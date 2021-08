L’indice Dow Jones è salito di 200 punti per aiutarlo a riguadagnare 35.000 punti mentre il mercato azionario è salito per terminare una settimana turbolenta

Mentre gli investitori inseguono le opportunità, venerdì il rimbalzo dell’indice azionario statunitense ha acquisito un certo slancio, ma a causa delle preoccupazioni sulla diffusione delle varianti delta del coronavirus, dell’imminente riduzione degli acquisti di obbligazioni della Fed e delle restrizioni della Cina, l’indice azionario di riferimento potrebbe ancora finire in un calo questa settimana.Economicamente.

Nel trading di mezzogiorno, la ripresa di venerdì è apparsa piuttosto ampia.Tutti gli 11 settori dell’indice S&P 500 hanno mostrato forti guadagni. Spinto da servizi di pubblica utilità, titoli tecnologici e persino titoli energetici, il settore ha vissuto una settimana di precipitato.

Come viene negoziato il benchmark?

Dow Jones Industrial Average

giù,

+0,73%

È salito di 217 punti, o dello 0,6%, per chiudere a 35.110.

Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

+0,81%

È aumentato dello 0,6% a 4.433, in crescita di 27 punti.

Indice composito Nasdaq

Confrontare,

+1,08%

Il prezzo delle azioni è salito di 108 punti, o dello 0,7%, per chiudere a circa 14.649 punti.

Giovedì, i principali mercati hanno chiuso in modo contrastato: l’S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite sono leggermente aumentati, mentre l’indice Russell 2000 small cap ha chiuso in ribasso dell’1,2%.

Questa settimana, l’indice S&P 500 dovrebbe scendere dello 0,7% a settimana, l’indice Dow Jones dovrebbe scendere dell’1,1% a settimana, l’indice composito Nasdaq dovrebbe scendere dell’1,2% e l’indice Russell 2000 small cap è previsto cadere.

estro,

+1,63%

È sceso del 3,2% finora questa settimana.

Cosa sta guidando il mercato

La caccia agli affari di questa settimana potrebbe essere la strategia di venerdì, gli investitori hanno fatto irruzione in titoli informatici

SP500.45,

+1,12%

E rivolgiti all’energia imbarazzante

SP500.10,

+0,45%

e finanza

SP500.40,

+0,72%,

È una delle aziende peggiori questa settimana.

I dati di FactSet mostrano che il settore energetico è sceso del 7% finora questa settimana, mentre il settore finanziario è sceso del 2,3%.Beni di consumo

SP500.30,

+0,34%

In crescita dello 0,6%, sanità

SP500.35,

+0,57%

In crescita dell’1,8% le utilities

SP500.55,

+1,21%

Con un aumento dell’1,6%, si tratta principalmente di una performance difensiva. Allo stesso tempo, la tecnologia sta eliminando il suo declino settimanale.

Per tutta la settimana, le preoccupazioni per il forte aumento del numero di casi COVID, ricoveri e decessi negli Stati Uniti hanno soppresso il sentimento rialzista, poiché la media giornaliera di nuovi casi negli Stati Uniti negli ultimi sette giorni è salita a 143.827 a partire da giovedì. , un aumento del 44% rispetto a due settimane fa e, secondo le statistiche, dal 1° febbraio Tracker del New York Times.

I cambiamenti nella diffusione del virus hanno anche indotto alcuni membri della Fed a riconsiderare le proprie strategie di riduzione.

I ricercatori di Capital Economics hanno affermato che gli spread delta continuano a esercitare pressione sui prezzi, soprattutto nel complesso delle materie prime. I macroeconomisti di Capital Economics hanno scritto in un rapporto venerdì: “A causa del rafforzamento del dollaro USA e delle crescenti preoccupazioni sulle prospettive della domanda, i prezzi delle materie prime sono diminuiti per lo più questa settimana”.

In effetti, il presidente della Fed di Dallas Rob Kaplan (Rob Kaplan) Ha detto che potrebbe riconsiderare Ha invitato la banca centrale se sembra che la diffusione della variante delta del coronavirus stia rallentando la crescita economica, dovrebbe iniziare rapidamente a ridurre i suoi acquisti mensili di 120 miliardi di dollari in buoni del Tesoro statunitensi e titoli garantiti da ipoteca.

“Rallentare la trasmissione è nell’interesse di tutti noi, e ora siamo in una tendenza negativa”, ha affermato Kaplan in una nota. Intervista alla rete aziendale Fox di venerdì. Kaplan ha affermato che la variante delta lo ha aperto alla strada della politica monetaria. Ha chiamato la variante delta “incommensurabilmente grande” nella sua prospettiva.

