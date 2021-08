L’indice S&P 500 del mercato azionario statunitense e il Dow Jones Industrial Average hanno raggiunto livelli record, ciclici a causa di solidi dati sull’occupazione

Reuters

I gestori di fondi globali hanno affermato che dopo l’ultimo giro di vite sui settori tecnologico, immobiliare e dell’istruzione, l’imprevedibilità delle misure normative cinesi rende il paese poco attraente per gli investitori stranieri a breve termine. Tuttavia, questa settimana al Reuters Global Market Forum hanno affermato che se queste misure vengono tradotte in riforme significative per proteggere i dati e ridurre il comportamento monopolistico, potrebbero aumentare l’attrattiva a lungo termine della Cina. Mark Haefele (Mark Haefele), Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management, ha dichiarato: “Penso che agli investitori non piaccia l’incertezza di non sapere quale sarà la prossima scarpa”.

