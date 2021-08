L’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq stabiliscono nuovi massimi di chiusura a causa dell’aumento dei titoli tecnologici

Le azioni statunitensi hanno chiuso lunedì in modo misto come investitori Ho visto il presidente della Fed Jerome Powell Rapporto sull’occupazione di agosto di venerdì. In rialzo i mercati europei e asiatici.

Aumento dello 0,9%. L’S&P 500 e il Nasdaq hanno entrambi raggiunto livelli record.

Il comportamento di trading di lunedì è diverso dal tono di venerdì. Powell ha placato il mercato venerdì La Fed non sarà necessariamente più vicina all’aumento dei tassi di interesse a breve termine e l’inflazione elevata potrebbe essere temporanea. Azioni a piccola capitalizzazione i cui guadagni sono più sensibili all’economia, Superare di gran lunga di venerdì.lunedì, il

Russell 2000

L’indice delle small cap è sceso dello 0,5%.

Uno dei motivi principali per cui l’S&P 500 e il Nasdaq sono più alti è l’aumento dei titoli tecnologici: i due indici sono fortemente ponderati nella capitalizzazione di mercato. Allo stesso tempo, secondo i dati di FactSet, altre parti del mercato non hanno mostrato la stessa forza, con solo il 51% circa delle azioni S&P 500 in aumento. Stefanos Bazinas, stratega esecutivo della Borsa di New York, ha scritto: “La buona performance del paniere tecnologico sta spingendo verso l’alto altri mercati”.

Le vendite di case in vendita a luglio sono diminuite dell’1,8% su base mensile, inferiore all’aumento previsto dello 0,4%.

In una settimana che avrebbe dovuto essere abbastanza calma, il rapporto sull’occupazione non agricola di agosto, che sarà pubblicato venerdì, sarà al centro dell’attenzione. Darà inoltre agli investitori l’opportunità di capire come la cessazione anticipata dei sussidi di disoccupazione può aiutare a riportare i lavoratori nel mercato del lavoro.questo I sussidi di disoccupazione per tutti sono finiti Tuttavia, il 6 settembre, ciò significa che non ci saranno informazioni sull’impatto completo prima del rapporto di ottobre.

Sebbene gli investitori vogliano vedere l’economia degli Stati Uniti aumentare l’occupazione a un ritmo salutare, risultati troppo forti potrebbero avere un impatto negativo sul mercato azionario. Michael Sheldon (Michael Sheldon), Chief Investment Officer di RDM Financial Group, ha affermato che gli economisti prevedono un aumento di 750.000 posti di lavoro ad agosto, più di 1 milione di posti di lavoro potrebbero significare che la Federal Reserve ridurrà i pagamenti mensili più rapidamente del previsto.

Altri sono d’accordo. “Quanto velocemente la Federal Reserve ridurrà gli acquisti dall’attuale tasso di interesse mensile di $ 120 miliardi?”, ha affermato Christopher Smart, capo stratega globale e capo del Bahrain Investment Institute. “Potrebbe dipendere da alcuni dati pubblicati questa settimana, tra cui la fiducia dei consumatori statunitensi e l’occupazione”.

In altri luoghi, a Hong Kong

Hang Seng

L’indice è aumentato dello 0,5%, mentre quello del Regno Unito

FTSE 100

Aumento dello 0,3%.

Uragano Ida Combattere il petrolio e possedere compagnie nel Golfo del MessicoI prezzi del petrolio inizialmente sono scesi e poi sono aumentati dello 0,44% a 69,04 dollari USA al barile, mentre i prezzi del gas naturale sono scesi dell’1,5% a 4,32 dollari USA.

catalent

(CTLT) è aumentato dello 0,28% dopo il rapporto profitto Con 1,16 dollari USA per azione, ha superato gli 1,10 dollari USA previsti per azione e le vendite sono state di 1,19 miliardi di dollari USA, superiore ai 1,14 miliardi di dollari previsti.

Conferma tenuta

(AFRM) ha annunciato e

Amazon

(AMZN) acquista e paga i prodotti.

Supporto .com

(SPRT) le azioni sono aumentate del 38,2% dopo essere salite di oltre il 1.000% quest’anno.esso Sembra un nuovo “pacchetto emoji”. “

Stella globale

(GSAT) le azioni sono aumentate del 64,34% dopo che un rapporto precedente diceva

Mela

di (mela) iPhone 13 supporterà le comunicazioni satellitari.

Moderno

Dopo aver ritirato 1 milione di dosi aggiuntive di vaccino contro il Covid-19 dal Giappone, le azioni (MRNA) sono scese del 3%. la settimana scorsa, Sono state estratte 1,6 milioni di dosi contaminate.

