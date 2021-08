L’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq hanno raggiunto massimi intraday record, ma l’indice Dow Jones ha lottato con l’afflusso di rialzisti nei titoli tecnologici negli ultimi giorni di agosto

L’indice Standard & Poor’s 500 e l’indice Nasdaq Composite sono saliti a mezzogiorno di lunedì dopo aver raggiunto un nuovo massimo intraday mentre gli investitori del mercato azionario si sono riversati in titoli tecnologici e titoli di consumo discrezionale.

Quando i funzionari hanno iniziato a calcolare i danni causati dall’uragano Ida lungo la costa del Golfo, anche i prezzi dell’energia sono diventati al centro dell’attenzione.

Come vengono negoziati i benchmark azionari?

Dow Jones Industrial Average

giù,

+0,01%

È aumentato di 20 punti, o meno dello 0,1%, a 35.475.

Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

+0,60%

Dopo aver stabilito un record intraday di 4.537,15 punti, è salito dello 0,5% o 23 punti per chiudere a 4.533 punti.

Indice composito Nasdaq

Confrontare,

+1,03%

Dopo aver raggiunto un record intraday record di 15.270,17 punti, è aumentato di 129 punti o dello 0,9% a 15.259 punti.

esistere venerdìIl Dow è salito di 242,68 punti, o 0,7%, a 35.455,80, l’indice S&P 500 è salito di 39,37 punti, o 0,9%, a un record di 4.509,37 e l’indice Nasdaq Composite è salito di 183,69 punti, o 1,29.15%, un record.Indice Russell 2000

estro,

-0,20%

È aumentato di 63,17 punti, o 2,9%, a 2.277,15.

Cosa sta guidando il mercato?

Lunedì sono stati acquistati titoli di tecnologia dell’informazione e beni di consumo voluttuari, contribuendo a sostenere l’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite basato sulla tecnologia ai massimi storici. Con il calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, aprendo la strada all’aumento delle industrie sensibili ai tassi di interesse.

Non tutti stanno esultando per l’aumento del mercato azionario. “Sono nervoso per il mercato”, ha affermato Kent Engelke, capo stratega economico di Capitol Securities Management, aggiungendo che sebbene i titoli tecnologici siano aumentati nell’ultimo giorno di negoziazione di agosto, storicamente settembre è stato un mese difficile per il mercato azionario. mese.

Aspetto: Percezione del mercato da parte degli stock picker basati sull’intelligenza artificiale, perché la variante delta ritarda il “ritorno in ufficio”

A settembre di quest’anno, le preoccupazioni della gente per il recente aumento del costo della vita negli Stati Uniti si sono intensificate. Tumulti in Afghanistan Così come la variante delta del coronavirus, e le aspettative della Fed forniranno una road map per l’eventuale calo del supporto pandemico per il mercato.

leggere: Gli investitori del mercato azionario cercano dati surrogati per indizi sulle varianti delta: questo è quello che vedono

“Non credo che la pressione inflazionistica sarà temporanea”, ha detto Engelke in un’intervista telefonica, aggiungendo che pensa che l’S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite possano essere ripresi dal 5% al ​​15% entro la fine del 2021. Perché gli investitori azionari si adattano all’aumento dei costi, compresi i salari, questo potrebbe non essere solo temporaneo.

Il mercato azionario è salito dopo che Powell ha fatto commenti venerdì. Chi ha detto? È favorevole alla riduzione graduale degli 80 miliardi di dollari in buoni del Tesoro statunitensi e dei 40 miliardi di dollari in titoli garantiti da ipoteca acquistati dalla Federal Reserve a partire da quest’anno, ma è ancora vago sul calendario. Ha anche affermato che diversi fattori indicano che l’aumento dell’inflazione sarà temporaneo e il processo di riduzione non significa che un aumento dei tassi sia imminente.

Guarda anche: Le promesse del tetto del debito degli Stati Uniti possono nascondere le preoccupazioni per il “restringimento del panico” nei mercati finanziari

“Dopo il discorso di Powell di venerdì, il mercato sembrava sollevato”, ha scritto l’amministratore delegato del trading di E-Trade Financial Chris Larkin in un commento via e-mail lunedì.

“Ma non è chiaro quanto durerà l’ottimismo”, ha scritto Larkin.

