L’indice S&P 500 raggiunge un record e il mercato azionario ha registrato la sua migliore performance nella prima metà del 2019 – shareandstocks.com

L’ultimo giorno di negoziazione del mese e nella prima metà dell’anno, mercoledì gli indici azionari statunitensi hanno chiuso per lo più in rialzo.L’indice S&P 500 ha raggiunto un livello record, ma l’indice Nasdaq Composite ha chiuso in ribasso. I dati Dow Jones mostrano che i tre principali indici azionari statunitensi hanno la loro migliore performance nel primo semestre dal 2019.

Come si è comportato il benchmark azionario?

Il Dow Jones Industrial Average DJIA è aumentato dello 0,61%, chiudendo di 210,22 punti in più a 34.502,51, con un aumento dello 0,6%.

L’indice Standard & Poor’s 500 SPX, +0,13%, è salito di 5,70 punti, o 0,1%, a un nuovo massimo di 4.297,50, soggetto a XLP di prima necessità, +0,78%, XLY discrezionale, +0,08% e XLE energetico, +1,24%.

Il Nasdaq Composite Index COMP, -0,17%, ha chiuso a 14.503,95, in calo di 24,38 punti o 0,2%.

Martedì l’indice Standard & Poor’s 500 è salito di 1,19 punti, o meno dello 0,1%, a 4.291,80, mentre l’indice Nasdaq Composite è salito di 27,83 punti, o dello 0,2%, a 14.528,33, che è la diciannovesima chiusura di quest’anno. Il Dow ha chiuso a 34.292,29, in rialzo di 9,02 punti, in calo inferiore allo 0,1%. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,1% questo mese, mentre l’indice Standard & Poor’s 500 è aumentato del 2,2% e l’indice Nasdaq Composite è aumentato del 5,5%. Nella prima metà di quest’anno, l’indice Dow Jones è aumentato del 12,7%, l’indice S&P 500 è aumentato del 14,4% e l’indice Nasdaq Composite è aumentato del 12,5%, il più grande inizio dal 2019. Qual è la forza trainante del mercato? Il Dow Jones Industrial Average è aumentato mercoledì, grazie al guadagno BA di Boeing dell’1,61%, nonché ai beni di prima necessità finanziari e di consumo. Robert Pavlik, senior portfolio manager di Dakota Wealth Management, ha affermato che la recente notizia che le compagnie aeree stanno acquistando più aerei è una scommessa sulla ripresa dei viaggi, che ha dato una spinta a Boeing. . Tuttavia, guardando al quadro generale, Pavlik ritiene che poiché il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni scende al di sotto dell’1,5% e gli investitori ripensano alla posizione dell’espansione economica statunitense, i titoli in crescita dovrebbero ottenere maggiori rendimenti. Pavlik ha detto a MarketWatch: “Almeno secondo me, l’economia potrebbe essere più avanti nel ciclo economico di quanto molti pensino.” “Penso che sia a metà o alla fine del ciclo.” “Se è così”, ha aggiunto, il Fed “Non sarà possibile ottenere tutti questi aumenti dei tassi di interesse che le persone si aspettano di vedere.” Mentre l’economia si riprende dall’epidemia di COVID, le preoccupazioni sull’inflazione si sono attenuate, il che almeno in una certa misura ha stimolato il recente aumento del prezzo delle azioni. In termini di notizie economiche, il rapporto mensile sull’occupazione del settore privato degli Stati Uniti ha mostrato che a giugno sono stati aggiunti 692.000 posti di lavoro, aprendo la strada al rapporto che il Dipartimento del Lavoro osserverà più da vicino venerdì. Secondo le previsioni di consenso degli economisti intervistati da Dow Jones e MarketWatch, gli Stati Uniti hanno creato 550.000 posti di lavoro nel settore privato a giugno dopo aver aggiunto 978.000 posti di lavoro a maggio. I dati di giugno hanno mostrato che il settore alberghiero ha avuto il maggior numero di assunzioni, con 332.000 nuovi dipendenti. Tuttavia, il numero di occupati a maggio è diminuito da 978.000 precedentemente annunciato a 882.000, rendendolo il mese migliore da settembre 2020. In una dichiarazione via e-mail di mercoledì, Mike Loewengart, direttore della strategia di investimento presso E-Trade Financial, ha scritto:-Il numero di posti di lavoro nel settore questo mese potrebbe aver superato le aspettative, ma tieni presente che è significativamente inferiore al totale rivisto al ribasso a maggio. “Mentre gli investitori faticano a capire come il miglioramento del mercato del lavoro influenzi le intenzioni politiche della Fed, l’occupazione è diventata un punto focale del mercato. Il governatore della Federal Reserve Janet Yellen ha tenuto un discorso martedì sera. Christopher Waller ha detto a Bloomberg TV”, prima consideriamo seriamente l’aumento dei tassi di interesse nel 2022, il tasso di disoccupazione deve scendere bruscamente, altrimenti l’inflazione deve continuare a un tasso molto alto”, ma non ha escluso la possibilità. Questa mossa, e ha sottolineato che sta valutando la riduzione del tasso mensile della Fed I 120 miliardi di dollari di asset acquistati sono appropriati, prima con una piccola riduzione. Inoltre, un’organizzazione commerciale ha detto mercoledì che il tasso di aumento di una misura delle condizioni commerciali nell’area di Chicago è leggermente rallentato a giugno, che è in 47 anni. Un mese dopo. Il Chicago Business Barometer, comunemente noto come Chicago Purchasing Managers Index, è sceso da 75,2 a maggio a 66,1 a giugno, il valore più alto dal dicembre 1983. Questo è il valore più alto da febbraio. Il valore più basso. Anche l’aumento del valore delle case statunitensi durante la pandemia è stato un obiettivo importante. La National Association of Realtors ha dichiarato mercoledì che le vendite di case in vendita a maggio sono aumentate dell’8% rispetto ad aprile. MarketWatch ha detto agli economisti. si aspettano che le vendite di case in vendita diminuiscano dell’1% a maggio.L’annuncio è stato fatto dopo il rilascio dell’ultimo CoreLogic Case-Shiller National House Price Index di Standard & Poor’s, che ha mostrato che i prezzi di aprile erano al tasso più veloce della storia. L’aumento è dovuto agli acquirenti in competizione per un numero limitato di case. L’indice nazionale dei prezzi delle case è aumentato del 14,6% rispetto all’anno precedente, il dato più alto calcolato da Standard & Poor’s CoreLogic Case-Shiller in più di 30 anni. Ad aprile, il l’indice indipendente di 20 città, che misura i prezzi delle case nelle principali città a livello nazionale, è stato su base annua Un aumento del 14,9% è significativamente superiore all’aumento del 13,3% del mese precedente.Gli analisti di BCA Research hanno sottolineato: “Questi tassi di crescita sono equivalente agli anni più bolla del boom immobiliare a metà degli anni 2000! “Vedi anche: il colosso cinese Didi ha il maggior numero di offerte pubbliche iniziali questa settimana, ma il titolo è fallito dopo la sua impennata iniziale. Quali società sono oggetto dell’indagine?

