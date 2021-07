L’indice Hang Seng delle azioni di Hong Kong è crollato del 9,9% a luglio e i titoli dei semiconduttori automobilistici, dell’energia e dell’acciaio sono stati favoriti oggi contro il mercato

Condividi questo articolo!

Data: 30 luglio 2021 alle 17:47

[Caihua News Agency]Il 30 luglio, le azioni di Hong Kong hanno continuato a fluttuare. Un giorno dopo il rimbalzo, oggi c’è stato un callback. L’indice Hang Seng è sceso ancora una volta sotto i 26.000 punti e ha chiuso a 354 punti. Guardando indietro a luglio, le azioni di Hong Kong sono riapparse in ondate turbolente sotto la forte supervisione della terraferma.L’indice Hang Seng ha superato le 3 principali barriere di 28.000, 27.000 e 26.000 punti, con un calo cumulativo di 2866 punti o del 9,9%. L’indice della tecnologia Hang Seng è sceso ancora più tragicamente, scendendo di 1.375 punti o del 16,8% in un mese.

Il rapporto di Goldman Sachs ha sottolineato che la recente serie di politiche di regolamentazione del governo cinese, che vanno dalla continuità, all’intensità, alla portata fino alla velocità di rilascio di nuove normative, sono un inasprimento senza precedenti. Goldman Sachs ha abbassato il rating del mercato azionario offshore cinese da sovrappeso a neutrale, ma ha ribadito il suo rating sovrappeso sul mercato delle azioni A onshore.

ATM è diventato ancora una volta il colpevole del mercato al ribasso, trascinando l’indice Hang Seng di 261 punti o 73%. Tracker Fund (02800.HK) ha modificato il suo statuto per stabilire che agli “americani” non è consentito acquistare alcuna quota del Tracker Fund, che è sceso dell’1,1%. WuXi Biologics (02269.HK) e Li Ning (02331.HK) sono rimbalzati in modo significativo dopo 2 giorni di esplosione. I titoli automobilistici, dei semiconduttori, dell’energia elettrica e dell’acciaio sono oggi favoriti rispetto al mercato.

Le borse di Hong Kong hanno chiuso in ribasso. L’indice Hang Seng è sceso di 354 punti, o 1,3%, per chiudere a 25.961 punti, scendendo ancora una volta sotto il livello di 26.000 punti. L’indice Hang Seng China Enterprises è sceso di 182 punti, pari all’1,9%, per chiudere a 9233 punti. L’indice Hang Seng Technology è sceso di 177 punti, o 2,5%, per chiudere a 6.780 punti. L’importo della transazione è stato ulteriormente ridotto a 189,953 miliardi di dollari di Hong Kong. Le azioni di Hong Kong hanno oscillato a livelli bassi per tutta la giornata. Il divario pre-mercato dell’indice Hang Seng ha aperto in ribasso di 272 punti o dell’1%; dopo l’apertura del mercato, il tasso di aumento si è leggermente ridotto, vedendo un massimo intraday di 26.151 punti alle 10:32, che era inferiore di almeno 164 punti rispetto alla chiusura di ieri di 26.315 punti. Tuttavia, il calo si è ampliato dopo mezzogiorno, alle 13:17, con un minimo intraday di 25.636 punti, con un massimo di 679 punti. Infine, il mercato ha chiuso in ribasso di 354 punti.

Il valore della transazione di Southbound Trading è sceso a 43,952 miliardi di HK$; le azioni di Beishui Investment Hong Kong della terraferma hanno mantenuto un deflusso netto di 1,596 miliardi di HK$ e l’entità dei deflussi è stata ridotta. I future sull’indice Hang Seng di agosto hanno riportato 25.901 punti alle 16:26, 60 punti in meno rispetto al prezzo spot, con 132.000 contratti negoziati e 93.000 posizioni aperte. I future sull’indice Hang Seng China Enterprises di agosto hanno riportato 9216 punti, 17 punti in meno rispetto al prezzo spot, con 117.000 contratti negoziati e 215.000 posizioni aperte.

ATM è diventato ancora una volta il colpevole del mercato al ribasso, trascinando l’indice Hang Seng di 261 punti o 73%. Tencent (00700.HK) è sceso del 2,6% o 13 dollari di Hong Kong per chiudere a 479 dollari di Hong Kong; Meituan-W (03690.HK) è sceso del 5,8% o 13,4 dollari di Hong Kong per chiudere a 215 dollari di Hong Kong; Alibaba-SW ( 09988.HK) è sceso del 4,2% o 8,3 dollari di Hong Kong, chiudendo a 189 dollari di Hong Kong. Secondo la Internet Society of China, incaricata dall’amministrazione per la sicurezza informatica del Ministero dell’industria e della tecnologia dell’informazione, 12 società chiave di Internet tra cui Alibaba, Tencent e Meituan hanno tenuto seminari sull’attuazione della “Legge sulla sicurezza dei dati” per promuovere ulteriormente migliorare la loro comprensione ideologica e guidare e sollecitare le aziende a fare un buon lavoro Implementare il lavoro e assumersi seriamente la responsabilità aziendale per la sicurezza dei dati.