Le materie prime sono diventate l’obiettivo anche dopo l’uragano Ida, Ora indebolito in una tempesta tropicale, Attraversando il Golfo del Messico, spingendo a missioni di ricerca e soccorso nelle aree più colpite e tagliando l’energia nel sud-est della Louisiana, inclusa New Orleans.È considerato il quinto uragano più forte che abbia colpito gli Stati Uniti nella storia

greggio

CL00,

+0,54%

CLV21,

+0,54%

I prezzi del petrolio sono aumentati dello 0,6% a 69,17 dollari USA al barile, mentre i futures sulla benzina

RBU21,

+1,44%

Aumento del 2% a $ 2,32 per galloneQuasi il 95% della produzione di petrolio e gas degli Stati Uniti si trova sulla costa del Golfo disconnesso, Secondo Standard & Poor’s Global Platts Energy Information.

Nella relazione economica, Case in vendita La National Association of Realtors ha riferito lunedì che luglio è diminuito dell’1,8% rispetto a giugno. Gli economisti intervistati da MarketWatch prevedono che le vendite di case in vendita aumenteranno dello 0,5% a luglio. Gli investitori presteranno attenzione anche al rapporto sull’occupazione di agosto di venerdì.

leggere: Delta Air Lines potrebbe ostacolare la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti ad agosto, ma non abbastanza da far deragliare l’economia

Quali sono le aziende al centro?

Azioni Lee Motor Company esistere Sebbene il produttore di auto elettriche con sede in Cina abbia registrato perdite inaspettate nel secondo trimestre, le entrate hanno superato le aspettative, le consegne sono quasi triplicate e hanno fornito una prospettiva ottimistica, ma sono comunque diminuite del 2,4%.

catalent CTLT Lunedì ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per acquisire Bettera Holdings LLC da Highlander Partners LP per 1 miliardo di dollari in contanti, un produttore di caramelle morbide, pastiglie morbide e losanghe come integratori alimentari. Le azioni Catalent sono aumentate dello 0,7%.

Azioni Società di economia ideale. IDEX Dopo che i promotori dell’adozione di veicoli elettrici e le società di servizi finanziari hanno annunciato l’acquisizione della società di veicoli commerciali elettrici VIA Motor International in una transazione di azioni da 450 milioni di dollari, lunedì il prezzo delle azioni è aumentato del 6,8%.

Azienda di prodotti chimici speciali HB Fuller Completare La società ha dichiarato lunedì che prevede di imporre un supplemento dell’11% sulle spedizioni globali dei suoi prodotti a partire dal 1 settembre per far fronte all’aumento dei costi delle materie prime chimiche e degli imballaggi in plastica e metallo. Il prezzo delle sue azioni è sceso dello 0,8%.

Adtran ADTN Lunedì è stato annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire la società di servizi di rete ADVA per 789 milioni di euro (931,1 milioni di dollari USA). Il prezzo delle sue azioni è sceso di quasi il 15,7%.

PNC Financial Services Group. PNC Lunedì è stato affermato che a partire dal 22 novembre il salario minimo sarà aumentato a 18 dollari l’ora, circa tre anni dopo che il salario minimo sarà aumentato a 15 dollari l’ora. Le azioni della società sono scese dell’1,4%.

Come stanno andando gli altri asset?

Rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni BX: TMUBMUSD10Y Si è ritirato lunedì, in calo di 2 punti base all’1,28%, nonostante il guadagno di 5,2 punti base della scorsa settimana, Il più grande guadagno settimanale dal 25 giugno.

Futures sull’oro GC00 Sul New York Mercantile Exchange, il prezzo è sceso dello 0,4% a 1.812,40 dollari l’oncia.

Nei mercati azionari europei, l’indice Stoxx Europe 600 SXXP, È salito dello 0,1%, mentre l’indice FTSE 100 di Londra è stato chiuso a causa di un giorno festivo.

In Asia, l’indice Shanghai Composite Shanghai CommScope L’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso in rialzo dello 0,2% Indice Hang Seng È aumentato dello 0,5%, mentre il Nikkei giapponese 225 Una generazione Inoltre è aumentato dello 0,5% durante la sessione.

Barbara Kollmeyer ha contribuito al rapporto