L’India prevede di inasprire le regole sull’e-commerce a causa di reclami contro Amazon e Flipkart Reuters

Amazon e Flipkart si sono entrambi lanciati in battaglie legali con i regolatori federali antitrust per ritardare le indagini sulle loro pratiche commerciali.

“Questa proposta cambia sostanzialmente il modo in cui è strutturato l’e-commerce. Questo va ben oltre le regole del consumatore: è fondamentalmente come una politica del settore dell’e-commerce”, ha detto un dirigente dell’e-commerce, aggiungendo: “Questo sarà estremamente distruttivo”.

Le società di e-commerce estere non sono autorizzate a vendere direttamente ai consumatori e possono gestire solo mercati per i venditori.

Un sondaggio di febbraio di Reuters http://reut.rs/2OCOT2W ha mostrato che Amazon ha riservato un trattamento preferenziale a un piccolo gruppo di venditori per molti anni. Amazon detiene indirettamente le azioni di due top seller sul suo sito web, ma ha affermato che non darà alcun trattamento preferenziale.

Le società di e-commerce devono inoltre garantire che le loro “parti affiliate e affiliate” non siano elencate come venditori sui loro siti di acquisto e le entità affiliate non devono vendere prodotti a venditori online che operano sulla stessa piattaforma.

Secondo la proposta più severa, le società di e-commerce non dovrebbero svolgere attività di acquisto di panico a tempo limitato in India. Questi sono molto popolari durante le festività natalizie, ma sono stati irritati dai venditori offline che affermano di non poter competere con i grandi sconti online.

Amazon e Flipkart hanno dichiarato di rispettare tutte le leggi indiane. Amazon ha dichiarato lunedì che stava rivedendo la bozza delle regole e non ha commentato immediatamente, mentre Flipkart di Walmart non ha risposto alla richiesta di commento di Reuters.

I regolamenti del Ministero dei consumatori sono stati emessi in una dichiarazione del governo e i rivenditori fisici si sono lamentati del fatto che le società di e-commerce straniere abbiano utilizzato strutture aziendali complesse per aggirare le leggi indiane.

New Delhi (Reuters)-India ha proposto di vietare le vendite flash sui siti di e-commerce e ha detto lunedì che le loro entità affiliate non dovrebbero essere elencate come venditori sulla piattaforma, al fine di rafforzare il possibile colpo ad Amazon (NASDAQ) :) e le regole di Wal-Mart(). Borsa di New York :) Flipkart.

