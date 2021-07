L’indice S&P 500 è salito per la sesta volta consecutiva, stabilendo un record vicino Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: In preparazione alla ripresa delle negoziazioni alla Borsa di New York (NYSE) il 22 maggio 2020, la linea di demarcazione può essere vista nella stazione commerciale al piano commerciale. REUTERS/Brendan McDermid



Autore: Stephen Culp

NEW YORK (Reuters)-Il sesto massimo consecutivo di chiusura record è stato fissato giovedì con l’inizio del nuovo trimestre e della seconda metà dell’anno con dati economici ottimistici e un ampio rimbalzo.

Gli investitori stanno ora prestando attenzione al tanto atteso rapporto sull’occupazione di venerdì.

L’indice leader sta vivendo la sua più lunga serie di vittorie dall’inizio di febbraio: l’ultima volta che ha stabilito un record per sei volte consecutive è stato nell’agosto dello scorso anno.

Rose Mayfield, analista di strategie di investimento presso Baird Private Wealth, ha dichiarato: “I dati storici mostrano che se la prima metà dell’anno è forte, la seconda metà dell’anno sarà effettivamente più forte”.

I tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo, ma il calo dei titoli tecnologici guidati da Microchip ha soppresso i guadagni dell’indice Nasdaq.

Giù 1,5%

“Per il mercato finora quest’anno, la noia è bella”, ha affermato David Carter, chief investment officer di Lenox Wealth Advisors a New York. “La crescita economica è sufficiente a sostenere i prezzi e la volatilità di molte classi di attività è a livelli storicamente bassi”.

“Sembra che gli investitori se ne siano andati nel fine settimana del 4 luglio circa tre mesi fa”.

Con le indennità di disoccupazione di emergenza federali, la carenza di assistenza all’infanzia e i timori di pandemia che persistono, la continua carenza di lavoratori era un tema comune nei dati economici del giorno.

Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, il numero di richieste iniziali di disoccupazione continua a diminuire, raggiungendo il livello più basso dalla chiusura della pandemia.Un rapporto di Challenger, Gray & Christmas mostra che il numero di licenziamenti pianificati da parte delle aziende statunitensi è diminuito di 88 % rispetto allo scorso anno, un minimo di 21 anni. .

Secondo il Purchasing Managers Index (PMI) dell’Institute for Supply Management (ISM), l’espansione dell’attività industriale negli Stati Uniti è leggermente rallentata a giugno e il settore dell’occupazione si è contratto per la prima volta da novembre. Secondo i dati ISM, spinto dall’attuale squilibrio tra domanda e offerta, l’indice dei prezzi di pagamento è salito al livello più alto dal 1979.

“I dati sull’occupazione e sulla produzione pubblicati oggi supportano l’idea di una crescita sostenuta ma più lenta”, ha aggiunto Carter.

L’attesissimo rapporto sull’occupazione di venerdì dovrebbe mostrare un aumento di 700.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione scenderà al 5,7%. La forte sorpresa al rialzo potrebbe indurre la Fed a modificare il suo calendario per ridurre gli acquisti di titoli e aumentare i tassi di interesse chiave.

“Se dati economici troppo forti inducono la Fed ad aumentare i tassi di interesse più velocemente del previsto, potrebbe essere sfavorevole per il mercato”, ha affermato Carter. “I dati sull’occupazione deboli possono effettivamente essere accolti”.

L’indice S&P 500 è aumentato di 131,02 punti o 0,38% a 34.633,53 e l’indice S&P 500 è aumentato di 22,44 punti o 0,52% a 4.319,94 punti, con un aumento di 18,42 punti o 0,13% a 14.522,38.

Tra gli 11 principali settori dell’S&P 500, i beni di consumo di base sono stati gli unici a perdere, in calo dello 0,3%.

Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:) Inc è scesa del 7,4% dopo che la società ha dichiarato di prevedere di ridurre le iniezioni di vaccino COVID-19 nel quarto trimestre.

Il prezzo delle azioni di Didi Global è aumentato del 16,0% nel suo secondo giorno di negoziazione come società quotata negli Stati Uniti.

Micron Technology (NASDAQ:) è sceso del 5,7% dopo la notizia che Texas Instruments (NASDAQ:) acquisirà lo stabilimento Micron di Lehi, nello Utah, per 900 milioni di dollari.

Il rapporto tra il numero di azioni in aumento e il numero di azioni in calo sul New York Stock Exchange è 1,78 a 1; al Nasdaq, il rapporto di 1,32:1 favorisce i rialzisti.

L’indice Standard & Poor’s 500 ha toccato 36 massimi da 52 settimane e nessun nuovo minimo; l’indice Nasdaq Composite ha toccato 78 nuovi massimi e 30 nuovi minimi.

Il volume degli scambi sulla borsa statunitense è stato di 9,53 miliardi di azioni, mentre il volume medio degli scambi negli ultimi 20 giorni di negoziazione è stato di 10,9 miliardi di azioni.