è noto se il “Sole” abbia utilizzato lo stesso intermediario o ottenuto direttamente la sua lente.

L’editore di The Sun, Victoria Newton, ha descritto la talpa come un “informatore arrabbiato” ed era arrabbiato con Hancock per “aver violato le sue regole di reclusione”.

Due persone a conoscenza della situazione hanno dichiarato al “Financial Times” britannico che il “Sun” ha pagato una grossa somma per questo video. Sebbene il giornale abbia rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto se avesse acquistato immagini CCTV, un ex membro dello staff ha affermato che un pagamento “alto a cinque cifre” sarebbe il solito costo di una storia così grande.