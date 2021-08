L’indice Dow Jones, Standard & Poor’s 500 e Nasdaq è salito moderatamente e ha iniziato l’azione martedì.Gli investitori attendono il voto del Senato sulle infrastrutture

Martedì mattina, il mercato azionario statunitense è salito in quanto gli investitori erano preoccupati per la diffusione globale della variante delta del coronavirus che ha causato il COVID-19 e alla ricerca di nuovi catalizzatori per continuare a spingere il mercato azionario al rialzo. Gli investitori stanno anche aspettando che il Senato approvi il pacchetto infrastrutturale più avanti nella riunione.Prezzi dell’energia

XL,

+1,04%,

Allo stesso tempo, sta rimbalzando da una brusca rotta.Dow Jones Industrial Average

giù,

+0,43%

L’indice S&P 500 è salito dello 0,1% a 35.129

Arpione,

+0,25%

L’indice Nasdaq Composite è salito dello 0,1% a 4.436

confrontare,

+0,02%

È aumentato dello 0,2% a 14.888.Allo stesso tempo, il Senato Impostare attraverso Martedì, un pacchetto infrastrutturale di circa 1 trilione di dollari con un ampio sostegno bipartisan ha promosso una parte fondamentale dell’agenda economica del presidente Biden.Nelle notizie aziendali, le azioni di AMC Entertainment Holdings

AMC,

+5,17%

Dopo che la catena teatrale ha riferito lunedì sera che le sue perdite trimestrali si erano ridotte e ha raggiunto un accordo con AT&T, il prezzo delle sue azioni è salito

,

+0,05%

La Warner Bros. ha mostrato eccessivamente i suoi film nei cinema prima dello streaming. Nelle notizie COVID, la variante delta altamente contagiosa della malattia diffusa dal coronavirus COVID-19 ha spinto il numero medio giornaliero di nuovi casi negli Stati Uniti sopra i 100.000 per la prima volta da febbraio e ha causato una crisi ad Austin, in Texas. sta operando al di fuori del letto del reparto di terapia intensiva. Secondo il tracker del New York Times, il numero medio di nuovi casi negli Stati Uniti per sette giorni di domenica è stato di 110.360, con un aumento del 112% rispetto a due settimane fa. Durante questo periodo, il numero di ricoveri è aumentato del 90% e il numero di decessi è aumentato del 92%.

