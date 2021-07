L’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq stabiliscono nuovi massimi ravvicinati dopo il verbale della riunione della Fed Reuters

Il rapporto tra il numero di azioni in calo e il numero di azioni in aumento sul New York Stock Exchange è 1,02:1; al Nasdaq, il rapporto di 1,92:1 favorisce i ribassisti.

L’autorità di regolamentazione del mercato cinese ha affermato di aver inflitto multe a diverse società Internet come Didi Global, Tencent e Tencent. Alibaba (New York Stock Exchange:) Impossibile segnalare le prime operazioni di fusione e acquisizione per l’approvazione.

Wall Street è sempre stata preoccupata per l’inflazione: negli ultimi giorni di negoziazione gli investitori si sono alternati tra titoli value e titoli growth legati all’economia.

Brad McMillan, chief investment officer di Waltham Commonwealth Financial Network, ha dichiarato: “Penso che questa sia una serie di note accomodanti ed efficaci perché pensano che nel complesso non abbiano abbastanza fiducia nella situazione per apportare modifiche”. , Massachusetts.

I titoli azionari di New York (Reuters)-Usa hanno chiuso in rialzo mercoledì.Dopo che i verbali dell’ultima riunione della Fed hanno indicato che i funzionari potrebbero non essere pronti per un inasprimento, sia le azioni statunitensi che l’indice Nasdaq hanno raggiunto nuovi massimi di chiusura.

© Reuters. Foto del file: La Borsa di New York è stata scattata il 16 aprile 2021 a Manhattan, New York City, USA. REUTERS/Carlo Allegri

