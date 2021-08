L’indice raggiunge un nuovo massimo NetEase crolla dell’11,4%, New Oriental rimbalza-shareandstocks.com

Data: 4 agosto 2021 alle 5:10

Un forte aumento del numero di casi di infezione con la variante new crown virus ha influito sulla performance iniziale del mercato.La performance aziendale è soddisfacente e le azioni statunitensi sono supportate. Il Dow ha chiuso a 35.116 punti, in rialzo di 278 punti o dello 0,8%; l’indice standard ha chiuso a 4.423 punti, in rialzo di 35 punti o dello 0,82%, stabilendo un nuovo record di ricavi, il 42° massimo di chiusura quest’anno; il Nasdaq ha chiuso a 14.761 punti , fino a 80 punti o 0,55% .

Conocophillips, la terza più grande compagnia petrolifera degli Stati Uniti, ha annunciato che il suo profitto per il secondo trimestre conclusosi a giugno è stato di 2,09 miliardi di dollari e il suo utile rettificato è aumentato del 90% su base annua a 1,72 miliardi di dollari; l’utile per azione rettificato è stato 1,27 yuan e il fatturato è stato di 102,1 100 milioni di yuan, i dati sono stati migliori del previsto. Il gruppo alberghiero Marriott International (Marriott) ha annunciato che alla fine di giugno nel secondo trimestre del secondo trimestre avrebbe guadagnato 422 milioni di dollari USA; i ricavi sono aumentati del 115,1% su base annua a 3,15 miliardi di dollari USA, i dati sono stati migliori di previsto. Le vendite nello stesso negozio del primo trimestre fiscale di Ralph Lauren sono aumentate del 108%, superando le aspettative. La società di articoli sportivi Under Armour ha sostanzialmente aumentato i suoi utili per azione rettificati per l’intero anno previsti in un intervallo compreso tra 50 e 52 centesimi di dollaro USA, che è stato di gran lunga migliore rispetto ai 34 centesimi di dollaro previsti.

Clorox, un’azienda di prodotti per la pulizia della casa, prevede che le sue entrate diminuiranno nel 2022 e il prezzo delle sue azioni crollerà del 9,46%, il peggior dal 2000.

Secondo i dati di FactSet, a partire da venerdì scorso, l’88% delle società indicizzate che hanno annunciato i propri rapporti finanziari ha riportato guadagni nel secondo trimestre superiori alle aspettative, che è la percentuale più alta da quando FactSet ha iniziato a monitorare l’indicatore nel 2008.

I media ufficiali continentali hanno criticato i giochi online. Il titolo Nasdaq NetEase (NTES) è sceso dell’11,4%, in calo dello 0,77% rispetto al prezzo di chiusura locale; Alibaba (BABA) è sceso dell’1,354%; Electronic Arts (Electronic Arts), Activision Blizzard (Activision Blizzard)), Take-Two e Ubisoft, il calo è compreso tra il 3% e il 7,7%.

I titoli dell’istruzione New Oriental (EDU) e Good Future (TAL) sono aumentati rispettivamente del 2,3 e del 2,56%.

