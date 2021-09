L’indice Nikkei 225 potrebbe raggiungere un nuovo massimo da inizio anno sopra 30.715-Credit Suisse

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Nikkei 225 Ha superato il livello di supporto chiave 27325/270 e potrebbe stabilire un modello di continuazione rialzista. Gli economisti del Credit Suisse ritengono che l’indice azionario giapponese potrebbe salire a 32115/20.

“Prima del più importante massimo di luglio di 28850, vediamo la prossima resistenza a 28695”.

“Il vero punto di svolta sarà la tendenza al ribasso sopra febbraio, attualmente in bilico a 29200/95, e poi il recente massimo di giugno di 29480, perché dimostra che stiamo assistendo al completamento di un ampio modello di continuazione rialzista per esporre l’inizio dell’anno . Il massimo di 30715 finora è seguito dalla resistenza al ritracciamento a lungo termine a 32115/20.”

“Idealmente, la media mobile a 200 giorni attualmente al livello di 28285 soffrirà nel prossimo futuro. Solo una rottura prolungata al di sotto del minimo di agosto di 26955 sarà considerata come un massimo per avvertire di una correzione più coerente. Questa non è la nostra condizione di base.”

Per saperne di più