Tracker Fund (02800.HK) ha emesso un annuncio dopo la chiusura del mercato di ieri, modificando formalmente lo statuto, affermando che le “persone americane” non sono autorizzate ad acquistare quote di Tracker Fund, indipendentemente dal fatto che facciano affidamento su eventuali esenzioni dagli Stati Uniti pertinenti leggi sui titoli o altre leggi. Tracker Fund (02800.HK) è sceso dell’1,1%, o HK$ 0,32, per chiudere a HK$ 26,52.

WuXi Biologics (02269.HK) ha impiegato due giorni dopo l’impennata, e oggi ha perso il 4,8%, o HK$ 6,1, per chiudere a HK$ 118,5. Anche Li Ning (02331.HK), anch’esso in rialzo per due giorni, ha subito forti pressioni di vendita, scendendo del 4,2% o 3,65 dollari di Hong Kong per chiudere a 81,9 dollari di Hong Kong.

I titoli automobilistici hanno continuato a battere il mercato e hanno registrato buoni risultati. Le azioni BYD (01211.HK) sono aumentate del 3,4% o 8 dollari di Hong Kong per chiudere a 239 dollari di Hong Kong; Great Wall Motors (02333.HK) è aumentato del 6,8% o 2,4 dollari di Hong Kong per chiudere a 37,35 dollari di Hong Kong; Dongyue Group ( 00189.HK), che produce materiali per batterie al litio per autoveicoli PVDF Anche impennata del 16,7% o 2,34 dollari di Hong Kong, per chiudere a 16,3 dollari di Hong Kong. I media continentali hanno riferito che l’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC ha tenuto una riunione per sostenere lo sviluppo accelerato di veicoli di nuova energia e sfruttare il potenziale del mercato interno.

I titoli dei semiconduttori continuano ad essere favoriti. Hua Hong Semiconductor (01347.HK) sale del 4,5% o 2,15 dollari di Hong Kong chiudendo a 49,05 dollari di Hong Kong, SMIC (00981.HK) sale del 2,8% o 0,75 dollari di Hong Kong chiudendo a 27,15 dollari di Hong Kong. Huawei ha lanciato il primo telefono cellulare con il sistema Hongmeng preinstallato in fabbrica, lanciato ufficialmente a settembre; il processo a 40 nanometri di SMIC produrrà circuiti integrati driver OLED per Huawei.

Anche i titoli energetici sono ricercati dagli investitori. Shanghai Electric (02727.HK) è aumentato dell’11,6% o HK$ 0,2 per chiudere a HK$ 1,92; China Resources Power (00836.HK) è aumentato del 9,6% o HK$ 1,18 per chiudere a HK$ 13,38; Goldwind Technology (02208.HK) è aumentato dell’8% o HK$ 1,08, chiuso a 14,56 dollari di Hong Kong. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha emesso la “Notifica sull’ulteriore miglioramento del meccanismo dei prezzi dell’energia elettrica in base al tempo di utilizzo”, richiedendo che laddove il tasso picco-valle del sistema supera il 40%, la differenza di prezzo picco-valle non dovrebbe essere meno di 4:1 in linea di principio, e in altri luoghi non dovrebbe essere inferiore a 3:1. . Tutte le località devono attuare un meccanismo di prezzo dell’elettricità di punta basato sui prezzi dell’elettricità di punta e di valle.In linea di principio, il tasso variabile non dovrebbe essere inferiore al 20% sulla base dei prezzi di punta dell’elettricità.

Anche i titoli in acciaio sono favoriti. Maanshan Iron and Steel (00323.HK) è aumentato del 10,2% o 0,37 dollari di Hong Kong per chiudere a 3,98 dollari di Hong Kong, Anshan Iron and Steel (00347.HK) è aumentato dell’8,1% o 0,4 dollari di Hong Kong per chiudere a 5,31 dollari di Hong Kong; Chongqing Iron and Steel (01053.HK) è salito del 5,8% o 0,11 dollari di Hong Kong per chiudere a 2 dollari di Hong Kong. Ieri il Ministero delle finanze ha emesso un avviso sulla cancellazione dei detrazioni fiscali all’esportazione per i prodotti siderurgici Dal 1 agosto 2021 verranno annullati gli abbuoni delle imposte all’esportazione per i prodotti siderurgici elencati nell’elenco allegato al bando.

Cathie Wood, che ha il titolo di azioni femminili dio dei titoli tecnologici, ha avuto una serie di riduzioni nel suo investimento ARK la scorsa notte, tra cui 3 società cinesi, che hanno ridotto le sue partecipazioni di 53.400 azioni statunitensi BYD, hanno ridotto le sue partecipazioni di 12.000 azioni statunitensi JD .com e ha ridotto le sue partecipazioni in azioni Shell 3103. .

L’emozionante luglio è passato, si respira ad agosto?

Testo: Zhou Yanfen

