L’indice Dow Jones ha quasi chiuso a 35.000 punti per la prima volta, ma tutti e tre gli indici azionari hanno stabilito record consecutivi prima che la banca diventasse redditizia – shareandstocks.com

Il Dow Jones Industrial Average, l’indice Standard & Poor’s 500 e l’indice Nasdaq Composite hanno raggiunto massimi record consecutivamente lunedì, a partire da questa settimana per terminare la settimana precedente.

Il prezzo di chiusura record è arrivato mentre gli investitori aspettavano la testimonianza semestrale del presidente della Fed Jerome Powell di mercoledì e una serie di rapporti economici per tutta la settimana, che è stato l’inizio non ufficiale della performance trimestrale della società.

Guarda: La folle settimana del mercato azionario statunitense è stata accompagnata da cambiamenti nella narrativa del mercato: gli investitori dovrebbero crederci?

Come è finito il benchmark azionario?

Dow Jones Industrial Average

giù,

+0,36%

È aumentato di 126,02 punti, o dello 0,4%, per chiudere a un record di 34.996,18 punti.

Indice Standard & Poor’s 500

punta,

+0,35%

È salito di 15,08 punti, o dello 0,4%, per chiudere a un record di 4.384,63 punti, toccando un massimo intraday di 4.386,68 punti.

Indice composito Nasdaq

Confrontare,

+0,21%

Dopo aver fissato un nuovo massimo intraday di 14.761,08 punti, è salito di 31,32 punti o dello 0,2% per chiudere a un record di 14.733,24 punti.

di venerdì, L’indice Dow Jones e l’indice S&P 500 hanno chiuso a un livello record, con guadagni settimanali rispettivamente di circa lo 0,2% e lo 0,4%. L’indice Nasdaq Composite ha raggiunto un livello record questa settimana, salendo dello 0,4% ogni settimana.

Cosa sta guidando il mercato?

I principali indici azionari sono saliti a un record di chiusura continua lunedì. Questo sviluppo è avvenuto prima di alcuni eventi chiave che potrebbero diventare un catalizzatore nel corso di questa settimana, incluso l’inizio non ufficiale della stagione degli utili. JPMorgan Chase & Co.

JP Morgan

+1,43%

Martedì inizierà la testimonianza di Powell a Capitol Hill e nuovi dati sull’inflazione.

“La gente pensa che i guadagni saranno forti, il che potrebbe spingere il mercato al rialzo”, ha affermato John Carey, responsabile degli utili azionari di Amundi US, aggiungendo che per ora, i guadagni hanno oscurato l’incertezza della spesa pianificata per le infrastrutture di Washington e l’imposta sulle società potrebbe essere più alto.

“La maggior parte delle persone sembra essere preoccupata per la forza dell’economia e la possibilità di rendimenti migliori per sostenere il prezzo delle azioni, e il prezzo delle azioni è decisamente a un livello elevato”, ha detto Carey a MarketWatch.

Il mercato azionario ha subito una serie di turbolenze la scorsa settimana, per poi concludersi in prosperità, in parte a causa del calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA. Il tasso di interesse più basso sul debito pubblico ha sollevato interrogativi sulle prospettive dell’economia statunitense di riprendersi dalla pandemia. La diffusione delle varianti delta COVID-19 ha attirato l’attenzione, ma anche le alte valutazioni assegnate a determinati segmenti di mercato.

Di fronte alle crescenti prove di penetrazione dell’inflazione, i problemi con la politica monetaria della Fed sono stati attribuiti anche ad alcune transazioni instabili.

rendimento a 10 anniyear

TMUBMUSD10Y,

1,365%

Lunedì è aumentato leggermente di meno di un punto base all’1,362%, mentre il rendimento del Treasury USA a 30 anni

TMUBMUSD 30Y,

2.000%

È salito di 1,2 punti base all’1,993%, vicino al punto più basso di febbraio.

Banca della Riserva Federale Il presidente di New York John Williams ha detto ai giornalisti Lunedì, le condizioni per ridurre il piano di stimolo all’acquisto di obbligazioni da 120 miliardi di dollari mensili non erano ancora state soddisfatte.

Sebbene le preoccupazioni per l’inflazione e il picco di crescita continuino a penetrare e Preoccupato per le famiglie americane, Alcuni strateghi hanno affermato che queste preoccupazioni potrebbero essere “sovrastimate” dal mercato.

“Le precedenti preoccupazioni sull’inflazione e le attuali preoccupazioni sui picchi di crescita potrebbero essere eccessive deduzioni delle tendenze recenti e queste riflessioni non continueranno”, ha scritto lunedì il team di Glenmede guidato da Jason Pride e Michael Reynolds in un rapporto.

“Il mercato potrebbe continuare a fluttuare perché cercano di adattarsi rapidamente

Il flusso di informazioni in continua evoluzione durante la ripresa sostenuta dalla pandemia”, ma questi fattori “non dovrebbero causare danni a lungo termine al mercato. “

Leggi anche: La tendenza all’aumento dell’inflazione negli Stati Uniti non è scomparsa.Ecco perché

Gli investitori sono stati anche preoccupati per l’infezione da COVID guidata dal delta. Gli Stati Uniti sono al primo posto nel mondo con 33,85 milioni di casi di nuova polmonite coronarica e 607.156 decessi. Il dottor Anthony Fauci ha detto lunedì, Nessun booster necessario oraMa in Un’intervista alla CNN di domenica lo ha definito “terribile” Vedere i conservatori tifare per i bassi tassi di vaccinazione, accusando la “rigidità ideologica” di ostacolare la lotta alla pandemia.

Ben May, capo della ricerca macro globale presso l’Oxford Economics, ha scritto lunedì: “Abbiamo a lungo avvertito che è improbabile che la vaccinazione inneschi una transizione graduale verso la normalità”.

Prima dell’intensa settimana di rapporti economici, lunedì non sono stati rilasciati dati chiave e martedì sono iniziati i dati sui prezzi al consumo.

Inoltre, gli investitori stanno anche prestando attenzione alle discussioni tra i ministri delle finanze del Gruppo delle 20 nazioni, che stanno cercando di valutare il potenziale impatto di una proposta di tassazione minima globale.

“Abbiamo bisogno di una fonte di reddito sostenibile che non dipenda da un’ulteriore tassazione dei salari dei lavoratori e dall’esacerbazione del divario economico che tutti ci impegniamo a colmare”, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha tenuto un discorso ai paesi dell’UE sulla revisione delle politiche aziendali leggi fiscali Cinese che parla a livello internazionale.

“Dobbiamo impedire alle aziende di trasferire il reddito di capitale a giurisdizioni a bassa tassazione ed evitare espedienti contabili che pagano una quota equa”, ha affermato.

Quali sono le aziende al centro?

Come scambiare altri asset?