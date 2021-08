L’indice Nasdaq ha raggiunto un livello record e il precedente tono rialzista di Jackson Hole ha reso il mercato azionario il suo giorno migliore in un mese

I benchmark del mercato azionario statunitense hanno raggiunto un nuovo massimo lunedì poiché gli investitori sembravano scommettere che il presidente della Fed Jerome Powell avrebbe adottato una posizione più benigna di quanto previsto in precedenza durante il seminario annuale sulla politica monetaria di Jackson Hole alla fine di questa settimana.

Dow Jones Industrial Average

giù,

+0,61%

Ha chiuso a 35.335,71, in aumento di 215,63 punti o dello 0,6%.

Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

+0,85%

È salito di 37,86 punti o dello 0,8% per chiudere a 4.479,53 punti, leggermente inferiore al nuovo massimo di chiusura. Ha inoltre stabilito un record di transazioni intraday di 4.489,88.

Indice composito Nasdaq

Confrontare,

+1,55%

È aumentato di 227,99 punti, o dell’1,6%, per chiudere a un record di 14.942,65, che ha anche stabilito un nuovo massimo intraday di 14.963,47.

La scorsa settimana, l’indice Dow Jones, l’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite sono tutti scesi.

Cosa sta guidando il mercato?

Lunedì, le preoccupazioni di Delta sono state messe da parte poiché gli investitori rialzisti temevano che la Fed potesse adottare un tono moderato alla fine di questa settimana, ma anche preoccupati per gli sviluppi positivi del COVID-19.

“Questa è davvero un’altalena”, ha detto John Carey, capo delle entrate azionarie di Amundi US, aggiungendo che la “caccia agli affari” sembra avere effetto lunedì a causa di “più ottimismo sulle varianti delta”. gli Stati Uniti possono raggiungere il loro apice.

questo Approvato ufficialmente anche dagli Stati Uniti Tecnologia biologica

BNTX,

+9,58%

E di Pfizer

PTFE,

+2,48%

Il passaggio alla vaccinazione contro il COVID-19 lunedì potrebbe influire sulla vaccinazione di alcune persone che non sono state vaccinate. L’approvazione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti si applica alle persone di età superiore ai 16 anni, ma l’autorizzazione all’uso di emergenza si applica ancora alle persone di età compresa tra 12 e 15 anni e alle persone immunocompromesse che hanno diritto alla terza iniezione.

Chris Zaccarelli, chief investment officer dell’Alliance of Independent Consultants, ha dichiarato che poiché la popolazione statunitense è “molto lontana dal raggiungere l’immunità di gregge”, il risultato più probabile dell’approvazione della FDA è “più aziende saranno disposte a vaccinare obbligatoriamente i propri dipendenti”. “, ha scritto in un commento via e-mail.

Zacarelli ha dichiarato: “Ma se il pubblico diventa più a suo agio con questo virus, sia a causa dell’aumento delle vaccinazioni o dell’immunità naturale per curare l’infezione, l’economia potrebbe continuare a crescere”.

Gli investitori sono anche entusiasti dell’idea che la Fed potrebbe dover aspettare fino a novembre o dicembre per annunciare il suo piano per annullare la politica monetaria espansiva, poiché giovedì inizierà il ritiro annuale di Jackson Hole della Kansas City Fed.

L’attesissimo discorso di Powell alla festa, ora online anziché di persona, è previsto per venerdì.

Gli operatori di mercato si aspettavano che Powell discutesse dei progressi nell’abbassamento dei tassi di acquisto di obbligazioni, ma non ha ufficialmente pubblicato un calendario. Alcuni strateghi ora pensano Poiché la variante delta di COVID-19 si diffonde, il governatore della banca centrale potrebbe non proporre affatto una riduzione. L’attività nel mercato dell’energia nell’ultimo ciclo ha indicato che i trader si aspettavano in gran parte che il discorso di Powell a Jackson Hole non si sarebbe verificato.

leggere: Mentre Jackson Hole diventa virtuale a causa della variante delta, gli investitori cercano indizi sul restringimento della Fed

Secondo Tom Di Galoma, amministratore delegato di Seaport Global Holdings, “Sulla base del recente [Federal Open Market Committee] Verbale della riunione, crediamo che la Fed non lo farà

Annunciando tagli alla produzione a Jackson Hole, ed è probabile che annuncerà

Diminuire gradualmente a novembre o dicembre. “

Venerdì, il presidente della Fed di Dallas Rob Kaplan ha affermato che se la diffusione della variante delta del nuovo virus corona sembra rallentare la crescita economica, potrebbe riconsiderare la sua richiesta alla Fed di iniziare rapidamente a ridurre la dimensione del suo legame mensile da 120 miliardi di dollari. acquisti.

Il passaggio della Fed all’incidente virtuale di Jackson Hole potrebbe anche rendere Powell meno propenso a discutere la cancellazione di alcune politiche monetarie espansive attuate nel marzo 2020 durante la peggiore interruzione del mercato della pandemia.

La posizione di Powell nella Fed sembra essere buona. Secondo un articolo di Bloomberg NewsLa rielezione del presidente è stata sostenuta dal segretario al Tesoro Janet Yellen e il presidente Joe Biden dovrebbe prendere una decisione intorno al Labor Day.

