L’indebolimento della coalizione polacca migliora le prospettive per le elezioni anticipate

Un anno fa, Pawel Kukiz ha promesso di “fare tutto il possibile” per salvare il Paese dal leader di fatto non libero della Polonia, Jaroslaw Kaczynski.

Ma come segno sempre più imprevedibile che affliggeva la politica polacca, Kukiz ha salvato Kaczynski la scorsa settimana.Durante la turbolenta riunione parlamentare, un gruppo guidato da un volubile La rockstar è diventata politico Ha fornito voti chiave al Law and Justice Party (PiS) di Kaczynski per promuovere l’adozione di Fattura controversa Ciò potrebbe costringere alla vendita di TVN, la principale emittente indipendente polacca.

La proposta di legge sui media, ampiamente considerata come un tentativo di spaventare la US News Corporation, i cui reportage critici hanno a lungo fatto arrabbiare il PiS, ha causato critiche da parte dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, aggiungendo molteplici pressioni sulla relazione più importante della Polonia con la Polonia. alleati internazionali.

Ma le conseguenze delle controversie sui cambiamenti – che non sono ancora state approvate dal Senato e dal Presidente polacchi – possono anche portare a una maggiore instabilità interna.

Solo poche ore prima del voto, uno dei due partner della coalizione junior di PiS aveva un accordo con il PiS che si scontrava su una serie di questioni tra cui la legge sui media, si è ritirato dalla coalizione nazionalista conservatrice che aveva governato la Polonia per quasi sei anni.

Il ritiro dell’accordo ha fatto sì che le restanti coalizioni del PiS perdessero la loro maggioranza parlamentare formale e aumentasse la possibilità che il governo dovesse vincere singoli membri di altri gruppi o indipendenti con il voto per approvare la legislazione.

“L’accordo politico che stiamo perseguendo [Agreement’s] La partenza è molto instabile”, ha affermato Wawrzyniec Smoczynski, direttore del programma di scienze sociali presso l’Università SWPS di Varsavia. “Prima o poi, apre la strada alle elezioni anticipate. La domanda è cosa fa decidere a Kaczynski che non può più essere al potere e deve votare. “

Una grande incognita è se Kukiz diventerà un alleato duraturo di PiS. L’ex musicista punk è diventato famoso in una band chiamata “The Breasts. Entrò in politica come una figura anti-sistema. Poche persone considerano il suo sostegno a PiS come la base per un governo stabile.

“Il motivo per cui è entrato in politica è rompere l’attuale sistema politico. Ma non dirò che ha perseguito questo obiettivo”, ha detto Smoczynski. “Il fattore più importante qui è Kaczynski stesso. Kaczynski sta usando Kukiz e Kukiz si rende conto che viene usato. La domanda è quando scoprirà troppo.”

Tuttavia, PiS può anche provare a ottenere voti da altri gruppi. La Confederazione è un’organizzazione eclettica composta da nazionalisti, euroscettici e liberali, che si sovrappone al PiS su alcune questioni. PiS può anche cercare di riconquistare il maggior numero possibile di membri dell’accordo. Il leader dell’accordo, Jaroslaw Gowin, ha dichiarato la scorsa settimana che i suoi parlamentari hanno ricevuto proposte, comprese posizioni ministeriali o opportunità di fornire fondi direttamente a specifici governi locali, per mantenere un’alleanza con il PiS. Kaczynski ha negato questo nei dibattiti parlamentari.

“L’era in cui il PiS può governare liberamente è finita. Posso immaginare che anche con leggi molto controverse, abbiano ancora la capacità di[of building a majority]… Possono cooperare con la sinistra, alcuni con la Federazione”, ha detto Anna Materska-Sosnowska, politologa dell’Università di Varsavia. “Ma questa non è efficienza”.

Il test chiave per stabilire se il PiS possa ancora stabilire la maggioranza arriverà a settembre, quando riprenderà la lotta per il disegno di legge TVN, e il PiS proverà a “passare la legislazione” per questo.Transazione polacca“, una serie di impegni fiscali e di spesa, i funzionari ritengono che questi impegni siano vitali per le loro future opportunità elettorali.

Nell’ultimo anno, in come stringere La Polonia ha leggi severe sull’aborto e una diffusa resistenza ai poteri politici in più paesi durante la pandemia.I sondaggi di opinione mostrano che se le elezioni si terranno ora, il PiS riceverà Circa il 33% Votazione. Anche se è alleato con la Federazione, può essere difficile stabilire una maggioranza in parlamento.

Per questo motivo, la maggior parte degli analisti ritiene che il PiS speri almeno di evitare le elezioni di quest’anno. Tuttavia, Aleks Szczerbiak, professore di scienze politiche presso l’Università del Sussex nel Regno Unito, ha affermato che se il PiS si trova in una posizione di “gestione piuttosto che di gestione”, allora Kaczynski potrebbe decidere di rischiare di votare nel 2023 prima che il voto scada.

Szczerbiak ha dichiarato: “Il PiS deve davvero vincere due serie di voti, altrimenti sono davvero nei guai e le elezioni anticipate hanno davvero iniziato a entrare nel quadro”.

“Uno è un elemento chiave del piano legislativo PiS, vale a dire[Polish Deal]… L’altra serie di voti che devono vincere riguarda il personale. Se è probabile che inizino a perdere i loro voti di fiducia nel ministro, allora il problema inizia a diventare molto delicato. “