L’India approva il vaccino Johnson & Johnson; nessun programma di consegna ancora Reuters

“Questo è un passo importante per accelerare la fornitura del nostro vaccino COVID-19 per aiutare a porre fine alla pandemia”.

“Questa decisione si basa sui dati di efficacia e sicurezza di prima linea dello studio clinico di fase 3 ENSEMBLE, che mostra che il nostro vaccino a iniezione singola è efficace all’85% nella prevenzione di malattie gravi in ​​tutte le aree di studio e mostra che è resistente a Ricoveri correlati al COVID-19. E la protezione contro la morte inizia 28 giorni dopo la vaccinazione”, ha affermato Johnson & Johnson in una dichiarazione via e-mail.

Non è chiaro se Johnson & Johnson abbia raggiunto un accordo con il governo su questioni legali.Aziende americane nello stesso settore Pfizer (New York Stock Exchange:) non ha ancora cercato una licenza per utilizzare il suo vaccino in India.

La società ha dichiarato in una risposta via e-mail a Reuters: “Anche se non vediamo l’ora di mantenere la nostra promessa di consegna, è troppo presto per speculare sulla consegna del vaccino”.

La società ha dichiarato venerdì che il gigante farmaceutico ha richiesto l’approvazione per l’uso di emergenza per il suo vaccino. Johnson & Johnson ha affermato che il vaccino sarà spedito in India attraverso un accordo di fornitura con il produttore locale di vaccini Biological E Ltd.

(Reuters) – Il ministro della Sanità indiano Mansukh Mandaviya ha dichiarato in un tweet sabato che l’India ha approvato il vaccino monodose di Johnson & Johnson (NYSE:) per l’uso in emergenza, ma la società afferma che è troppo presto per fornire la tempistica.