Le persone non hanno comprato tanto cibo per le loro famiglie come hanno fatto all’inizio della pandemia, con conseguente calo delle vendite e degli utili di General Mills Inc. GIS nel trimestre più recente. Il titolo è salito dell’1,5%.

Xometry Inc. XMTR è un mercato manifatturiero on-demand basato sull’intelligenza artificiale. Dopo l’offerta pubblica iniziale, il suo valore delle azioni è quasi raddoppiato a $ 44 per azione, che è ben al di sopra della fascia di prezzo prevista da $ 38 a $ 42.

L’IPO di LegalZoom.com Inc. (NYSE: LZ) ha avuto un prezzo di 28 dollari USA per azione, superiore alla gamma proposta da 24 a 27 dollari USA per azione, e il prezzo delle azioni è aumentato.

Wow Internet, cavo e telefono sono fornitori di banda larga.

WOW ha annunciato mercoledì di aver firmato due accordi per la vendita di cinque aree di servizio per 1,8 miliardi di dollari. Il prezzo delle azioni è aumentato del 13,5%.

Torrid Holdings Inc. CURV, un rivenditore di abbigliamento femminile plus size diretto al consumatore, mercoledì ha aumentato la sua offerta pubblica iniziale proposta a 10 milioni di azioni ad un prezzo da $ 18 a $ 21 per azione, rispetto ai precedenti 8 milioni di azioni.

Dopo che il fornitore cinese di caffè ha annunciato i risultati finanziari riclassificati per il quarto trimestre del 2019, il prezzo delle azioni LKNCY di Luckin Coffee Inc. è aumentato del 22,1% nelle contrattazioni di mercoledì.

Secondo un rapporto pubblicato lunedì sulla rivista medica The Lancet Infectious Diseases, lo studio clinico di fase 1/2 SVA di Sinovac Biotech Ltd. ha dimostrato che il vaccino è sicuro da vaccinare contro il COVID-19 nei bambini e negli adolescenti tra i 3 e i 17 anni. anni di età. , E producono un’elevata risposta anticorpale.

Dopo che ConocoPhillips ha annunciato mercoledì che prevede di aumentare il suo programma di riacquisto di azioni di 1 miliardo di dollari nel 2021, le azioni COP di ConocoPhillips sono aumentate del 3,1%, portando il dividendo previsto per gli azionisti quest’anno a circa 6 miliardi di dollari, il 7% dell’attuale valore di mercato. .

Che fine hanno fatto gli altri asset?

Il rendimento del titolo del Tesoro statunitense a 10 anni TMUBMUSD10Y è sceso di 3,6 punti base all’1,443%, in calo di 14,9 punti base in un mese, il calo maggiore da marzo 2020. L’andamento della curva dei rendimenti e del prezzo del debito è opposto.

L’indice del dollaro ICE DXY, che confronta il dollaro USA con un paniere di sei principali valute, è aumentato dello 0,3%.

I futures sul petrolio hanno chiuso in rialzo, con il benchmark statunitense CL00 in rialzo dello 0,7% a 73,47 dollari al barile. I futures sull’oro GC00 sono aumentati dello 0,5% a 1.771,60 dollari USA per oncia.

L’indice azionario paneuropeo Stoxx 600 SXXP è sceso dello 0,8%, mentre il FTSE 100 UKX della Borsa di Londra è sceso di -0,71% e 0,7%.

In Asia, lo Shanghai Composite SHCOMP è salito dello 0,5%, mentre l’Hang Seng Index HSI di Hong Kong è sceso dello 0,6% e l’indice Nikkei 225 del Giappone è sceso meno dello 0,1%. /n

