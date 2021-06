L’indice S&P 500 ha oscillato dopo aver toccato un massimo record nella sessione intraday, ma l’indice Nasdaq ha continuato la sua salita record – shareandstocks.com

L’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite hanno raggiunto un massimo intraday record lunedì mattina, ma l’indice Dow Jones è sotto pressione BoeingOh.

BA,

-3,01%

con Chevron Corporation. condividilo

CVX,

-2,59%.

Gli operatori di mercato sono anche in attesa di ulteriori approfondimenti sulla quantità di fondi che le banche possono allocare agli azionisti dopo aver superato lo “stress test” implementato dai regolatori la scorsa settimana.

Come vengono negoziati i benchmark azionari?

Dow Jones Industrial Average

giù,

-0,39%

Il prezzo delle azioni è sceso di 170 punti, o 0,5%, per chiudere a 34.265.

Indice Standard & Poor’s 500

punta,

+0,07%

Dopo aver toccato un record intraday di 4.288,41 punti, il prezzo delle azioni è sceso di 4 punti o dello 0,1% per chiudere a 4.276 punti.

Indice composito Nasdaq

Confrontare,

+0,70%

Dopo aver toccato il massimo storico di 14.460,73 punti, ha chiuso in rialzo di 85 punti o dello 0,6% per chiudere a 14.446 punti.

di venerdì, Il Dow è aumentato del 3,4% a settimana, il più grande aumento dalla settimana terminata il 12 marzo; l’S&P 500 è aumentato del 2,7%, il più grande guadagno settimanale dal 5 febbraio, mentre il Nasdaq Composite Index è aumentato del 2,4%, il più grande guadagno settimanale dal 9 aprile .

Cosa sta guidando il mercato?

Il mercato è stato contrastato lunedì e l’indice Dow Jones è stato trascinato al ribasso da diversi titoli costitutivi poiché il mercato più ampio ha affrontato la resistenza dei titoli energetici e del settore finanziario.

L’ultimo giorno di negoziazione di giugno, poiché gli operatori di mercato prestano attenzione alle varianti di COVID, l’attenzione è ancora sulle discussioni sulle prospettive delle infrastrutture e sulla fase di riapertura economica.

Dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato durante la notte attacchi aerei su Iraq e Siria, si sono verificate alcune turbolenze iniziali nel mercato, attribuite al leggero aumento delle tensioni globali.

Allo stesso tempo, dopo che il presidente Joe Biden si è insediato nel fine settimana, si prevede che un disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture porterà nuovi shock alle attività commerciali americane migliorando strade, ponti e tunnel. Torna a commentares Collegare il conto infrastrutturale da 1 miliardo di dollari al programma contro la povertà.

Permangono le preoccupazioni per la continua pressione sui prezzi dell’economia dalla fase di ripresa COVID, ma gli investitori potrebbero rivolgere la loro attenzione ai dati del mercato del lavoro e l’ultimo aggiornamento dei dati mensili sull’occupazione sarà pubblicato venerdì.

La Fed insiste sul fatto che l’inflazione è un fenomeno temporaneo, ma i politici affermano che il miglioramento del mercato del lavoro sarà la chiave per la sua decisione, perché i membri valuteranno quando iniziare a ridurre il piano di acquisto di attività mensile ed eventualmente aumentare il tasso di interesse di riferimento, che è attualmente allo 0% e allo 0,25%.

Alcuni funzionari della Fed hanno dichiarato che prevedono di aumentare i tassi di interesse già alla fine del 2022, mentre la riduzione degli acquisti di asset o l’allentamento quantitativo potrebbero iniziare all’inizio del prossimo anno.

Chris Larkin, amministratore delegato di E-Trade Financial, ha affermato che dopo l’aumento dell’indice di riferimento a giugno, ci sono ragioni per essere ottimisti.

Ha detto in un commento via e-mail: “Poiché i problemi di inflazione si sono temporaneamente attenuati, la banca ha ricevuto un certificato di buona salute alla fine della scorsa settimana e il mercato sembra essere in buona forma”.

Tuttavia, lo stratega raccomanda anche con cautela di aspettarsi un forte aumento del mercato.

“Anche se il mercato manterrà i rendimenti da inizio anno prima della fine di questo mese, SPX godrà del secondo miglior primo semestre dal 1998. Pertanto, in conclusione, i rialzisti che cercano ulteriori guadagni dovrebbero ricordare che è passato un anno”, ha affermato. disse.

In termini di salute, il numero di americani completamente vaccinati è salito a 131 milioni, pari al 46,1% della popolazione totale. Gli ultimi dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), E il numero di adulti americani che hanno ricevuto almeno una dose è aumentato al 66%. Tuttavia, in Australia, i funzionari stanno lavorando per controllare diversi cluster COVID-19 in tutto il paese, che alcuni esperti descrivono come la fase più pericolosa della pandemia nel paese.

L’Organizzazione mondiale della sanità venerdì ha esortato le persone completamente vaccinate a continuare a indossare maschere per combattere la variante delta del ceppo COVID-19.

Successivamente, le banche riveleranno quanto denaro saranno in grado di distribuire agli azionisti dopo aver superato lo stress test della Fed la scorsa settimana.

Gli investitori valuteranno i commenti dei funzionari della Fed, incluso il presidente della Fed di New York John Williams. Il presidente della Federal Reserve di Richmond, Thomas Barkin, terrà un discorso alle 11:30 e Randal Quarles, vicepresidente della supervisione della Federal Reserve, parlerà al Central Bank Digital Currency Event alla riunione annuale della Utah Bankers Association 2021 alle 1:10 pomeridiano.

Quali sono le aziende al centro?

Come stanno andando gli altri asset?