Michael Hartnett, chief investment strategist di Bank of America, ha affermato che il mercato si sta comportando in recessione.

“Mentre il mercato azionario si è invertito, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni chiave è cambiato a malapena, il che dimostra che dopo alcune settimane di supporto di notizie societarie dal basso verso l’alto, questa mossa riguarda più i rischi di crescita dall’alto verso il basso, in particolare le varianti Around delta, “, ha dichiarato Ian Williams, stratega dell’agente britannico Pier Hunter.

La curva dei rendimenti USA a 5-

TMUBMUSD05Y,

0,780%

TMUBMUSD05Y e 30 anni

TMUBMUSD 30Y,

1,881%

Le obbligazioni sono al livello più basso in un anno. I titoli globali, esclusi i titoli tecnologici statunitensi, non sono cambiati negli ultimi otto mesi. I titoli dei mercati emergenti sono negativi quest’anno. I prezzi delle azioni statunitensi a bassa capitalizzazione stanno crollando. Una serie di prezzi delle materie prime sono scesi di percentuali a due cifre dai loro massimi. Nella seconda metà di quest’anno, i primi quattro settori dell’indice S&P 500 sono servizi di pubblica utilità, sanità, fondi comuni di investimento immobiliare e beni di prima necessità.

e indice di volatilità Cboe

Indice di volatilità

-15,00%,

Di solito è rappresentato dal suo codice azionario VIX, che è una misura della volatilità implicita del mercato azionario. È aumentato nei primi scambi di venerdì, mentre il dollaro

DXY,

-0,11%

Un massimo di nove mesi.

Quali sono le aziende al centro?

Azioni Mudrick Capital Acquisition Corp. II fango a foCnoi venerdìPiù tardi, la società di acquisizione di scopo speciale SPAC ha dichiarato Accordo di fusione La questione che avrebbe permesso a Topps di diventare pubblica è stata chiusa “di comune accordo”.

condivisof Deere Company di Un piccolo aumento nel trading pre-mercato Il produttore di attrezzature per l’edilizia, l’agricoltura e la cura del prato ha annunciato che il suo profitto del terzo trimestre è più che raddoppiato, molto più alto del previsto, e ha aumentato le sue previsioni di reddito netto per l’intero anno.

Foot Locker Inc. FL Venerdì il prezzo delle azioni è aumentato nelle contrattazioni pre-mercato Dopo che il rivenditore di articoli sportivi ha annunciato i suoi guadagni del secondo trimestre che hanno superato di gran lunga le aspettative.

LumiraDx Co., Ltd. E SPAC CA Healthcare Acquisition Corp. Dì il valore del venerdì La loro operazione di fusione A causa di “varie considerazioni”, tra cui il recente contesto di mercato delle società diagnostiche quotate e il calo dei test COVID-19, il costo della quotazione di LumiraDx è stato ridotto del 40%.

Come stanno andando gli altri asset?

Rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni TMUBMUSD10Y 1 punto base all’1,235%. Con l’aumento dei prezzi delle obbligazioni, i rendimenti scendono.

Indice del dollaro ICE DXYUn indicatore che misura una valuta rispetto a un paniere di sei valute principali è aumentato dello 0,1% e il prezzo della transazione è stato di circa 9 mesi.

I futures del petrolio sono scesi per la settima volta consecutiva, il benchmark degli Stati Uniti CL00, È sceso del 2% a 63,31 dollari USA al barile, un calo del 9%, il più grande calo settimanale in nove mesi.Futures sull’oro GC00, È aumentato dello 0,1% ed è stato vicino a $ 1.786 per oncia.

In Europa, Stoke Europe 600 SXXP In calo dello 0,2%, FTSE di Londra 100 UKX Un calo dello 0,1%.

In Asia, Hong Kong Hang Seng Hong Kong: Indice Hang Seng A causa del giro di vite in corso in Cina, l’indice è attualmente inferiore del 19% al suo massimo di febbraio e ancora una volta ha incontrato una giornata di negoziazione difficile, in calo dell’1,8%. La Cina ha approvato venerdì una severa legge sulla privacy dei dati, che entrerà in vigore a novembre.Allo stesso tempo, lo Shanghai Composite Index Shanghai CommScope In calo dell’1,1%, l’indice giapponese Nikkei 225 Una generazione Giù dell’1%