Carey di Amundi ha dichiarato: “Penso che il mercato obbligazionario, e il mercato azionario in particolare, ne abbiano tratto ispirazione”, aggiungendo che agli investitori di solito piace “una certa continuità, non incertezza” del nuovo presidente della Fed. .

Aspetto: Il vero significato dell’Afghanistan per il mercato potrebbe risiedere nel modo in cui modella la battaglia per la successione della Fed

Nella relazione economica, Indice composito Flash USA di IHS MarkitL’indice che replica le industrie manifatturiere e dei servizi è sceso a 55,4, il minimo di otto mesi. Le letture superiori a 50 indicano una crescita nel settore privato.

L’indice dei servizi rapidi è sceso da 59,9 a 55,2, che è anche il livello più basso da dicembre, mentre l’aspettativa media degli economisti era di 59,7, mentre l’indice del settore manifatturiero era di 61,2, ai minimi di quattro mesi, dopo aver toccato il massimo storico a luglio. 63.4.

Rispettivamente, Vendite di abitazioni esistenti Il tasso di crescita annuale destagionalizzato a luglio è stato di 5,99 milioni, con un incremento del 2%. Associazione Nazionale Agenti Immobiliari detto lunedì. Rispetto a giugno 2020, le vendite di case sono aumentate dell’1,5%.

Gli economisti intervistati da MarketWatch si aspettano che le vendite di case esistenti raggiungano i 5,83 milioni di unità. Il prezzo medio delle vendite di case esistenti è aumentato del 17,8% su base annua a 359.900 dollari USA, ma è stato inferiore al record stabilito il mese scorso.

Quali sono le aziende al centro?

Chevron Corporation. CVX Secondo i rapporti, il prezzo delle azioni della società è aumentato del 2,6% dopo che un rapporto affermava che alcuni dei suoi dipendenti dovevano essere vaccinati contro il COVID-19 e che stava valutando se estendere il requisito a tutti i dipendenti. giornale di Wall Street, Per citare qualcuno che ha familiarità con la questione.

Azioni Compagnia di intrattenimento al Madison Square Garden MSG In aumento del 16,2% dopo che la società di intrattenimento dal vivo (le sue sedi includono Madison Square Garden, Radio City Music Hall e Chicago Theatre) ha realizzato un profitto nel quarto trimestre, ma ha registrato una crescita dei ricavi a causa dei vincoli di capacità legati al COVID-19 previsto che i mercati statunitensi abbiano sollevato la pandemia.

orbita vergine In arrivo sul mercato perché la società di lancio e soluzioni spaziali ha annunciato lunedì un accordo di fusione con la società di acquisizione di scopo speciale NextGen Acquisition Corp. II NGCA, Questa transazione ha valutato Virgin Orbit a circa 3,2 miliardi di dollari.

Azioni Trillium Therapeutics Inc. Treviri Dopo che la società di immuno-oncologia ha annunciato di essere stata acquisita da Pfizer per una transazione in contanti di 2,26 miliardi di dollari, il prezzo delle sue azioni è quasi triplicato, salendo del 188,8%.

Jingdong. Jingdong L’utile per il secondo trimestre annunciato lunedì è diminuito ma ha superato le aspettative, mentre la crescita dei ricavi è stata superiore alle attese perché il fornitore di tecnologia e servizi della catena di approvvigionamento con sede in Cina ha aggiunto oltre 32 milioni di nuovi utenti, stabilendo un record trimestrale. Il prezzo delle azioni è aumentato del 3,3%.

Azioni Tecnologia Uber Uber In rialzo del 2,6% e sollevamento sollevamento Dopo la sentenza del giudice, è aumentato del 2,9% e ha eliminato le perdite precedenti La proposta della California di trattare i conducenti come appaltatori anziché dipendenti è incostituzionale.

Dopo l’annuncio della FDA, il prezzo delle azioni di Pfizer è aumentato del 2,4% e il prezzo delle azioni di BioNTech è aumentato del 9,6%.

Come stanno andando gli altri asset?

Rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni TMUBMUSD10Y Non c’è quasi nessun cambiamento all’1,254%. I rendimenti e i prezzi del debito si muovono in direzioni opposte.

Indice del dollaro ICE DXYIl tasso di cambio, che misura un paniere di sei principali valute, è sceso dello 0,6%.

I futures sul petrolio hanno chiuso nettamente in rialzo, il benchmark degli Stati Uniti CL. 1 Il New York Mercantile Exchange è salito del 5,6% chiudendo a 65,64 dollari al barile.Futures sull’oro GC00 Ha chiuso in rialzo di quasi l’1,3% per chiudere a 1.806,30 dollari l’oncia, tornando a un importante livello psicologico di 1.800 dollari.

Nei mercati azionari europei, l’indice Stoxx Europe 600 SXXP Chiuso in rialzo dello 0,7%, mentre il FTSE 100 . di Londra UKX Aumento dello 0,3%.

In Asia, l’indice Shanghai Composite Shanghai CommScope È aumentato dell’1,5%, il Nikkei giapponese 225 Una generazione È salito dell’1,8%, mentre l’indice Hang Seng di Hong Kong Indice Hang Seng Lunedì ha chiuso in rialzo dell’1,1%.

—Steve Goldstein ha contribuito al rapporto