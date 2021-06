L’indice S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo. Ecco cosa dice il grafico che accadrà dopo.

Condividi questo articolo!

Borsa Valori di New York. I guadagni del mercato azionario non sono diffusi. Borsa Valori di New York

mercato azionario Raggiungere nuove vette. Ora è sempre più possibile ottenere maggiori benefici.

Indice Standard & Poor’s 500

Da quando è entrato questa settimana per più di un mese, il mercato azionario è stato sostanzialmente piatto, ma giovedì, dopo che i legislatori bipartisan e la Casa Bianca hanno deciso di fornire $ 1 trilione di finanziamenti, il mercato azionario ha subito forti oscillazioni. Piano di spesa per le infrastruttureSe approvato dal Congresso, questo potrebbe moderare la crescita economica. I funzionari della Fed hanno assicurato che la banca non aumenterà i tassi di interesse fino a quando l’economia non sarà pronta, il che aggiunge ulteriore slancio al mercato azionario.

Questo L’indice chiude giovedì Ha raggiunto 4.266 punti, battendo il record di 4.255 punti stabilito a metà giugno, e si prevede che stabilirà un altro record venerdì. Gli analisti tecnici di Instinet hanno affermato che il nuovo massimo ha aperto la strada a un aumento più modesto. Frank Cappelleri, Chief Market Technician di Instinet, ha scritto: “Il prezzo di chiusura di ieri è stato superiore a 4.260 punti e alla fine ha innescato una svolta. L’obiettivo è di 4.460 punti. Un aumento a 4.460 punti aumenterà di oltre il 4% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì. Altri sono d’accordo. John Kolovos, chief technology strategist di Macro Risk Advisors, ha affermato che l’indice potrebbe raggiungere i 4.400 punti prima della fine dell’anno a causa del recente record. Ma il processo al rialzo può essere accidentato, perché i guadagni del titolo sono concentrati su pochi nomi, piuttosto che su una base ampia. Ciò può significare che gli investitori non hanno fiducia nel mercato, o se questi nomi cadono, l’indice potrebbe essere scosso. Questo Invesco S&P 500 Equal Weight Exchange Traded Fund (Codice titolo: RSP) Il peso di ciascun titolo nell’indice è uguale ed è aumentato dell’1,3% nell’ultimo mese. L’indice Standard & Poor’s 500 è salito del 2,3%, il che ha risentito maggiormente della volatilità dei prezzi delle azioni delle grandi società, indicando che alcuni titoli a grande capitalizzazione hanno completato la maggior parte della spinta. “Più tempo impiega l’S&P 500 per raggiungere massimi più alti con scarsa ampiezza, più vulnerabile è il mercato”, ha affermato Kolovos. Ciò non significa che il mercato non possa salire, ma mostra che gli investitori hanno bisogno di uno stomaco forte per affrontare le fluttuazioni.

