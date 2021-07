L’indice S&P 500 continua a salire; la soglia di riduzione del segnale dei verbali delle riunioni della Fed è ancora un fornitore illusorio Investing.com

Facebook (NASDAQ :) rimane piatto dopo che l’ex presidente Donald Trump ha dichiarato che sta intentando una class action contro il gigante dei social media e altri giganti della tecnologia (inclusi Twitter e Google) e i loro amministratori delegati Below the line perché lui e altri sono stati banditi.

Allo stesso tempo, sullo sfondo del calo dei rendimenti obbligazionari, le aree di crescita in mercati come la tecnologia continuano a crescere, nonostante i titoli dei social media siano in ritardo.

Luschini ha aggiunto che se i rendimenti non possono continuare a salire, allora “allora un periodo di tempo, dallo shock al trading basso, sarà probabilmente vantaggioso per l’ambiente ‘basso tasso di interesse/bassa crescita’”.

Secondo il verbale della riunione di giugno della Fed pubblicato mercoledì, i responsabili delle politiche della Fed generalmente ritengono che la soglia per iniziare a ridurre la dimensione degli acquisti mensili di obbligazioni non sia stata ancora raggiunta. Ma c’è incertezza su quando saranno soddisfatte le condizioni di riduzione, perché alcuni membri si aspettano che questa soglia venga raggiunta prima del previsto, mentre altri sono più disposti ad aspettare i prossimi dati economici.

Investing.com-L’indice Standard & Poor’s 500 è salito a un nuovo massimo mercoledì mentre i rendimenti obbligazionari sono crollati per aiutare a mantenere alti i titoli tecnologici e l’incontro di giugno della Fed ha mostrato che la soglia per la riduzione delle obbligazioni è ancora illusoria.

